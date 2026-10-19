Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в Украине во вторник
- Какая новая стоимость доллара
На вторник, 20 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро резко подорожали, а стоимость польской валюты осталась неизменной. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,00 грн/долл. При этом 19 октября валюта стоила 44,86 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 14 копеек.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 20 октября установлен на уровне 50,53 грн/евро, что на 4 копейки больше, чем в понедельник (50,49 грн/евро).
Курс злотого
Курс польского злотого на вторник установлен на уровне 11,55 грн/злотый, что соответствует показателям 19 октября. Таким образом, стоимость валюты осталась неизменной.
Каким будет курс валют в течение недели
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что, несмотря на серьезные угрозы для гривни, резких потрясений в ближайшее время ожидать не стоит.
По его прогнозу, курс доллара на межбанке 19–25 октября, вероятно, будет держаться в коридоре 44,85–45,25 грн, а евро - 50–51 грн.
"В течение 19–25 октября валютный рынок, скорее всего, будет функционировать в обычном режиме: значительное фундаментальное давление будет сочетаться с относительно небольшими курсовыми колебаниями", - отмечает Лесовой.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, рекордный курс доллара в Украине был зафиксирован 14 октября. Тогда НБУ поднял стоимость валюты до 45,08 грн/долл.
Финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривня может потерять до 10% стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.
В то же время банкир Тарас Лесовой заявлял, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривню.
Читайте также:
- Ошибка в трудовой книжке может задержать пенсию: какие записи нужно проверить
- Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ
- Деньги заблокированы: клиенты "Приватбанка" остались без доступа к социальной выплате
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред