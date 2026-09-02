Путин запутался в километрах и выдал отступление РФ под Сумами

Так называемая буферная зона Кремля сжимается.

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Путин запутался в цифрах продвижения армии РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, t.me/news_kremlin

Ключевые факты:

Диктатор назвал расстояние от войск РФ до Сум в 12 км

Ранее в Кремле утверждали о дистанции в 10,5 км

Карты DeepState показывают реальное расстояние в 17 км

Российский диктатор Владимир Путин запутался в географии и фактически признал, что наступление оккупантов в Сумской области захлебнулось, а продвижение идет в обратную сторону.

В конце июня 2026 года в интервью пропагандисту Зарубину Путин глава Кремля уверял, что оккупантам до Сум осталось всего 10,5 км. 1 сентября расстояние неожиданно выросло.

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Выступая на пресс-конференции в Бишкеке, глава Кремля заявил, что до окружной дороги города теперь уже 12 км.

"Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области... до Сум осталось 12 км, до окружной дороги Сум", - сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Диктатор также добавил, что российские войска якобы "ведут работу над созданием полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей".

Впрочем, подобная "арифметика" Путина намекает: "санитарная зона" не расширяется, а сжимается, а российская группировка "Север", видимо, совершает "отрицательное наступление".

Реальность же для оккупантов выглядит еще плачевнее, чем в отчетах Путина. По данным аналитического проекта DeepState, российская армия находится как минимум в 17 км от границы Сум.

Что Путин говорил о наступлении на Сумы

В конце июня Путин утверждал, что российские войска продолжают выполнять задачи по созданию так называемой "зоны безопасности" вдоль государственной границы.

"Напомню, что цель российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и атак на наши приграничные районы. Кстати, до города Сумы… осталось где-то 10,5 километра", - заявил диктатор РФ.

В то же время глава Кремля заверил, что у России якобы нет политических планов по захвату Сум или области.

"Каких-либо политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами", – сказал он.

Сумы / Инфографика: Главред

Другие заявления Путина на саммите ШОС в Бишкеке

Как писал Главред, Путин отдал российским военным указание наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Глава Кремля заявил, что Россия считает законными целями любые военные объекты на территории Украины, в частности объекты, связанные с Великобританией.

По его словам, переговоры о прекращении войны против Украины "фактически заморожены".

В то же время он утверждает, что Москва готова расширить круг участников переговорного процесса. По словам Путина, к переговорам могут присоединиться специалисты, военные и дипломаты, если они способны внести вклад в процесс.

"Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены содержанием", - сказал глава Кремля.

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О персоне: Владимир Путин Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

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