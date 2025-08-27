Толчки ощутили от Каспия до Тбилиси: в Дагестане произошло мощное землетрясение

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет, но службы продолжают проверку инфраструктуры.

Землетрясение в Дагестане ощутили сотни километров вокруг / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Кратко:

Эпицентр землетрясения ыл в акватории Каспийского моря

Толчки ощутили в Махачкале, Чечне, Астраханской области, Пятигорске, Актау

Жертв и серьезных разрушений нет

Вечером 26 августа в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Толчки зафиксировали в акватории Каспийского моря неподалеку от Дербента.

Как пишут российские СМИ, толчки ощутили также в Чечне, Астраханской области, Пятигорске и Актау. По данным местных телеграмм-каналов, землетрясение отозвалось даже в соседнем Азербайджане и в столице Грузии – Тбилиси.

Колебания докатились также до Азербайджана, а слабые отголоски – до Северного Кавказа.

Толчки были настолько ощутимы, что в квартирах шаталась мебель.

В Махачкале некоторые жители вышли на улицы, поскольку боялись оставаться в домах в ожидании продолжения подземных толчков.

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет, но службы продолжают проверку инфраструктуры.

Землетрясение на Камчатке 30 июля - что известно

Как писал Главред, утром 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой более 8 баллов. Это самое мощное землетрясение с 1952 года. После землетрясения в Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой 3-4 метра. Некоторые населенные пункты были затоплены. Людей эвакуировали из пострадавшего региона.

Эпицентр землетрясения находится недалеко от важного объекта страны-агрессора России, а именно базы военно-морского флота РФ "Рыбачий", на которой базируются подводные лодки.

После мощного землетрясения на Камчатке в Японии объявили предупреждение о цунами высотой до трех метров. Людей призвали эвакуироваться на возвышенности и оставаться в безопасном месте.

