Мощный пожар: дроны атаковали важный железнодорожный узел в Ростовской области

Железнодорожными путями через населенный пункт Сальск ВС РФ перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

https://glavred.info/war/drony-atakovali-vazhnyy-zheleznodorozhnyy-uzel-v-rostovskoy-oblasti-10685306.html Ссылка скопирована

В Ростовской области вспыхнул мощный пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Ростовскую область атаковали беспилотиники

Под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры

Движение поездов через станцию Сальск ограничено

В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области РФ атаковали беспилотники. Серия взрывов прозвучала около двух часов ночи. Вблизи важного железнодорожного узла вспыхнул масштабный пожар.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на железнодорожную станцию.

видео дня

"Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. В тушении задействованы 45 человек и 12 единиц техники", – заявил чиновник.

По словам Слюсаря, атаку БПЛА российские силы ПВО отбивали в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.

На улице Островского поврежден автомобиль. Погиб находившийся в нем водитель.

Сообщается также, что из-за атаки дронов через станцию Сальск приостановлено движение поездов.

Отметим, Сальск — важный железнодорожный узел в Ростовской области РФ. Железнодорожными путями через населенный пункт ВС РФ перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

Смотрите видео - В Сальске вспыхнул крупный пожар в районе железнодорожного узла:

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, также была атакована тяговая подстанция"Двойная" в п. Орловский Ростовской области.

"Продолжаются удары по уязвимым логистическим путям врага", — отметили аналитики.

Смотрите видео - Пожар на тяговой подстанции "Двойная" в п. Орловский:

Как писал Главред, поздно вечером в понедельник, 28 июля, беспилотники атаковали временно оккупированные Донецк и Макеевку. Целью атаки, вероятно, стал железнодорожный узел. Часть Донецка осталась без света.

Напомним, 21 июля в поселке Каменоломни Ростовской области беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

Местные жители сообщали о серии взрывов, работе ПВО и пожаре на месте падения обломков.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред