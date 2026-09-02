Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин запутался в километрах и выдал отступление РФ под Сумами

Анна Ярославская
2 сентября 2026, 07:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Так называемая буферная зона Кремля сжимается.
Путин, Сумы
Путин запутался в цифрах продвижения армии РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети, t.me/news_kremlin

Ключевые факты:

  • Диктатор назвал расстояние от войск РФ до Сум в 12 км
  • Ранее в Кремле утверждали о дистанции в 10,5 км
  • Карты DeepState показывают реальное расстояние в 17 км

Российский диктатор Владимир Путин запутался в географии и фактически признал, что наступление оккупантов в Сумской области захлебнулось, а продвижение идет в обратную сторону.

В конце июня 2026 года в интервью пропагандисту Зарубину Путин глава Кремля уверял, что оккупантам до Сум осталось всего 10,5 км. 1 сентября расстояние неожиданно выросло.

видео дня

Выступая на пресс-конференции в Бишкеке, глава Кремля заявил, что до окружной дороги города теперь уже 12 км.

"Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области... до Сум осталось 12 км, до окружной дороги Сум", - сказал Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Диктатор также добавил, что российские войска якобы "ведут работу над созданием полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей".

Впрочем, подобная "арифметика" Путина намекает: "санитарная зона" не расширяется, а сжимается, а российская группировка "Север", видимо, совершает "отрицательное наступление".

Реальность же для оккупантов выглядит еще плачевнее, чем в отчетах Путина. По данным аналитического проекта DeepState, российская армия находится как минимум в 17 км от границы Сум.

Что Путин говорил о наступлении на Сумы

В конце июня Путин утверждал, что российские войска продолжают выполнять задачи по созданию так называемой "зоны безопасности" вдоль государственной границы.

"Напомню, что цель российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и атак на наши приграничные районы. Кстати, до города Сумы… осталось где-то 10,5 километра", - заявил диктатор РФ.

В то же время глава Кремля заверил, что у России якобы нет политических планов по захвату Сум или области.

"Каких-либо политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами", – сказал он.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Другие заявления Путина на саммите ШОС в Бишкеке

Как писал Главред, Путин отдал российским военным указание наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Глава Кремля заявил, что Россия считает законными целями любые военные объекты на территории Украины, в частности объекты, связанные с Великобританией.

По его словам, переговоры о прекращении войны против Украины "фактически заморожены".

В то же время он утверждает, что Москва готова расширить круг участников переговорного процесса. По словам Путина, к переговорам могут присоединиться специалисты, военные и дипломаты, если они способны внести вклад в процесс.

"Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены содержанием", - сказал глава Кремля.

Другие новости:

О персоне: Владимир Путин

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Сумы Сумская область Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

09:41Война
Стоимость коммуналки вырастет до 50%: когда украинцы почувствуют удар по кошелькам

Стоимость коммуналки вырастет до 50%: когда украинцы почувствуют удар по кошелькам

09:33Аналитика
Техногенная катастрофа на ЗАЭС наиболее вероятна: Мельник — об угрозе ядерного оружия РФ

Техногенная катастрофа на ЗАЭС наиболее вероятна: Мельник — об угрозе ядерного оружия РФ

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

Доллар, евро и злотый резко обвалились: курс валют на 2 сентября

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

Помидоры половинками на зиму покорят из первой банки: рецепт пикантной закрутки

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Мы готовы сесть за стол переговоров": в Кремле выдвинули новое условие для мира

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

"Отошел в вечность": умер звезда фильма "В бой идут одни старики"

В ловушке на фронте оказались 2500 оккупантов: где Силы обороны оттеснили врага

В ловушке на фронте оказались 2500 оккупантов: где Силы обороны оттеснили врага

Последние новости

09:41

Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

09:33

Стоимость коммуналки вырастет до 50%: когда украинцы почувствуют удар по кошелькам

09:14

Как определить состав почвы по сорнякам: о чем скажут крапива, клевер и лебеда

09:00

Техногенная катастрофа на ЗАЭС наиболее вероятна: Мельник — об угрозе ядерного оружия РФ

08:10

Блокада Ирана сыграла на руку Китаю: Кущ объяснил, как Пекин обыграл СШАмнение

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
08:08

Украинские атаки пугают Путина: диктатор срочно усилил личную охрану

07:44

Путин запутался в километрах и выдал отступление РФ под Сумами

06:42

Армия РФ ударила по Одессе: повреждена инфраструктура, есть раненыеФото

05:45

Кабачки и огурцы снова начали расти: дачник поделился секретом подкормки для завязиВидео

Реклама
05:11

Объект зависти всего класса: 5 канцелярских товаров, о которых мечтали школьники в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

03:47

Как избавиться от неприятного запаха мусора на кухне — что положить на дно ведра

03:38

"Шампанское" из бархатцев: необычный рецепт ароматного напитка

02:32

Зачем солить воду при варке яиц: трюк решает распространенную проблему

01:51

Киевщину шестые сутки атакуют БПЛА: разрушены таунхаусы, есть раненая

01:09

Что означают символы I, II и цветок на стиралке: ошибка может испортить стирку

00:02

Путин заговорил о "мире" и приказал наносить удары по энергетике Украины

01 сентября, вторник
23:21

Начало сентября перевернет жизнь трех знаков зодиака к лучшему - кто они

23:04

"Мы предупреждаем": Буданов раскрыл, сколько Украина будет хозяйничать в небе РФ

22:32

Воздушные тревоги планируется разделить на уровни: что предлагают изменить для украинцев

Реклама
22:14

"Кринж": Андрей Хлывнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста

22:10

Тест на IQ: нужно найти рыбку среди кошек за 12 секунд

21:51

Зачем Россия атакует пограничные пункты пропуска: "Флеш" назвал истинную причину

21:34

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

21:12

Киев готовится к отключениям света зимой: 200 тысяч жителей могут переселить

20:57

Украина закрывает воздушное пространство над РФ — Зеленский выдвинул ультиматум Кремлю

20:31

С чем носить футболку осенью: дизайнер назвал 3 умопомрачительных сочетания

20:29

Зачем кладут лавровый лист под подушку перед сном: разгадка вечернего ритуала

20:11

Дроны атаковали аэропорт Лейпцига: в Берлине назвали виновного и приняли меры

20:04

Чего нельзя делать с бархатцами осенью: миллионы дачников допускают ошибкуВидео

20:01

Таро-прогноз на сентябрь 2026: какой знак зодиака ждет крутой поворот судьбыВидео

19:35

Украину атаковали более 100 дронов: в Киеве – взрывы, вспыхнул пожар

19:30

Удар по Киеву 1 сентября не был случайным: у Зеленского рассказали, как остановить РФФото

19:20

Почему 2 сентября нельзя жаловаться на судьбу: какой церковный праздник

19:17

Влияние даты рождения: как определить человека, который изменит судьбу

19:10

Кремль готовит решающий рывок на Донбассе: Андрусив предупредил о тяжелой осенимнение

18:54

Осенняя подкормка может погубить сад: 5 ошибок, которых следует избегатьВидео

18:50

Мир может погибнуть к концу 2026 году: одно предсказание уже сбылось

18:49

Крапива появляется в саду не случайно: о чем она сигнализирует

18:48

Чья заветная мечта 100% сбудется: гороскоп Таро на сентябрь 2026Видео

Реклама
18:15

ВСУ не называют точное число запущенной по Украине баллистики: Игнат назвал причину

18:14

Остров появился и бесследно исчез посреди озера: чем он опасен для людей

18:02

Газон зарастает сорняками не просто так: названы 7 причин и способ борьбы с пальчаткойВидео

17:53

В ловушке на фронте оказались 2500 оккупантов: где Силы обороны оттеснили врага

17:47

После первого мальчика: Остапчуки раскрыли пол второго ребенка

17:39

"В исподней рубашке": новые костюмы хора Веревки разожгли скандал в ThreadsВидео

17:27

Гороскоп Таро на завтра 2 сентября: Тельцу - предчувствие, Весам - сигнал

17:24

Украинцам рекомендуют запастись едой и водой: сколько продуктов нужно иметь

17:23

Что посадить в сентябре, чтобы собрать урожай ещё до морозов: список растений

17:22

В Ленинградской области РФ – масштабный пожар: ГУР поразило комплекс "Новатек-Усть-Луга"

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять