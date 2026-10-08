Доллар и евро просели, злотый пошел вверх: новый курс валют на 9 октября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 9 октября.

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Курс валют в Украине на 9 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в пятницу

Какая новая стоимость злотого

На пятницу, 9 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Евро и доллар снова подешевели, а злотый - подорожал. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,85 грн/долл. При этом 8 октября валюта стоила 44,86 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 1 копейку.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 9 октября установлен на уровне 50,13 грн/евро, что на 2 копейки меньше, чем в четверг (50,15 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на пятницу установлен на уровне 11,45 грн/злотый. 8 октября эта валюта стоила 11,44 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 1 копейку.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 18 октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что на следующей неделе резкого изменения курсовых ориентиров, несмотря на рост давления на гривню, не прогнозируется.

По его прогнозу, курс доллара на межбанке будет удерживаться в пределах 44,7–45,3 грн, а евро будет колебаться в пределах 50–51,5 грн.

Однако он добавил, что середина октября станет для национальной валюты испытанием на выносливость.

"Речь идет не о борьбе гривни с каким-то одним фактором, а о целой совокупности обстоятельств: военные атаки, энергетические риски, импортный спрос, постепенное подорожание товаров и рост общественной психологической нагрузки", - подчеркнул банкир.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, ранее банкир Тарас Лесовой заявлял, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривню. Валютный рынок и в дальнейшем останется под контролем Национального банка, а предпосылок для резкого изменения курсовой траектории нет.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозировал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн. По его словам, это базовый сценарий, вероятность которого составляет 65%.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк говорил, что в Украине на конец 2027 года заложили курс доллара на уровне 48,3 грн, а среднегодовой показатель должен составить 47,1 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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