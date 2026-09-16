Удар был смертельным: РФ атаковала автобус на Никопольщине, есть много жертв

Оккупанты обстреляли гражданский автобус.

https://glavred.info/ukraine/udar-byl-smertelnym-rf-atakovala-avtobus-na-nikopolshchine-est-mnogo-zhertv-10796999.html Ссылка скопирована

Медики оказывают помощь выжившим пассажирам / Коллаж: Главред, фото: pixabay, t.me/dnipropetrovskaODA

Главное:

Россия атаковала Днепропетровскую область

Оккупанты обстреляли рейсовый автобус в Никопольском районе

В результате атаки есть много жертв и пострадавших

Страна-агрессор Россия 16 сентября атаковала рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его данным, оккупанты поразили автобус беспилотником. В результате атаки на месте погибли 5 человек, еще как минимум 7 получили ранения.

видео дня

"Семь раненых сейчас находятся под наблюдением врачей. Им оказывается вся необходимая помощь", - добавил Ганжа.

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что военные РФ нанесли удар по автобусу FPV-дроном. Поврежден маршрутный микроавтобус, двигавшийся по трассе.

FPV-дрон / Инфографика: Главред

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Какие города могут стать новыми целями для FPV-дронов

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска начали применять FPV-дроны для ударов значительно глубже линии фронта. Поэтому не исключено, что под ударом могут оказаться Киев, Днепр и другие крупные города.

Если ретранслятор обеспечивает управление базовым дроном на 200 километров, а FPV еще улетает от него на 10-20 километров, то глубина поражения получается очень внушительной. Однако для массового использования таких комплексов требуется серийное производство и подготовка операторов.

Удары РФ по Днепропетровской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 10 сентября Россия среди бела дня атаковала Днепр. В результате удара "Бандеролей" повреждено предприятие пищевой промышленности - завод "Олейна".

Ранее, в ночь на 10 сентября, россияне атаковали Кривой Рог беспилотниками. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов в жилой сектор. Есть пострадавшие.

Накануне стало известно, что ночью 5 сентября россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском в Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

Читайте также:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред