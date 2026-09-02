Украина попросила 2 млрд евро из кредита ЕС на ракеты Patriot: сколько сможет закупить

Полученной суммы может хватить на 315–580 ракет PAC-3 MSE, однако главным препятствием остается не стоимость, а физическая доступность боеприпасов.

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Ракеты для системы "Патриот" для Украины / Коллаж: Главред, фото: US Army, ОП



Кратко:

Украина просит 2 млрд евро из кредита ЕС на 90 млрд

Деньги пойдут на закупку ракет-перехватчиков Patriot

Еще 6 млрд евро из оборонной части уже распределены

Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой выделить 2 миллиарда евро из кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на приобретение ракет-перехватчиков для систем Patriot, сообщает "Суспильне".

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Параллельно Киев передал партнерам перечень вооружения, на которое планирует направить основную часть оставшихся средств - 6 миллиардов евро, остающихся в оборонной составляющей займа.

Сколько перехватчиков можно купить за 2 миллиарда

Расчеты реального объема будущей закупки провел портал Defense Express. По данным аналитиков, противоракетные ракеты PAC-3 MSE обходятся Пентагону в 4–5 млн долларов за единицу, тогда как для внешних заказчиков экспортная цена заметно выше.

Показательным примером является контракт Германии, заключённый в конце 2024 года: Берлин заплатил 763,5 млн евро за 120 ракет PAC-3 MSE. В пересчете это 6,36 млн евро, или 6,61 млн долларов по курсу того времени, за каждый перехватчик.

Соответственно, 2 млрд евро (примерно 2,32 млрд долларов) позволяют приобрести 460–580 ракет - но только при условии, что Вашингтон согласится продать их по внутренней ставке Министерства обороны США. По европейским расценкам Украина получит около 315 единиц.

Главный барьер лежит не в финансовой плоскости

Объем мировых мощностей по выпуску этих боеприпасов ограничен, и именно он, а не бюджет, определяет, удастся ли реализовать заказ.

"В то же время ключевым фактором для Украины является не столько цена, сколько возможность получить эти ракеты, ведь даже 315 единиц - это примерно половина годового производства ракет PAC-3 MSE", - отмечают эксперты Defense Express.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Производство ракет Patriot в Украине: эксперты назвали реальные сроки

После заявления Дональда Трампа о возможном размещении в Украине производства ракет-перехватчиков для систем Patriot эксперты оценили, насколько быстро такой проект можно воплотить в жизнь.

Создание полноценной производственной линии потребует значительного времени. Украине придется получить необходимые технологии, оборудовать предприятия, найти специалистов и организовать стабильное поступление комплектующих.

По оценкам аналитиков, даже в случае быстрого согласования проекта первые ракеты отечественного производства могут появиться лишь через один-два года. При этом ситуация остается сложной, поскольку Россия продолжает наращивать выпуск баллистических ракет для комплексов "Искандер-М".

Поставки ракет для Patriot - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Financial Times сообщила, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot значительно сократились. FT отмечает, что истощение запасов союзников привело к случаям, когда во время российских обстрелов ни одна ракета не была перехвачена.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет для систем Patriot в преддверии зимы. Министр отметил, что продолжается поиск ракет PAC-2 и PAC-3 и что партнеры подают "правильные сигналы". Он назвал минимально необходимым количеством не менее 300 перехватчиков для перезимовки.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что получение разрешения США на производство высокотехнологичного оружия зависит от изменения позиции президента США. Андрей Золотарев подчеркнул, что получение лицензии на Patriot потребует урегулирования внешнеполитических условий. Производство, по его словам, потребует миллиардов инвестиций и многих лет работы.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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