Доллар приблизился к психологической отметке: новый курс валют на 20 октября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 20 октября.

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Курс валют в Украине на 20 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине во вторник

Какая новая стоимость доллара

На вторник, 20 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро резко подорожали, а стоимость польской валюты осталась неизменной. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,00 грн/долл. При этом 19 октября валюта стоила 44,86 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 14 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 20 октября установлен на уровне 50,53 грн/евро, что на 4 копейки больше, чем в понедельник (50,49 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на вторник установлен на уровне 11,55 грн/злотый, что соответствует показателям 19 октября. Таким образом, стоимость валюты осталась неизменной.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в течение недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что, несмотря на серьезные угрозы для гривни, резких потрясений в ближайшее время ожидать не стоит.

По его прогнозу, курс доллара на межбанке 19–25 октября, вероятно, будет держаться в коридоре 44,85–45,25 грн, а евро - 50–51 грн.

"В течение 19–25 октября валютный рынок, скорее всего, будет функционировать в обычном режиме: значительное фундаментальное давление будет сочетаться с относительно небольшими курсовыми колебаниями", - отмечает Лесовой.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, рекордный курс доллара в Украине был зафиксирован 14 октября. Тогда НБУ поднял стоимость валюты до 45,08 грн/долл.

Финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривня может потерять до 10% стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.

В то же время банкир Тарас Лесовой заявлял, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривню.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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