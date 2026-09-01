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Украину атаковали более 100 дронов: в Киеве – взрывы, вспыхнул пожар

Руслана Заклинская
1 сентября 2026, 19:35
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В столице прогремели взрывы в результате атаки БПЛА.
Украину атаковали более 100 дронов: в Киеве – взрывы, вспыхнул пожар
Атака БПЛА на Украину / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Главное:

  • Россия днем запустила по Украине 99 ударных БПЛА
  • 82 дрона уничтожены или сбиты
  • В Киеве произошло возгорание вблизи частных домов

Днем 1 сентября российские войска атаковали Украину 99 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 82 вражеских дрона. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, противник осуществлял воздушную атаку с 6:30 до 18:00. Из общего количества запущенных БПЛА 72 были реактивными, что составляет большую часть примененных ударных беспилотников.

видео дня

По состоянию на 18:30 в украинском воздушном пространстве наблюдалось около 10 ударных реактивных беспилотников. Кроме того, фиксировалось появление новых групп БПЛА.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Также Воздушные силы предупредили о движении реактивных беспилотников в направлении Киева и Борисполя. В столице прогремели взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нахождении вражеских беспилотников над городом и призвал жителей оставаться в укрытиях.

"В столице работают силы ПВО. Вражеские БПЛА над городом. Оставайтесь в укрытиях", - призвал он.

В Святошинском районе Киева после атаки РФ произошло возгорание на открытой территории вблизи частных жилых домов. На место уже направляются экстренные службы.

Почему количество баллистических ракет, запущенных по Украине, не раскрывают - объяснение ВВС

Воздушные силы ВСУ намеренно не раскрывают точное количество баллистических ракет, которые Россия запускает по Украине. Как пояснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат, часть таких ракет по разным причинам не достигает заявленных целей, поэтому эту информацию предоставляют дозированно.

"Сегодня сбивания были. К сожалению, не так, как нам бы хотелось. Хотелось бы сбивать больше, имея больше средств, а именно - ракет для систем Patriot", - заявил Игнат в эфире информационного марафона "Единые новости".

По его словам, во время последней атаки украинские военные также уничтожили практически все крылатые ракеты, в частности "Калибры". Кроме того, ПВО удалось поразить беспилотники-ракеты "Бандероль".

Атака на Киев 1 сентября - новости по теме

Новая атака происходит на фоне масштабного воздушного удара РФ по Украине. В ночь на 1 сентября Россия уже применила 218 ударных БПЛА, а также баллистические и крылатые ракеты. Основным направлением удара стала Киевская область.

Как сообщал Главред, в Киеве в результате ночной атаки погибли люди, были повреждены жилые и нежилые здания. По данным киевских властей, удары пришлись, в частности, на Дарницкий, Голосеевский и Соломенский районы.

Таким образом, российские воздушные атаки на столицу и прилегающие районы продолжаются уже шестые сутки подряд. Reuters сообщает, что новая тактика РФ предусматривает использование больших групп скоростных реактивных дронов, которые сложнее перехватить.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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