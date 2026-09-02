Воздушные тревоги в Украине изменят: что будут означать желтый и красный уровни

Президент объявил о комплексе мер в ответ на изменение тактики российских ударов по Украине.

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В Украине изменят систему воздушных тревог / Коллаж: Главред, фото: Главред, Владимир Зеленский

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В Украине введут желтый и красный уровни воздушной угрозы

Изменят звуковые сигналы и географию воздушных тревог

В Киеве изменят работу метро и наземного транспорта, а также сократят комендантский час

В Украине изменят систему оповещения о воздушных атаках и введут два уровня угрозы - желтый и красный. Также пересмотрят правила работы бизнеса, общественного транспорта, укрытий и комендантского часа. О подготовке соответствующих мер президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил премьер-министр Сергей Корецкий.

Какими будут новые уровни воздушной угрозы

Как правило, желтый уровень будет объявляться в случае налета российских дронов. Красный уровень будет означать ракетную опасность, в частности угрозу баллистических атак, а также массированные удары.

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"Генеральный штаб и Воздушные Силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС Украины будут еженедельно определять, какие показатели угрозы подлежат объявлению в качестве желтого и красного уровней тревоги", - заявил Зеленский.

Изменятся и звуковые сигналы воздушной тревоги. Сейчас сирена запускается только при объявлении тревоги, а повторный запуск для обозначения отбоя уже отменен. В дальнейшем сигналы должны четко различаться в зависимости от уровня опасности.

Также планируется ввести более четкую географическую дифференциацию тревог. Предупреждения и реагирование должны касаться именно той территории, где существует реальная угроза.

Как будет работать бизнес во время атак

Отдельно правительство и местные власти совместно с военными, МВД и ГСЧС должны определить критерии, при которых государственные учреждения, органы местного самоуправления, бизнес и другие экономические и социальные объекты смогут работать во время желтого уровня угрозы.

В то же время будут пересмотрены требования к расположению укрытий в городах, населенных пунктах и на объектах инфраструктуры. Речь идет, в частности, об увеличении количества мобильных и модульных укрытий.

Для бизнеса планируется разработать дополнительные меры поддержки, которые позволят быстрее устанавливать модульные укрытия и обустраивать помещения в соответствии с новыми требованиями безопасности.

Что изменится в Киеве во время тревог

В столице пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время воздушных тревог. Во время "желтого" уровня угрозы Сирецко-Печерская линия метро будет работать в полном объеме.

В то же время Киев должен существенно увеличить количество наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки на Святошинско-Броварской линии метро. Наземный транспорт также должен дублировать маршрут между станциями "Лесная" и "Днепр".

Кроме того, в Киеве планируют сократить продолжительность комендантского часа. Другим городам также предложат пересмотреть его границы с учетом ситуации с безопасностью и потребностей жителей и бизнеса.

Изменятся ли правила работы школ и детских садов

Правила функционирования сферы образования, в частности школ и детских садов, останутся без изменений. Зеленский подчеркнул, что образовательный процесс должен быть организован с учетом интересов детей и родителей.

Также Кабмин планирует предусмотреть дополнительную финансовую поддержку для медицинских учреждений, чтобы обеспечить надлежащую работу государственной и коммунальной медицины.

Новые правила будут пересматриваться еженедельно

Кроме того, в Украине вводится еженедельный аудит алгоритмов реагирования на угрозы. Правительство, местные власти и бизнес будут регулярно пересматривать меры безопасности в соответствии с изменением российской тактики атак.

"К работе будут привлекаться необходимые военные и силовые структуры, а также государственные компании. На всех уровнях в нашем государстве должно происходить своевременное обновление мер защиты жизни в соответствии с конкретными реалиями в городах и общинах, а также необходимостью гарантировать работу экономики и сохранение социальной активности в наших городах и общинах", - добавил президент.

Как воздушные тревоги могут повлиять на обучение детей - мнение эксперта

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что воздушные тревоги, прерывающие занятия в школах, могут иметь дополнительные экономические последствия, в частности сокращать рабочее время родителей школьников. Больше всего это может сказываться на матерях, которые вынуждены подстраивать свой рабочий график под пребывание детей в укрытиях.

По его словам, если длительные воздушные тревоги сохранятся и после 1 сентября, последствия выйдут далеко за пределы сферы образования. Когда из-за сигнала тревоги учебный день не может начаться вовремя или его значительную часть дети проводят в укрытии, родителям приходится менять свой рабочий график.

В долгосрочной перспективе регулярные перебои в обучении и опасения относительно качества образования могут стать дополнительной причиной для переезда семей в более безопасные регионы Украины.

Воздушные тревоги в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский подчеркивал экономические последствия воздушных тревог для столицы и страны. По словам эксперта, тревоги в Киеве влияют на бизнес и ВВП Украины.

Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщала о подготовке двух новых режимов объявления воздушной тревоги для Киева. По ее словам, желтый и красный режимы будут иметь разные последствия для работы учреждений и транспорта.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский предлагал разделить воздушные тревоги на несколько уровней и сделать объявления более локализованными для уменьшения убытков бизнеса. Он подчеркнул, что одной из проблем для внедрения этой системы является недостаточная координация между ГСЧС, Генштабом и Минэкономики.

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О персоне: Глеб Вышлинский Глеб Вышлинский - экономист, исполнительный директор Центра экономической стратегии, который возглавляет с момента его создания в мае 2015 года. Имеет более 25 лет опыта в сфере экономического анализа и исследований. В 2003–2015 годах работал в GfK Ukraine, с 2010 года занимал должность заместителя директора компании. Ранее был главным экономистом, директором по публикациям и заместителем директора Международного центра перспективных исследований. Карьеру начинал как экономический журналист и редактор. В 2021–2026 годах возглавлял правление "Общественного телевидения". Также входит в Совет развития "Художественного арсенала", Наблюдательный совет Фонда DEJURE и правление StateWatch.

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