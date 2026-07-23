Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилистки

Вы узнаете:
- как выглядеть стильно после 50 без радикальной смены гардероба
- какие вещи делают образ элегантным и женственным
После 50 лет стиль - это не слепое подражание трендам, а умение подчеркнуть свои достоинства. Главред поделился пятью советами, которые помогут создать утонченный и привлекательный образ.
Как подчеркнуть фигуру после 50 лет
Стилист Мария Бабак призывает не скрывать фигуру за бесформенной одеждой, а научиться правильно расставлять акценты.
"Перестаньте скрывать свое тело. Быть привлекательной после 50 - это не значит показать всё. Речь идет о том, чтобы подчеркнуть самое красивое: изящные плечи, красивую линию декольте, стройную талию или ноги", - отметила Мария Бабак.
Даже небольшой акцент делает образ легче, женственнее и современнее.
Какие ткани делают образ дорогим
Материал одежды играет не меньшую роль, чем ее фасон. Мягкие ткани красиво драпируются, придают образу легкость и создают эффект дороговизны.
"Выбирайте ткани, которые красиво лежат. Шёлк, атлас, кружево или мягкий трикотаж выглядят гораздо женственнее и чувственнее, чем приталенные и обтягивающие платья", - пояснила стилистка.
Именно такие фактуры помогают создать элегантный силуэт без лишнего объема.
Какой цвет визуально омолаживает
По словам эксперта, одним из самых сильных акцентов может стать правильно подобранный оттенок красного.
"Найдите свой идеальный оттенок красного. У каждой женщины есть свой красный, в зависимости от цветотипа и внешности. Правильно подобранный оттенок сразу делает образ магнетическим", - подчеркнула Бабак.
Красный не обязательно должен быть основным цветом гардероба - достаточно платья, блузки, сумки или даже помады в вашем идеальном оттенке.
Какие аксессуары придают образу статусность
Именно аксессуары часто завершают образ и придают ему статусность. В то же время важно не перегружать наряд.
"Используйте правильные аксессуары. Солнцезащитные очки, массивные серьги, изящные украшения или часы - все это может изменить ваш образ. Главное правило - не надевать все сразу. Длинные серьги визуально удлиняют шею. Украшения на руке или часы добавляют элегантности", - пояснила специалистка.
Чтобы аксессуары работали на пользу образу:
- выбирайте одно-два акцентных украшения;
- сочетайте массивные серьги с минималистичными аксессуарами;
- добавляйте классические часы или лаконичный браслет;
- не перегружайте образ большим количеством деталей.
Элегантные образы для женщин за 50
В заключение стилист советует обратить внимание на самые изящные части тела, ведь именно они создают ощущение легкой недосказанности.
"Показывайте самые изящные части тела. Открытые лодыжки с юбкой миди, укороченные брюки с каблуками или запястья, которые едва видны из-под рубашки. Именно такие детали создают интригу вашего образа. Не нужно закрывать всё. И помните самое главное - вы уже красивы", - подытожила Мария Бабак.
Советы стилиста для зрелых женщин - смотрите видео:
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Об источнике: Мария Бабак
Мэри Бабак (Мария Бабак) - популярная украинская стилистка и фэшн-инфлюенсер с аудиторией более 75 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка получила профессиональное образование в сфере моды, окончив престижный институт Istituto Marangoni в Милане. В своём блоге Мария делится экспертными обзорами мировых трендов и показов, проводит индивидуальные консультации и анализ гардероба.
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