Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 8 октября.

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Курс валют в Украине на 8 октября / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Каким будет курс валют в четверг

Какая новая стоимость евро

На четверг, 8 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Европейская, американская и польская валюты неожиданно подешевели. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На четверг официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,86 грн/долл. При этом 7 октября валюта стоила 44,94 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 8 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 8 октября установлен на уровне 50,15 грн/евро, что на 48 копеек меньше, чем в среду (50,63 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на четверг установлен на уровне 11,44 грн/злотый. 7 октября эта валюта стоила 11,59 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 15 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют в начале октября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой заявил, что доллар в первой декаде октября может торговаться на межбанке в пределах 44,7–45,1 грн, евро - 50,5–52 грн.

По его словам, резкого изменения курсовой траектории не ожидается, хотя война, подорожание топлива и инфляционные риски усиливают давление на экономику.

"На валютном рынке давно существует структурный дисбаланс: импорт формирует большой и постоянный спрос на валюту, тогда как экспортной выручки недостаточно для его полного покрытия. Однако НБУ регулярно выходит на рынок с интервенциями и восполняет недостаток предложения. Именно этот "клапан" позволяет сбрасывать избыточное давление еще до того, как оно начнет заметно раскачивать курс", - отметил он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, 6 октября курс доллара в Украине взлетел до исторического максимума. Национальный банк установил стоимость валюты на уровне 45,05 грн/долл.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что наличный доллар в октябре может выйти на новый курсовой уровень - 45,50–46,00 грн, а евро, вероятно, закрепится в пределах 51,00–51,50 грн.

Также известно, что Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс иссякает: только за август регулятор продал на межбанковском рынке 4,85 млрд долларов, что равно 5% золотовалютных резервов.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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