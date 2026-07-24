Российские "Шахеды" стали еще опаснее: Флеш предупредил о новой угрозе

В зоне досягаемости "Шахеда" могут подвергаться атаке как движущиеся, так и неподвижные цели.

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Куда могут долететь реактивные "шахиды" с онлайн-управлением / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, скриншот

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Реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением представляют большую угрозу

В пределах зоны досягаемости они могут атаковать как движущиеся, так и неподвижные цели

Все территории, обозначенные на карте красным цветом, находятся в зоне потенциального риска

Российские реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением имеют ограниченную дальность, но в пределах своей зоны досягаемости представляют серьезную угрозу. Они могут атаковать как неподвижные, так и движущиеся цели.

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал карту потенциальной зоны поражения таких беспилотников.

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"Как вы знаете, большую угрозу сейчас представляют реактивные "Шахеды" с онлайн-управлением. В настоящее время такие "Шахеды" имеют ограничения по дальности управления, связанные с особенностями технологии. Все, что обозначено красной зоной, попадает в зону потенциальной атаки "Шахедов" с онлайн-управлением. В этой зоне "Шахед" может атаковать как движущиеся, так и неподвижные цели", - пояснил Бескрестнов.

Карта потенциальной зоны атак реактивных "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Бескрестнов добавил, что владельцам складов, автозаправочных станций, предприятий и других объектов следует быть готовыми к возможным ударам. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о наличии укрытий для людей.

"Красная зона - зона риска", - подчеркнул эксперт.

Почему Россия резко усилила удары по Украине - комментарий эксперта

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут свидетельствовать о стремлении Владимира Путина добиться хотя бы символической военной победы накануне выборов в Государственную думу РФ, запланированных на середину сентября.

По словам эксперта, выбор столицы Украины в качестве главной цели не случаен, ведь в Кремле рассматривают Киев как стратегически важный объект для усиления давления.

Комментируя данные Института изучения войны об использовании Россией ракет из неприкосновенного резерва, Селезнев предположил, что это свидетельствует о спешке российского руководства. По его мнению, Кремль сознательно повышает ставки и идет на дополнительный риск, пытаясь достичь желаемого результата, хотя даже такие действия, по его оценке, не обеспечат России поставленных целей.

В то же время эксперт не исключил, что Россия может накапливать часть своего ракетного арсенала для будущих ударов по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением холодного времени года. По его словам, именно ухудшение погодных условий может стать сигналом к активизации таких атак, хотя значительная часть украинских энергетических объектов уже получила дополнительную защиту. По мнению Селезнева, дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, когда именно Россия решит приступить к реализации такого сценария.

"В целом ключевой ориентир для нас, ориентир того, как будут развиваться события, в частности, с ракетно-дроновыми атаками, - это 20-е числа сентября", - говорит он.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, в четверг, 23 июля, РФ нанесла удары по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки российских войск на жилой массив в Запорожье уже 25 человек обратились за помощью к врачам.

Как сообщал Главред, Россия может усилить удары баллистическими ракетами по Киеву из-за стремления Кремля одержать "победу" накануне выборов в Госдуму РФ в сентябре. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что Москва рассматривает столицу как главную стратегическую цель, пытаясь оказать давление на Украину с помощью атак по центрам управления и важной инфраструктуре.

Заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Андрей Лебеденко рассказал, что Россия сократила масштабы ракетных программ и сосредоточилась на развитии ударных беспилотников, в частности новых модификаций "Шахедов". По его словам, РФ продолжает совершенствовать ракеты, но основной акцент делает на качестве, а не на количестве.

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О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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