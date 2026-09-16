Затишье перед бурей: как долго НБУ удержит доллар ниже 45 грн

Финансовые аналитики прогнозируют стабильность межбанка в пределах 44,5-45,2 грн за доллар. Но ситуация может измениться.

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Курс доллара до конца сентября - почему гривню спасают только интервенции Нацбанка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой прогноз курса доллара до конца сентября

Почему аналитики говорят о затишье перед бурей

Покупать или продавать валюту прямо сейчас

Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс исчерпывается: только за август регулятор продал на межбанке 4,85 млрд долларов, что равно 5% золотовалютных резервов. Финансовые аналитики прогнозируют стабильность официального курса до конца сентября в коридоре 44,5-45,2 грн за доллар, однако предупреждают о высоких девальвационных рисках осенью, пишет ТСН.

Первые две недели сентября прошли под знаком постоянного давления на гривню со стороны участников торгов, которое каждый раз нивелировалось действиями регулятора. Наличный сегмент при этом оставался спокойным по ценам продажи.

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"Две недели сентября на валютном рынке Украины - это очередные интервенционные "анаболики", которые не дают возможности ни доллару, ни евро показать рост. Каждый день продавцы и покупатели на межбанке пытались вытолкнуть курс вверх, но новая порция продажи валюты Нацбанком возвращала доллар ближе к 44,5 грн", - отметил член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Показатели активности населения остаются аномально высокими несмотря на внешнее спокойствие рынка: среднесуточная покупка валюты снизилась на 0,4% - до 96,2 млн долларов, продажи выросли на 0,1% - до 67,1 млн долларов. Дефицит сделок населения с наличными сократился на 1,3%, до 29,1 млн долларов, что на 20% превышает средние показатели этого года.

Что будет определять курс во второй половине сентября

Вторая половина месяца будет насыщена решениями, способными изменить конфигурацию рынка: ставки Центробанка ЕС, Федеральной резервной системы США и НБУ, голосование в Верховной Раде по законопроектам под внешнюю помощь, а также подача Кабмином проекта госбюджета на 2027 год. Среди фундаментальных угроз Шевчишин выделяет приостановленные поступления, стремительное сокращение резервов, необходимость замещения уничтоженного производства импортом и нехватку 80 млрд грн на сев озимых.

"Наши порты на Черном море остаются закрытыми, хотя есть некоторое улучшение по отправке зерна по сравнению с августом. Но негатив добавился от роста мировых цен на нефть. Несмотря на это, мой прогноз по доллару до конца сентября остается без изменений: НБУ будет держать курс, пока это возможно, и будет конвертировать резервы в гривну для финансирования расходов госбюджета", - прогнозирует аналитик.

По его расчетам, межбанк удержится в пределах 44,50-44,85 грн, и именно преодоление верхней границы откроет путь к 45 грн и выше. Наличный доллар он видит в диапазоне 44,75-45,25 грн, евро - 51,5-52,5 грн.

Схожих цифр ожидает и эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин - 44,5-45 грн за доллар и 51,5-52 грн за евро. Причина жесткого контроля, по его мнению, сугубо бюджетная.

"НБУ решает свои задачи, одна из них - балансировка государственного бюджета. Если сейчас отпускать курс доллара до 46 грн/доллар и выше - будет стремительное ускорение инфляции. Оно в первую очередь ударит по самым незащищенным слоям населения, потому что Украина сейчас зависит от импорта: это, прежде всего, горючее и энергоносители", - подчеркивает Пендзин.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что расстановку сил определят два фактора - разрыв между экспортом и импортом и политика регулятора. Его прогноз на ближайшие две недели - колебания на межбанке в пределах 44,5-45,2 грн за доллар.

"Валюты в страну поступает меньше, а спрос на нее растет, в том числе и на наличном рынке. Не трудно спрогнозировать: спрос на валюту будет расти и дальше, и, наконец, регулятор не сможет его удовлетворить. Это означает девальвацию гривни", - предупреждает Забловский.

Продавать или покупать валюту

Ключевым фактором риска для гривни становится ситуация в парламенте. Для разблокирования внешнего финансирования депутатам необходимо принять 26 законов, а из-за провала предыдущих голосований под угрозой недополучения оказались 29,5 млрд долларов - эти средства критически важны для финансирования военных и социальных расходов до конца 2026 года.

"Самые безотлагательные законы касаются борьбы с коррупцией: реформа Высшего антикоррупционного суда, работа Высшей квалификационной комиссии судей, деятельность Нацкомиссии по ценным бумагам, а также реформирование "Укрзализныци", усиление проверок для ФЛП. Иначе нас ждет печатание денег и быстрое обесценивание гривни", - утверждает Пендзин.

Он допускает, что уже в октябре придется принимать решение о постепенном выходе из гривневых инвестиционных инструментов. Напротив, Шевчишин советует накапливать валюту, рассматривая это не как способ заработка, а как защиту сбережений от обесценивания, и не спешить продавать доллары и евро, пока курс не растет.

Забловский называет преждевременным отказ от гривневых инструментов, однако настаивает на формировании неприкосновенного резерва.

"Это наличная гривня и валюта (в пропорции 50/50) на сумму не менее трех месяцев базовых затрат семьи. Деньги должны быть мгновенно доступны в случае чрезвычайной ситуации. Все сверх этой суммы выгоднее всего держать в облигациях внутреннего государственного займа", - советует он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - новости

Как писал Главред, 16 сентября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Курс доллара несколько укрепился по отношению к гривне, а евро показал незначительное снижение.

В среду официальный курс доллара США укрепил свои позиции по отношению к гривне. НБУ повысил курс американской валюты на 2 копейки - до 44,63 гривни за доллар.

Курс евро в среду продемонстрировал незначительное снижение. Официальный курс европейской валюты в среду установлен на уровне 51,51 гривни за один евро, то есть на 1 копейку меньше, чем 15 сентября.

В Украине на конец 2027 года заложили курс доллара на уровне 48,3 грн, а среднегодовой показатель должен составить 47,1 грн. В то же время украинский бизнес в финансовом планировании ориентируется на еще более высокий курс. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Финансист и экономист Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара в Украине может приблизиться к 51 грн уже в ближайшие годы. По его словам, валютная политика требует постепенных изменений, поскольку резкое ослабление контроля может создать дополнительные риски для финансовой системы.

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О персоне: Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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