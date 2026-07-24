Убьет корни за один сезон: чем засыпать пень, чтобы он засох

Эксперты объяснили, как избавиться от корней дерева естественным способом.

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Как избавиться от корней дерева / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Почему нельзя трогать корни, пока дерево не спилено

Как избавиться от пня на участке

Что делать после удаления корней

Деревья украшают улицы и приусадебные участки, но после их удаления нередко остается новая проблема - пень и мощная корневая система. Независимо от причины вырубки дерева, корни требуют отдельного внимания. У некоторых пород они продолжают выпускать новые побеги, а со временем могут мешать строительству, укладке дорожек или созданию новых клумб.

Главред разобрался, чем убить корни дерева в домашних условиях.

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Почему после удаления дерева важно избавиться от корней

Главное правило - никогда не уничтожайте корни, пока дерево стоит.

"Если дерево еще не спилено, нельзя повреждать его корневую систему - именно корни удерживают его в вертикальном положении. Уничтожив корни, вы можете сделать дерево неустойчивым, а это уже представляет серьезную опасность", - объяснил сертифицированный арборист Марк Расселл.

Если дерево спилили, то дерево не погибает мгновенно. В корневой системе сохраняется запас питательных веществ, благодаря которому еще долго могут появляться молодые побеги.

"Самого дерева уже нет, но корни словно еще не знают об этом. У некоторых пород энергии хватает на несколько лет, поэтому они продолжают выпускать поросль по всему участку", - сказал Расселл изданию Martha Stewart.

Корни повреждают участок

Иногда само дерево здорово, однако его корни начинают разрушать окружающую инфраструктуру.

По словам Дэна Грегга, основателя питомника Grelen Nursery, дерево, растущее рядом с фундаментом дома, дорожками, подъездной площадкой, террасой или инженерными коммуникациями, со временем может стать причиной дорогостоящего ремонта.

Как и некоторые растения, отдельные виды деревьев считаются инвазивными - они быстро распространяются и вытесняют местные культуры.

"В таких случаях удаление дерева становится лучшим долгосрочным решением для участка", - отмечает Грегг.

Корни мешают другим растениям

Некоторые деревья не только активно разрастаются, но и выделяют вещества, подавляющие развитие соседних растений.

Например, черный орех выделяет соединения, которые препятствуют росту многих декоративных и садовых культур. Если планируется новое озеленение, удаление такого дерева и его корней зачастую становится единственным решением.

Какие способы избавления от корней работают

Наиболее надежным вариантом специалисты называют полное выкапывание корневой системы с помощью мини-экскаватора или, при отсутствии техники, вручную лопатой. Альтернативный подход - постепенное истощение пня через регулярное удаление всех новых побегов сразу после их появления.

"Пень работает как аккумулятор. Если каждый раз срезать молодую поросль, через один-два сезона запас энергии закончится, и корневая система погибнет", - объяснил Расселл.

Более медленный вариант - дать пню разложиться естественным путем. Этот процесс можно ускорить, если накрыть его плотной пленкой, лишив доступа света и воздуха. Однако процесс в этом случае может растянуться на несколько лет.

Какое средство разрушает корень дерева

Один из самых популярных натуральных методов основан на использовании английской соли, то есть сульфата магния, которая постепенно обезвоживает древесину.

Для этого в пне просверливают отверстия глубиной около 20 см, заполняют их солью, слегка поливают водой и накрывают пленкой, повторяя процедуру каждые 3-4 недели.

Альтернативой служит раствор из одной части соли Эпсома и двух частей воды, которым регулярно проливают пень и корни до полного высыхания древесины.

Восстановление участка и когда звать специалистов

После уничтожения корневой системы поверхность участка выравнивают, при необходимости добавляют плодородную почву, засевают газон или укладывают рулонный дерн и обновляют мульчу.

Перед посевом газона Расселл советует внести в почву азотные удобрения, чтобы избежать появления желтого пятна на месте старого дерева. Новое дерево при этом рекомендуется высаживать не в прежнюю яму, а сместив место посадки минимум на 1,8 метра.

По словам Дэна Грегга, если высота дерева превышает 3,5-4 метра или диаметр ствола больше 15 см, работу по удалению лучше доверить профессионалам, поскольку крупные деревья требуют специальной техники и опыта.

"Некоторые пытаются выдернуть пни с помощью внедорожника и троса, а в итоге лишь повреждают автомобиль. Гораздо безопаснее сразу обратиться к специалистам", - подчеркивает Расселл.

Смотрите видео - Как избавиться от корней дерева:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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