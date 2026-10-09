Доллар, евро и злотый синхронно полетели вверх: появился курс валют на 12 октября

НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 12 октября.

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Курс валют на 12 октября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 12 октября

Насколько подорожал евро

Какой курс злотого установлен на 12 октября

В понедельник, 12 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар, евро и злотый укрепили свои позиции по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 12 октября

На понедельник официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,88 гривны за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем.

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Курс евро на 12 октября

Курс евро стремительно взлетел вверх. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,31 гривны за один евро, то есть гривна упала на 18 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 12 октября

НБУ укрепил курс польского злотого к гривне на 12 октября по сравнению с 9 октября на 3 копейки - до 11,48 гривны.

Каким будет курс валют до 18 октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что на следующей неделе резкого изменения курсовых ориентиров, несмотря на рост давления на гривну, не прогнозируется.

По его прогнозу, курс доллара на межбанке будет удерживаться в пределах 44,7–45,3 грн, а евро будет колебаться в пределах 50–51,5 грн.

Однако он добавил, что середина октября станет для национальной валюты испытанием на выносливость.

"Речь идет не о борьбе гривны с каким-то одним фактором, а о целой совокупности обстоятельств: военные атаки, энергетические риски, импортный спрос, постепенное подорожание товаров и рост общественной психологической нагрузки", - подчеркнул банкир.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Главред писал, что в пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Евро и доллар снова подешевели, а злотый - подорожал.

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн. По его словам, это базовый сценарий, вероятность которого составляет 65%.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк говорил, что в Украине на конец 2027 года заложили курс доллара на уровне 48,3 грн, а среднегодовой показатель должен составить 47,1 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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