Доллар рекордно подорожал, евро и злотый взлетели: курс валют на 13 октября

НБУ повысил официальные курсы основных иностранных валют.

https://glavred.info/economics/dollar-rekordno-podorozhal-evro-i-zlotyy-vzleteli-kurs-valyut-na-13-oktyabrya-10803851.html Ссылка скопирована

Курс валют на 14 октября / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько стоит доллар 14 октября

Как изменился официальный курс евро в Украине

Сколько стоит польский злотый по курсу НБУ

В среду, 14 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подорожали по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 14 октября установлен на уровне 45,08 грн/долл. Накануне, 13 октября, американская валюта стоила 44,96 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на 12 копеек.

видео дня

Доллар установил новый исторический рекорд в Украине, достигнув 45,08 грн. Это самый высокий официальный курс американской валюты за всю историю наблюдений. Предыдущий исторический рекорд был зафиксирован 6 октября - 45,06 грн за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 14 октября составляет 50,44 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 50,24 грн/евро. За сутки курс евро вырос примерно на 20 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 14 октября установлен на уровне 11,52 грн/злотый. Накануне злотый стоил 11,45 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подорожала примерно на 7 копеек.

Когда курс доллара может подскочить до 47 гривен - мнение эксперта

Доллар в Украине впервые в истории преодолел отметку в 45 гривен: во время обновления котировок его курс достиг 45,06 грн, после чего Национальный банк вернул его к отметке 44,86 грн. Дальнейшая динамика американской валюты в значительной степени будет зависеть от объемов внешней финансовой помощи, считает финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире "Новости.LIVE".

По словам эксперта, кратковременный скачок курса произошел из-за человеческого фактора и ошибки при принятии решения.

"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил Кущ.

В то же время аналитик не ожидает остановки девальвации гривни. В настоящее время валютный рынок остается в пределах 44–45 грн за доллар, однако уже этой зимой курс может перейти в диапазон 46–47 грн. Дальнейшее приближение к отметке 50 грн будет зависеть от объемов и темпов поступления международной финансовой помощи.

В течение ближайших 12 месяцев гривна может потерять до 10% стоимости, а курс доллара будет колебаться в пределах 44–50 грн, прогнозирует Кущ. В то же время более быстрое ослабление национальной валюты будут сдерживать международные резервы НБУ, которые позволяют проводить валютные интервенции, а также дальнейшее поступление внешнего финансирования.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал прогноз относительно поведения курса валюты. Лесовой также отмечал, что в отдельные недели НБУ продает на межбанковском рынке более 1 млрд долларов.

Ранее Лесовой отметил, что в первой декаде октября доллар может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн. Резкого изменения курсовой траектории не ожидается.

Национальный банк Украины привёл курс валют на 13 октября. По данным НБУ, на 13 октября курс доллара составлял 44,95 грн, евро - 50,24 грн, а польского злотого - 11,45 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред