Путин встретился с Си Цзиньпином — что сказали об Украине после переговоров

Путин и Си Цзиньпин практически обошли стороной тему войны в Украине, вместо этого обсудили вопросы торговли и энергетики.

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Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке - главной темой стала экономика / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Путин и Си Цзиньпин почти не говорили об Украине

Лидеры сосредоточились на экономическом сотрудничестве

Москва ожидает договоренностей по "Силе Сибири-2"

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином во время встречи в Бишкеке. В рамках встречи стороны почти не обсуждали войну против Украины, сосредоточившись прежде всего на отношениях России и Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По словам представителя Кремля, украинский вопрос лишь вскользь затронули в ходе переговоров.

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"Украинский кризис (так традиционно кремлевские чиновники и пропагандисты называют полномасштабную войну РФ против Украины, - ред.) обсуждался как рефрен, поверхностно, собственно, обсуждения не было", - сказал Песков.

Основную часть переговоров стороны посвятили экономическим связям, торговле и международным вопросам. Песков заявил, что лидеры также кратко обменялись мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

"В основном говорили о двусторонних отношениях: о всём объёме торгово-экономического взаимодействия, который, конечно, нельзя обсуждать публично по понятным причинам, и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки дня", - сказал он.

Встреча состоялась после прибытия Путина в Кыргызстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры с Си стали первыми двусторонними переговорами российского лидера в рамках саммита.

Особое внимание стороны уделили масштабным экономическим проектам. Перед встречей помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что среди ключевых тем будет проект газопровода "Сила Сибири-2" и возможное окончательное согласование договоренностей по нему. В этом контексте стоит отметить, что российский диктатор Путин уже в шестой раз пытался убедить главу Китая запустить "Силу Сибири-2", предыдущие попытки завершились провалом.

Российская сторона также подчеркивала важность координации с Китаем на международной арене и расширения торгово-экономических связей. В переговорах с Си с российской стороны участвовали, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, представители правительства и администрации президента, а также руководители крупных государственных компаний.

Путин в ходе встречи отдельно подчеркнул масштабы сотрудничества между двумя странами.

"Успешно развивается сотрудничество во всех направлениях, в том числе в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике", - сказал Путин.

По его словам, взаимные поставки сельскохозяйственной продукции выросли на 34%. Российский президент также назвал перспективным направлением совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

"Сегодня, в условиях сложной геополитической ситуации, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В его основе - прочные традиции дружбы, уважение к суверенитету, равенству, взаимной выгоде", - подчеркнул Путин.

Позиция Китая в отношении войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Делает ли Китай ставку на Путина - комментарий эксперта

Китай не заинтересован в отстранении Владимира Путина от власти в России, поскольку нынешний курс Кремля усиливает зависимость Москвы от Пекина. При этом Китай может поддерживать контакты с другими представителями российских элит. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Пекин, по мнению аналитика, извлекает выгоду из того, что Россия все больше теряет самостоятельность во внешней торговле и технологической сфере. В таких условиях личность следующего руководителя Кремля для Китая не является принципиальным вопросом.

"Китай и так уже всё контролирует в России. Для него не имеет значения, кто будет в Кремле. Путин китайцев полностью устраивает, потому что он ведет РФ к катастрофе и еще большей зависимости от Китая. Поэтому Путина они трогать не будут", - заявил Загородний.

В то же время Пекин не ограничивается контактами только с действующей российской властью. Загородний допускает, что китайская сторона поддерживает связи с другими влиятельными представителями РФ, однако не считает это признаком подготовки скорой смены руководства.

"Вместе с тем китайцы общаются и с другими представителями российских элит, но что эти "другие" сделают? Даже если к власти в РФ придет кто-то другой, он не вернет европейские рынки, технологическая зависимость России от Китая огромна, и санкции против РФ никто быстро не снимет", - отметил аналитик.

Политика Китая в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, представительница МИД Китая Мао Нин прокомментировала позицию Пекина относительно планов Москвы нанести удар по Киеву. Она призвала к диалогу и выразила просьбу воздержаться от усиления боевых действий.

Обозреватель Эдвард Лукас написал, что Китай выдвинул России невыгодные условия по газу. В статье он отметил, что проект трубопровода "Сила Сибири-2" практически отменен. По его данным, проект предусматривал объем в 50 млрд кубометров, а Пекин предлагает 50 долларов за тысячу кубометров, что составляет одну пятую от предложения Кремля.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о заинтересованности Китая и США в содействии завершению войны в Украине. Ван И подчеркнул, что содействие завершению войны требует продолжения диалога и конструктивной роли обеих сторон. Ван И также отметил, что мирные переговоры не могут быть достигнуты за одну ночь.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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