Гривню ждет новое давление: подскочит ли курс доллара и евро до 18 октября

Резкого скачка курса не ожидается, но поддерживать равновесие на рынке будет становиться все труднее.

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Каким будет курс валют в Украине до 18 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

Доллар на межбанке будет в пределах 44,7–45,3 грн

Евро будет колебаться в коридоре 50–51,5 грн

Спрос на валюту превышает предложение на 15–20%

Курс доллара на межбанке на следующей неделе, с 12 по 18 октября, будет удерживаться в пределах 44,7–45,3 грн, а евро будет колебаться в пределах 50–51,5 грн. Резкого изменения курсовых ориентиров, несмотря на рост давления на гривню, не прогнозируется. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

По его оценке, середина октября станет для национальной валюты испытанием на выносливость.

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"Речь идет не о борьбе гривни с каким-то одним фактором, а о целой совокупности обстоятельств: военные атаки, энергетические риски, импортный спрос, постепенное подорожание товаров и рост общественной психологической нагрузки", - отметил Лесовой.

Он добавил, что самым уязвимым звеном в периоды обострений остаются обменные пункты.

"Именно наличный рынок может первым реагировать на ухудшение настроений. В моменты повышенной опасности люди нередко принимают финансовые решения не только на основании экономических расчетов. Срабатывает инстинкт самосохранения: часть гривневих средств переводят в валюту как в привычный резервный актив", - объясняет банкир.

Впрочем, по словам эксперта, таких волн ажиотажа пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию с курсом. Разрыв между котировками в кассах и на межбанке, скорее всего, останется незначительным.

Как НБУ будет сдерживать рыночный дисбаланс

Гораздо более ощутимая нагрузка накапливается в безналичном сегменте. По подсчетам Лесового, спрос может на 15–20% превышать объем валюты, поступающей на рынок естественным путем.

Основными покупателями по-прежнему будут компании, завозящие топливо и энергоресурсы, ведь перед зимой стране нужны немалые запасы.

"Мы предполагаем, что для компенсации рыночного дисбаланса регулятору может потребоваться около $1–1,2 млрд в неделю. Фактически НБУ придется ежедневно определять, где заканчивается естественное движение курса и начинается опасное раскачивание рынка", - подчеркнул Лесовой.

В то же время эксперт предупреждает, что возможности Нацбанка тоже имеют пределы. Запас прочности системы будут определять объем международных резервов, поступления от экспортеров и масштабы закупок за рубежом.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Какими будут основные показатели валютного рынка

По прогнозу банкира, основные показатели валютного рынка с 12 по 18 октября будут следующими:

коридоры колебаний курсов: 44,7–45,3 грн/долл. и 50–51,5 грн/евро (на межбанке) и 44,8–45,4 грн/долл. и 50–52 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: до 0,05–0,15 грн (межбанк), до 0,1–0,2 грн (коммерческие банки), до 0,3 грн (обменные пункты);

в зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков - 0,1–0,15 грн;

средние недельные курсовые отклонения - до 1–1,5% от начального курса недели.

Банкир не считает ближайшие семь дней спокойными: за ровными цифрами будет скрываться непрерывная работа механизмов сдерживания. Однако угрозы срыва в неуправляемый сценарий он не видит.

"Главным результатом недели может стать сохранение самой конструкции рынка: курс будет колебаться, спрос время от времени будет усиливаться, обменники будут реагировать на настроения граждан, однако система не должна перейти в хаотичный режим. Это и будет главным "валютным сопротивлением" середины октября", - подытожил Лесовой.

Когда доллар может подорожать до 46 гривен

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

По его словам, психологическая отметка 45 грн за доллар уже утратила статус барьера - участники рынка восприняли ее как промежуточную.

"НБУ уже показал, что 45 грн/долл. - это не потолок, а лишь очередной уровень, к которому рынок готов и предпочитает дойти, а импортеры уже заложили и курс, и инфляцию в цены реализации. Продолжаю считать, что НБУ будет удерживать евро от более глубокой коррекции ради конвертации помощи в гривню по нормальному курсу", - отметил аналитик.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на четверг, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 грн/долл., а евро - на уровне 50,15 грн/евро.

Банкир Тарас Лесовой ранее говорил, что доллар в первой декаде октября может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн.

Также известно, что доллар в октябре, вероятно, удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривню.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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