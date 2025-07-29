Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области

Кратко:
- Ростовскую область атаковали беспилотиники
- Под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры
- Движение поездов через станцию Сальск ограничено
В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области РФ атаковали беспилотники. Серия взрывов прозвучала около двух часов ночи. Вблизи важного железнодорожного узла вспыхнул масштабный пожар.
Как пишет российский Telegram-канал Astra, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на железнодорожную станцию.
"Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. В тушении задействованы 45 человек и 12 единиц техники", – заявил чиновник.
По словам Слюсаря, атаку БПЛА российские силы ПВО отбивали в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.
На улице Островского поврежден автомобиль. Погиб находившийся в нем водитель.
Сообщается также, что из-за атаки дронов через станцию Сальск приостановлено движение поездов.
Отметим, Сальск — важный железнодорожный узел в Ростовской области РФ. Железнодорожными путями через населенный пункт ВС РФ перебрасывают оружие и личный состав на фронт.
Смотрите видео - В Сальске вспыхнул крупный пожар в районе железнодорожного узла:
Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, также была атакована тяговая подстанция"Двойная" в п. Орловский Ростовской области.
"Продолжаются удары по уязвимым логистическим путям врага", — отметили аналитики.
Смотрите видео - Пожар на тяговой подстанции "Двойная" в п. Орловский:
Как писал Главред, поздно вечером в понедельник, 28 июля, беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел. Часть Донецка осталась без света.
Напомним, 21 июля в поселке Каменоломни Ростовской области беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.
Местные жители сообщали о серии взрывов, работе ПВО и пожаре на месте падения обломков.
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