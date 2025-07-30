Мощное землетрясение на Камчатке пронеслось возле базы ядерных подводных лодок РФ

Недалеко от эпицентра цунами расположен стратегически важный объект России.

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Ядерные подводные лодки РФ хранятся совсем близко / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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На Камчатском полуострове зафиксировано землетрясение

Недалеко от эпицентра находится база ВМФ РФ

На базе россияне хранят ядерные подводные лодки

30 июля на Камчатском полуострове произошло сверхмощное землетрясение магнитудой более 8 баллов. Как сообщают Telegram-паблики, интересным нюансом является то, что эпицентр находится недалеко от важного объекта страны-агрессора России.

Речь идет о базе военно-морского флота РФ "Рыбачий", на которой базируются подводные лодки. Она расположена в Ачинской бухте, что в 130 километрах от точки локализации землетрясения.

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Эпицентр землетрясения на Камчатке

Стоит отметить, что россияне хранят на этой подводной базе такие ядерные подводные лодки, как K-44 "Рязань", которая несет сразу 16 баллистических ракет Р-29Р, K-550 "Александр Невский", а также подводные ядерные лодки с улучшенными системами стелс и торпедами УГСТ "Физик-2".

Стратегическая подводная база "Рыбачий" на карте

Могут ли пострадать подводные лодки

Мощное землетрясение на Камчатке вызвало цунами, которое, согласно прогнозу искусственного интеллекта, может повредить подводные лодки, если они окажутся в эпицентре. Но это возможно только, если они будут не глубоко в воде, а на поверхности, или у берега.

Прогноз чата GPT о возможности повреждения подводных лодок в результате цунами / фото: скриншот

Насколько сильным было землетрясение на Камчатке

На Камчатском полуострове произошло самое мощное землетрясение еще с 1952 года. Более того, после него в одном из районов была зафиксирована большая волна цунами, высотой 3-4 метра.

Ситуация в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области РФ атаковали беспилотники. Вблизи важного железнодорожного узла вспыхнул масштабный пожар.

Ранее СМИ сообщали, что маловероятно, что российского диктатора Владимира Путина испугают новые заявления президента США Дональда Трампа. Глава Кремля не будет воспринимать Трампа серьезно, пока тот не подтвердит свои угрозы действиями.

Накануне стало известно, что украинские беспилотники чуть ли не ежедневно атакуют стратегически важные объекты на территории страны-агрессора России. Это вызвало волну паники среди российский пропагандистов, которые боятся бунтов.

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