Грузия или Сакартвело: почему Тбилиси просит мир изменить название страны

Тбилиси уже более пятнадцати лет убеждает международных партнеров отказаться от названия "Грузия", которое в стране считают имперским наследием России.

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Почему Грузия хочет отказаться от своего названия / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему грузины настаивают на названии Сакартвело

Какие страны уже изменили официальное название

Тбилиси уже более пятнадцати лет добивается от международных партнеров отказа от названия "Грузия", настаивая, что это название имеет русское происхождение. Литва одной из первых отреагировала на этот призыв и ещё в 2021 году заменила официальное название "Грузия" на "Сакартвело" в государственных документах - подробнее о том, почему грузины настаивают именно на названии Сакартвело, расскажет Главред.

Как пишет 24 Канал, в публичном пространстве Литвы вариант "Gruzija" оставили, однако в официальных документах после переходного периода закрепили название "Sakartvelas". От названия "Грузия" в официальных документах также отказались Израиль, Южная Корея и Япония, тогда как активная фаза переименования началась именно после российско-грузинской войны 2008 года.

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Почему грузины настаивают на другом названии

Само название "Сакартвело" переводится как "страна картвелов" - от Картли, одного из ключевых исторических регионов государства, и именно так свою страну называют сами грузины. В большинстве стран мира, напротив, используется латинизированный вариант "Georgia", тогда как "Грузией" государство называют в России и еще примерно двадцати странах, включая Украину.

Позицию официального Тбилиси относительно происхождения названия объяснил журналист и бывший атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава в комментарии "Радио Свобода".

"Грузия" - это имперское название. На самом деле "Сакартвело" - это и есть настоящее название государства. Тот же перевод "Georgia" - результат перевода с русского языка. Возвращение к названию "Сакартвело" - это важно, но может занять не один год", - заявил он.

Видео, в котором рассказываются интересные факты о Грузии, можно посмотреть здесь:

Что предлагали в Верховной Раде

В 2023 году в украинском парламенте уже регистрировали проект постановления о введении исторического названия "Сакартвело" вместо "Грузия". Инициаторы документа ссылались на то, что название "Грузия" в мире используют лишь около двадцати стран, тогда как большинство государств перешли на другие варианты наименования.

Грузия - государство в Восточной Европе на юго-восточном побережье Чёрного моря, граничащее с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Страна входит в Совет Европы, Евроконтроль и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а её столицей является Тбилиси с населением страны почти четыре миллиона человек.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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