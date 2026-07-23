Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилистки

Правильно подобранная одежда, ткани и аксессуары помогут подчеркнуть естественную красоту в любом возрасте.

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Стиль для женщин старше 50 лет / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, kbimka

Вы узнаете:

как выглядеть стильно после 50 без радикальной смены гардероба

какие вещи делают образ элегантным и женственным

После 50 лет стиль - это не слепое подражание трендам, а умение подчеркнуть свои достоинства. Главред поделился пятью советами, которые помогут создать утонченный и привлекательный образ.

Как подчеркнуть фигуру после 50 лет

Стилист Мария Бабак призывает не скрывать фигуру за бесформенной одеждой, а научиться правильно расставлять акценты.

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"Перестаньте скрывать свое тело. Быть привлекательной после 50 - это не значит показать всё. Речь идет о том, чтобы подчеркнуть самое красивое: изящные плечи, красивую линию декольте, стройную талию или ноги", - отметила Мария Бабак.

Даже небольшой акцент делает образ легче, женственнее и современнее.

Как выглядеть элегантно после 50 / скриншот из видео

Какие ткани делают образ дорогим

Материал одежды играет не меньшую роль, чем ее фасон. Мягкие ткани красиво драпируются, придают образу легкость и создают эффект дороговизны.

"Выбирайте ткани, которые красиво лежат. Шёлк, атлас, кружево или мягкий трикотаж выглядят гораздо женственнее и чувственнее, чем приталенные и обтягивающие платья", - пояснила стилистка.

Именно такие фактуры помогают создать элегантный силуэт без лишнего объема.

Ткани для женщин после 50 / скриншот из видео

Какой цвет визуально омолаживает

По словам эксперта, одним из самых сильных акцентов может стать правильно подобранный оттенок красного.

"Найдите свой идеальный оттенок красного. У каждой женщины есть свой красный, в зависимости от цветотипа и внешности. Правильно подобранный оттенок сразу делает образ магнетическим", - подчеркнула Бабак.

Красный не обязательно должен быть основным цветом гардероба - достаточно платья, блузки, сумки или даже помады в вашем идеальном оттенке.

Красный цвет омолаживает внешний вид / скриншот из видео

Какие аксессуары придают образу статусность

Именно аксессуары часто завершают образ и придают ему статусность. В то же время важно не перегружать наряд.

"Используйте правильные аксессуары. Солнцезащитные очки, массивные серьги, изящные украшения или часы - все это может изменить ваш образ. Главное правило - не надевать все сразу. Длинные серьги визуально удлиняют шею. Украшения на руке или часы добавляют элегантности", - пояснила специалистка.

Чтобы аксессуары работали на пользу образу:

выбирайте одно-два акцентных украшения;

сочетайте массивные серьги с минималистичными аксессуарами;

добавляйте классические часы или лаконичный браслет;

не перегружайте образ большим количеством деталей.

Аксессуары для женщин за 50 / скриншот из видео

Элегантные образы для женщин за 50

В заключение стилист советует обратить внимание на самые изящные части тела, ведь именно они создают ощущение легкой недосказанности.

"Показывайте самые изящные части тела. Открытые лодыжки с юбкой миди, укороченные брюки с каблуками или запястья, которые едва видны из-под рубашки. Именно такие детали создают интригу вашего образа. Не нужно закрывать всё. И помните самое главное - вы уже красивы", - подытожила Мария Бабак.

Советы стилиста для зрелых женщин - смотрите видео:

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Об источнике: Мария Бабак Мэри Бабак (Мария Бабак) - популярная украинская стилистка и фэшн-инфлюенсер с аудиторией более 75 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка получила профессиональное образование в сфере моды, окончив престижный институт Istituto Marangoni в Милане. В своём блоге Мария делится экспертными обзорами мировых трендов и показов, проводит индивидуальные консультации и анализ гардероба.

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