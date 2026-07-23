Взрывы в Ялте, Феодосии, Севастополе: под удар могла попасть Балаклавскя ТЭС

Беспилотники атаковали сразу несколько направлений в оккупированном Крыму.

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Дроны под Балаклавой могли поразить ЗРПК "Панцирь-С1" / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Кратко:

Дроны атаковали Ялту, Феодосию и Севастополь

Возле Балаклавской ТЭС прогремел взрыв с детонацией

ПВО РФ стреляла, но ни одного дрона не сбила

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали сразу несколько направлений в оккупированном Крыму, а вблизи Балаклавской ТЭС под Севастополем прогремел мощный взрыв со вторичной детонацией. По имеющимся данным, там могла пострадать позиция противовоздушной обороны, сообщает мониторинговый канал Крымский ветер.

Местные жители сообщили об ударе по позиции ПВО на Федюхиных высотах рядом с Балаклавской ТЭС. Следом прогремел громкий взрыв со вторичной детонацией - признак того, что попадание могло быть результативным.

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По информации канала, именно на этой позиции стоял зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", который должен был прикрывать теплоэлектростанцию от атак беспилотников.

На Федюхиных высотах оккупанты установили ЗПРК "Панцирь-С1" и радиолокационную станцию / Фото: t.me/Crimeanwind

Подписчики также сообщали о дополнительных группах дронов, заходивших с юга в направлении объекта, а стрельбу и звуки взрывов в районе ТЭС слышали уже после первого удара.

Дроны над Ялтой и Феодосией

Параллельно с событиями у Севастополя жители Ялты сообщили о пролете беспилотников и серии взрывов в городе.

В Феодосии тем временем велась активная стрельба по воздушным целям.

"В Феодосии есть прилет. Предположительно, попали по электроподстанции в Корабельном переулке. Это ПС 110/10/0.4 кВ (ТП-1106 "Восход")", - пишет Крымский ветер.

В Феодосии есть "прилет" / Фото: t.me/Crimeanwind

Фото: t.me/Crimeanwind

Фото: t.me/Crimeanwind

"Еще один прилет под Феодосией. Снова, как и вчера, где-то между поселком Приморским и селами Южное и Батальное. Из крупных электроподстанция там находится ПС 110/35/6 кВ "Приморская", - говорится в сообщении.

Очевидцы описали интенсивность огня, отметив, что российские военные потратили много боеприпасов, однако так и не сбили ни одного дрона.

Атаки на Крым - новости

Как писал Главред, в ночь на 21 июля беспилотники в очередной раз атаковали временно оккупированный Крым, вызвав серию взрывов в Симферополе и Севастополе. Вблизи Симферополя после атаки разгорелся масштабный пожар.

В ночь на 14 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны. Под удар, веротяно, попали энергетические объекты оккупантов, в результате чего возникли перебои с электричеством. В частности, взрывы и стрельбу было слышно в Керчи. Крымский мост был перекрыт на фоне обстрела.

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В Севастополе ввели ограничения на электроснабжение, а оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

Ночь на 11 июля во временно оккупированном Крыму была неспокойной. Мощные взрывы гремели в районах городов Саки и Симферополь, после чего у многих местных жителей начались перебои с электричеством.

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму также гремели взрывы. Предварительно, в городе был нанесен удар по электроподстанции ПС 110/10 кВ "Мийнаки", которая является важным энергетическим узлом.

ВСУ взялись за Крым по-новому - "Мадяр"

Силы беспилотных систем ВСУ систематически лишают временно оккупированный Крым электроснабжения и топлива, чтобы сделать невозможным пребывание там российской военной машины. Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", рассказал в интервью ирландскому журналисту, ютуберу и инфлюенсеру Кейлану Робертсону.

По словам командующего, ключевой принцип операции - перекрывать именно пути снабжения на полуостров, а не возможность выбраться оттуда.

"Вся военная машина нуждается в снабжении, ведь Крым не самодостаточен с точки зрения обеспечения ресурсами. Перекрывая сейчас пути доступа, мы не мешаем россиянам уезжать с полуострова", - отметил Бровди.

"Мадяр" объяснил, на чем именно сосредоточены удары сил беспилотных систем.

"Мы занимаемся энергоузлами, ведь без электричества далеко не уйдешь, а любая воинская часть требует много энергии. Мы занимаемся их топливом, ведь без него практически ничего не происходит", - рассказал командующий.

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Об источнике: Крымский ветер "Крымский ветер" - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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