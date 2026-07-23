Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранить

Доктор Сюзанна Немети объяснила, почему на кустах огурцов желтеют и опадают завязи.

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Почему желтеют и опадают завязи огурцов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, agroforum.hu

Вы узнаете:

Почему маленькие огурцы на кусте начинают желтеть и опадать

Как жара и расположение влияют на урожай

Какие удобрения помогут огурцам лучше расти

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда на кустах огурцов появляется много маленьких плодов, но они не растут, а начинают желтеть и опадать. Причиной могут быть не только полив или солнце, но и условия выращивания, температура и недостаток питательных веществ.

Главред узнал, какие условия выращивания могут мешать огурцам нормально развиваться.

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Почему завязи огурцов начинают желтеть

Как отмечает доктор Зсузанна Немэти на портале Agroforum.hu, растение могло сформировать много завязей, но условия выращивания оказались для него неблагоприятными. Огурец был посажен как сорт, способный давать много плодов, однако ему не хватило оптимальных условий для развития.

Огурцы очень требовательны к теплу, свету, воде и питательным веществам. Если растение находится в стрессовых условиях, оно может прекратить развитие плодов.

Как увеличить урожай огурцов / Инфографика: Главред

Как жара и солнце влияют на огурцы

Одной из причин пожелтения маленьких огурцов может быть перегрев почвы. Если контейнер стоит у горячей стены, земля в нем быстро нагревается, из-за чего корни не могут нормально поглощать воду и питательные вещества.

Оптимальная температура для огурцов во время цветения составляет примерно 25 °C. Слишком низкая температура ночью или жара свыше 32 °C могут негативно повлиять на формирование плодов. Специалист советует защищать растения от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы и создать легкое затенение.

Как правильно поливать огурцы в жару

В жаркие дни огурцы расходуют значительно больше воды, поэтому одного вечернего полива может быть недостаточно. В таких условиях растениям может потребоваться полив два раза в день.

Также важно, чтобы вода для полива была примерно такой же температуры, как и почва, ведь слишком холодная вода может создать дополнительный стресс для корневой системы.

Смотрите видео о том, почему желтеют и опадают завязи огурцов:

Чем подкормить огурцы, чтобы они лучше плодоносили

Для образования большого количества листьев и плодов огурцам требуется достаточное количество питательных веществ. Если почва в контейнере истощилась, растение может остановить развитие и сбрасывать завязи.

Эксперт рекомендует подкармливать огурцы каждые 5–6 дней сбалансированным удобрением или органическим раствором, соблюдая правильную концентрацию.

Где лучше поставить контейнер с огурцами

Чтобы растение восстановилось, стоит перенести ящик в полутенистое место, где на него не попадают прямые солнечные лучи примерно с 11:00 до 16:00.

Также желательно, чтобы вокруг был свободный воздухообмен, а растение не стояло возле раскаленных поверхностей. На следующий сезон специалист советует выбрать контейнер побольше, чтобы у корней было больше пространства для развития.

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