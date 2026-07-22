"Сын убил ректора": Королева сделала дикое признание

Путинистка Королева заговорила о том, что происходит с ней и ее семьей.

https://glavred.info/starnews/syn-ubil-rektora-koroleva-sdelala-dikoe-priznanie-10782758.html Ссылка скопирована

Архип Глушко - сын предательницы Наташи Королевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Фокс, Наташа Королева

Кратко:

В чем созналась Королева

На кого она жалуется

Российская певица Наташа Королева, которая вместе со своим мужем-стриптизером поддерживает террориста Путина, сделала ряд странных заявлений о себе и своей семье.

Как пишут российские пропагандисты, певица пожаловалась, что о ней пишут много неправды, которую якобы читает ее мать, которая изначально якобы поддержала Украину.

видео дня

Наташа Королева пожаловалась на новости из-за матери / Фото Instagram/koroleva__star

"Я к этому не имею отношения, и слава богу. Но близкие переживают. Мама читает, что я попала в тюрьму за налоги, а сын убил ректора. Понимаете, какой бред про нас сочиняют. Это все не правда, а больная фантазия, вседозволенность", - пожаловалась она на пропагандистов.

Королева также считает, что выглядит лучше, чем раньше.

Наташа Королева созналась / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Когда мне стукнул полтинник, я сказала: "Наташа, мы теперь идем в обраточку". После я праздную сорок девять, сорок восемь… Я после полтинника решила молодеть", - добавила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что ранее в террористической России стало известно о том, что скончался популярный там актер, который снимался во многих сериалах и кино - Дмитрий Поднозов из театра "Особняк".

Ранее также 57-летний американский певец Марк Энтони стал отцом в восьмой раз. Об этом она сам сообщил в социальных сетях. Артист радостно отметил рождение дочери Майлы - второго ребенка от его жены Нади Феррейры.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред