"Сын убил ректора": Королева сделала дикое признание

Кратко:
- В чем созналась Королева
- На кого она жалуется
Российская певица Наташа Королева, которая вместе со своим мужем-стриптизером поддерживает террориста Путина, сделала ряд странных заявлений о себе и своей семье.
Как пишут российские пропагандисты, певица пожаловалась, что о ней пишут много неправды, которую якобы читает ее мать, которая изначально якобы поддержала Украину.
"Я к этому не имею отношения, и слава богу. Но близкие переживают. Мама читает, что я попала в тюрьму за налоги, а сын убил ректора. Понимаете, какой бред про нас сочиняют. Это все не правда, а больная фантазия, вседозволенность", - пожаловалась она на пропагандистов.
Королева также считает, что выглядит лучше, чем раньше.
"Когда мне стукнул полтинник, я сказала: "Наташа, мы теперь идем в обраточку". После я праздную сорок девять, сорок восемь… Я после полтинника решила молодеть", - добавила она.
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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что ранее в террористической России стало известно о том, что скончался популярный там актер, который снимался во многих сериалах и кино - Дмитрий Поднозов из театра "Особняк".
Ранее также 57-летний американский певец Марк Энтони стал отцом в восьмой раз. Об этом она сам сообщил в социальных сетях. Артист радостно отметил рождение дочери Майлы - второго ребенка от его жены Нади Феррейры.
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О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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