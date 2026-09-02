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Посреди дня Россия атаковала Ровенщину: есть пострадавшие и разрушения

Инна Ковенько
2 сентября 2026, 17:21
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В результате воздушной атаки на Ровенщину пострадали мирные жители.
Нападение РФ на Ровенскую область
Атака РФ на Ровенскую область / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

  • РФ атаковала Ровенщину ударными дронами
  • Предварительно, три человека получили незначительные травмы
  • В результате атаки поврежден жилой дом и хозяйственное здание

Днем 2 августа российская армия атаковала Ровенскую область ударными беспилотниками. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Отмечается, что в результате российского удара повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание.

видео дня

"Ровенская область подверглась воздушной атаке врага. Повреждены частный жилой дом и хозяйственное здание", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, трое человек получили легкие травмы.

На месте работают соответствующие службы. В настоящее время также решается вопрос о предоставлении временного жилья семье, чей дом пострадал в результате атаки.

Отметим, что воздушная тревога в Ровенской области началась в 15:42. Около 16:00 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА в направлении Ровно.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько еще продлится шахедный террор РФ: прогноз Буданова

Российская армия может продолжать атаки на Украину с использованием реактивных беспилотников как минимум до парламентских выборов в России, которые состоятся 18–20 сентября. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

По словам главы ОП, Москва пытается создать для россиян "картинку победы", которую не может подкрепить реальными результатами на поле боя.

"В России приближаются выборы. Им тоже нужно показывать своим избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы не ощущаются. Как и весь мир не ощущает. Поэтому террор. Они не умеют по-другому. Как минимум, до выборов (будут продолжаться атаки "Шахедов" - Ред.)", - сказал Буданов.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские войска атаковали Днепр ракетой-дроном типа"Бандероль". По меньшей мере 8 человек получили ранения, 2 человека погибли.

Кроме того, Россия атаковала днем 2 сентября Киев. Вражеские "шахиды" нанесли удар по одному из университетов столицы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, россияне атаковали учебное заведение прямо во время занятий. К счастью, 160 студентов находились в укрытии.

Напомним, 2 сентября россияне атаковали Киев реактивными БПЛА. В Шевченковском районе столицы в результате попадания загорелся шестиэтажный жилой дом.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

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