Толчки ощутили от Каспия до Тбилиси: в Дагестане произошло мощное землетрясение

Кратко:
- Эпицентр землетрясения ыл в акватории Каспийского моря
- Толчки ощутили в Махачкале, Чечне, Астраханской области, Пятигорске, Актау
- Жертв и серьезных разрушений нет
Вечером 26 августа в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Толчки зафиксировали в акватории Каспийского моря неподалеку от Дербента.
Как пишут российские СМИ, толчки ощутили также в Чечне, Астраханской области, Пятигорске и Актау. По данным местных телеграмм-каналов, землетрясение отозвалось даже в соседнем Азербайджане и в столице Грузии – Тбилиси.
Колебания докатились также до Азербайджана, а слабые отголоски – до Северного Кавказа.
Толчки были настолько ощутимы, что в квартирах шаталась мебель.
В Махачкале некоторые жители вышли на улицы, поскольку боялись оставаться в домах в ожидании продолжения подземных толчков.
По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет, но службы продолжают проверку инфраструктуры.
Смотрите видео - Землетрясение в Дагестане ощутили сотни километров вокруг:
Землетрясение на Камчатке 30 июля - что известно
Как писал Главред, утром 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой более 8 баллов. Это самое мощное землетрясение с 1952 года. После землетрясения в Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой 3-4 метра. Некоторые населенные пункты были затоплены. Людей эвакуировали из пострадавшего региона.
Эпицентр землетрясения находится недалеко от важного объекта страны-агрессора России, а именно базы военно-морского флота РФ "Рыбачий", на которой базируются подводные лодки.
После мощного землетрясения на Камчатке в Японии объявили предупреждение о цунами высотой до трех метров. Людей призвали эвакуироваться на возвышенности и оставаться в безопасном месте.
