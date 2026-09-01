"Пока не закончится война": Бессент на саммите G20 выдвинул РФ резкий ультиматум

Глава Минфина США прервал своего российского коллегу на двусторонней встрече в Эшвилле, как только тот попытался перейти к вопросам взаимной выгоды.

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Бессент выдвинул России ультиматум по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

Бессент встретился с Силуановым в кулуарах G20

США отказали России в экономических уступках

В центре разговора - мирный план Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент на саммите G20 в понедельник заявил российской стороне, что никакой экономической поддержки для России и никаких договоренностей по другим вопросам не будет до окончания войны в Украине, сообщает Reuters.

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Беседа состоялась в ходе двусторонней встречи Бессента с министром финансов России Антоном Силуановым в кулуарах собрания финансовых лидеров G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Позиция американской стороны была сформулирована без дипломатических смягчений.

Ключевой момент переговоров наступил тогда, когда российский чиновник попытался перевести диалог в плоскость общих выгод для двух стран.

"Когда Силуанов попытался обсудить сферы взаимных интересов, источник сообщил, что Бессент прервал его и сказал: „Ничего невозможно, пока война не закончится", - пишет Reuters.

Две версии одной встречи

Стороны по-разному описали предмет переговоров. По словам американского чиновника, на которого ссылается агентство, главной темой встречи был мирный план президента Дональда Трампа в отношении Украины.

Российское ведомство представило содержание разговора иначе. В Министерстве финансов РФ сообщили, что двое чиновников говорили о финансовом сотрудничестве в рамках площадки G20 - без упоминания каких-либо ультиматумов или условий.

Что это означает для Кремля

Заявление фактически закрывает для Москвы перспективу поэтапного ослабления экономического давления в обмен на частичные шаги. Вашингтон привязывает любые финансовые или отраслевые договоренности к одному-единственному критерию - прекращению боевых действий в Украине.

Ранее о самом факте переговоров между министрами финансов США и России на полях саммита "Группы двадцати" сообщало NBC News.

Когда может закончиться война - комментарий политолога

Война в Украине может продолжаться ещё как минимум два года, а быстрого завершения боевых действий Запад пока не планирует. На ситуацию влияют подготовка европейских стран к потенциальным угрозам и приближение президентских выборов в США в 2028 году. Об этом сообщил дипломат и эксперт по международным отношениям Валерий Чалый в интервью 24 Каналу.

Европейские государства, по словам Чалого, могут рассматривать нынешнюю ситуацию как время для укрепления собственной обороноспособности. Украина при этом остается страной, сдерживающей российскую армию.

"Кто-то из европейских стран недоволен? Их позиция - чтобы мы держали оборону, пока они лучше подготовятся", - пояснил эксперт.

Отдельным фактором дипломат называет политический календарь США. Президентская кампания 2028 года уже влияет на долгосрочное видение американской политики, что может снижать готовность Вашингтона делать ставку на быстрый результат.

"По разным оценкам, это еще примерно два года. Желательно до конца 2028 года. У многих в США в голове уже 2028 год, президентские выборы 2028 года и то, что после них что-то может измениться. То есть у всех в голове уже нет 2027 года. Публично могут говорить другое, но за кулисами желания быстро остановить войну я сейчас не вижу", - добавил Чалый.

По его оценке, именно поэтому Украине стоит учитывать сценарий затяжного противостояния, даже если публично западные партнеры демонстрируют иные ожидания.

Какие страны входят в G20 / Инфографика: Главред

Саммит G20 - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, США предложили стране-агрессору России 28-пунктный мирный план президента Дональда Трампа для завершения войны против Украины. Министр финансов США Скотт Бессент обсуждает его с российской делегацией на полях саммита G20.

Страны Европы выразили протест в связи с решением администрации президента США Дональда Трампа пригласить министра финансов РФ Антона Силуанова на встречу министров финансов и глав центральных банков "Группы двадцати" в Эшвилле.

Как пишет The New York Times, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль сообщил журналистам, что высказал замечание своему российскому коллеге по поводу вторжения его страны в Украину и призвал прекратить войну.

Он также раскритиковал администрацию Трампа за приглашение Силуанова.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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