Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранить

Руслана Заклинская
23 июля 2026, 20:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Доктор Сюзанна Немети объяснила, почему на кустах огурцов желтеют и опадают завязи.
Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранить
Почему желтеют и опадают завязи огурцов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, agroforum.hu

Вы узнаете:

  • Почему маленькие огурцы на кусте начинают желтеть и опадать
  • Как жара и расположение влияют на урожай
  • Какие удобрения помогут огурцам лучше расти

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда на кустах огурцов появляется много маленьких плодов, но они не растут, а начинают желтеть и опадать. Причиной могут быть не только полив или солнце, но и условия выращивания, температура и недостаток питательных веществ.

Главред узнал, какие условия выращивания могут мешать огурцам нормально развиваться.

видео дня

Почему завязи огурцов начинают желтеть

Как отмечает доктор Зсузанна Немэти на портале Agroforum.hu, растение могло сформировать много завязей, но условия выращивания оказались для него неблагоприятными. Огурец был посажен как сорт, способный давать много плодов, однако ему не хватило оптимальных условий для развития.

Огурцы очень требовательны к теплу, свету, воде и питательным веществам. Если растение находится в стрессовых условиях, оно может прекратить развитие плодов.

Как увеличить урожай огурцов
Как увеличить урожай огурцов / Инфографика: Главред

Как жара и солнце влияют на огурцы

Одной из причин пожелтения маленьких огурцов может быть перегрев почвы. Если контейнер стоит у горячей стены, земля в нем быстро нагревается, из-за чего корни не могут нормально поглощать воду и питательные вещества.

Оптимальная температура для огурцов во время цветения составляет примерно 25 °C. Слишком низкая температура ночью или жара свыше 32 °C могут негативно повлиять на формирование плодов. Специалист советует защищать растения от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы и создать легкое затенение.

Как правильно поливать огурцы в жару

В жаркие дни огурцы расходуют значительно больше воды, поэтому одного вечернего полива может быть недостаточно. В таких условиях растениям может потребоваться полив два раза в день.

Также важно, чтобы вода для полива была примерно такой же температуры, как и почва, ведь слишком холодная вода может создать дополнительный стресс для корневой системы.

Смотрите видео о том, почему желтеют и опадают завязи огурцов:

Чем подкормить огурцы, чтобы они лучше плодоносили

Для образования большого количества листьев и плодов огурцам требуется достаточное количество питательных веществ. Если почва в контейнере истощилась, растение может остановить развитие и сбрасывать завязи.

Эксперт рекомендует подкармливать огурцы каждые 5–6 дней сбалансированным удобрением или органическим раствором, соблюдая правильную концентрацию.

Где лучше поставить контейнер с огурцами

Чтобы растение восстановилось, стоит перенести ящик в полутенистое место, где на него не попадают прямые солнечные лучи примерно с 11:00 до 16:00.

Также желательно, чтобы вокруг был свободный воздухообмен, а растение не стояло возле раскаленных поверхностей. На следующий сезон специалист советует выбрать контейнер побольше, чтобы у корней было больше пространства для развития.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород огурец огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

Зеленский раскрыл новые детали производства Украиной ракет к Patriot

21:56Война
Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

20:00Украина
РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

Последние новости

21:44

Дети начинают обманывать раньше, чем говорить: ученые рассказали родителям правду

21:34

Удивительное преображение переселенки из Славянска: невероятное "до" и "после"

21:26

Не только из-за выпивки: почему зуд в носу может сигнализировать об опасности

21:15

Эксперты призвали сыпать корицу под двери и окна – в чем причинаВидео

21:07

Сделать перерыв: Ярославский сделал заявление о своем уходе из "Мастер Шеф"

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
20:58

Август 2026 года для Овна: когда ожидать успеха в работе и финансового прорыва

20:56

Завязь огурцов желтеет и опадает – основные причины и как их устранитьВидео

20:53

Цены на товары и продукты подскочат: раскрыто, что подорожает в первую очередь

20:29

Заранее не всегда правильно: когда, согласно этикету, следует приходить на встречу

Реклама
20:00

Самые выносливые многолетники: цветут роскошно и живут десятилетиямиВидео

20:00

Мобилизация без ТЦК: в Украине ввели новый порядок призыва

19:55

"Это самое страшное для России": как Трамп и Украина загоняют Кремль в тупикВидео

19:30

Как удалить желтый налет со столовых приборов за 20 минут — лайфхак

19:14

Последний шанс лета: что нужно успеть сделать по дате рождения

19:10

Помидоры покраснеют в два раза быстрее: простой способ ускорить созреваниеВидео

19:10

Кремль перешел красную линию: Россию подозревают в атаках на ЦРУ - Невзлинмнение

19:06

Тест на внимательность: нужно найти бриллиантовое кольцо за 15 секунд

18:57

Удар "ядеркой" по Украине: Загородний о худшем сценарии для Кремля

18:45

Перец будет расти как на дрожжах: простое средство из кухни для обильного урожая

18:42

Сантехник больше не нужен: самый простой способ прочистки засора в раковинеВидео

Реклама
18:34

Домашнее мороженое без сахара и сливок за 30 минут — простой рецепт

18:30

Лорак отменили еще два концерта в РФ

18:21

Мужчина вышел на свободу после 68 лет тюрьмы и не узнал современный мирВидео

18:15

РФ собрала тысячи дронов и ракет для удара по Украине: назван опасный период

18:10

Федоров сделал громкое заявление о новой должности и ответил Зеленскому — что сказал

17:56

Российская ПВО сбила собственный новейший истребитель Су-57: появились новые детали

17:55

Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

17:50

Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

17:40

Как заморозить кабачки на зиму: 5 лучших способов

17:28

"Вслух об этом никто не говорит": Загородний раскрыл тайную цель ударов по НПЗВидео

17:25

Буданов: Украина делает всё возможное для проведения переговоров и завершения войны

17:18

Чем опрыскать капусту от белокрылки: огородник назвал средство, работающее на 100%

16:59

Россия присвоила историю Украины: что скрывается за названием "Киевская Русь"Видео

16:45

Что нужно сделать с мясом перед жаркой, чтобы отбивные получились мягкими

16:42

"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

16:36

США готовят новый план по завершению войны: названы два сценария для Украины

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамой девочки и показала фото

16:22

Много золота и серебра: рабочие копали канаву и нашли древний тайник

16:15

Грозди будут крупными и созреют быстрее: как правильно пасынковать виноградВидео

16:07

Доллар вырвался вперед, евро дешевеет: свежий курс валют на 24 июля

Реклама
15:50

Землю накрыл почти 5-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

15:24

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

15:20

Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

15:18

Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачейВидео

15:12

Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилисткиВидео

15:08

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

15:00

"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

14:40

Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиентВидео

14:20

95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

14:20

Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять