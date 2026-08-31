Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин встретился с Си Цзиньпином - что сказали об Украине после переговоров

Юрий Берендий
31 августа 2026, 17:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Путин и Си Цзиньпин практически обошли стороной тему войны в Украине, вместо этого обсудили вопросы торговли и энергетики.
Путин встретился с Си Цзиньпином — что сказали об Украине после переговоров
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке - главной темой стала экономика / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Путин и Си Цзиньпин почти не говорили об Украине
  • Лидеры сосредоточились на экономическом сотрудничестве
  • Москва ожидает договоренностей по "Силе Сибири-2"

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином во время встречи в Бишкеке. В рамках встречи стороны почти не обсуждали войну против Украины, сосредоточившись прежде всего на отношениях России и Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По словам представителя Кремля, украинский вопрос лишь вскользь затронули в ходе переговоров.

видео дня

"Украинский кризис (так традиционно кремлевские чиновники и пропагандисты называют полномасштабную войну РФ против Украины, - ред.) обсуждался как рефрен, поверхностно, собственно, обсуждения не было", - сказал Песков.

Основную часть переговоров стороны посвятили экономическим связям, торговле и международным вопросам. Песков заявил, что лидеры также кратко обменялись мнениями по ключевым темам международной повестки дня.

"В основном говорили о двусторонних отношениях: о всём объёме торгово-экономического взаимодействия, который, конечно, нельзя обсуждать публично по понятным причинам, и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки дня", - сказал он.

Встреча состоялась после прибытия Путина в Кыргызстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры с Си стали первыми двусторонними переговорами российского лидера в рамках саммита.

Особое внимание стороны уделили масштабным экономическим проектам. Перед встречей помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что среди ключевых тем будет проект газопровода "Сила Сибири-2" и возможное окончательное согласование договоренностей по нему. В этом контексте стоит отметить, что российский диктатор Путин уже в шестой раз пытался убедить главу Китая запустить "Силу Сибири-2", предыдущие попытки завершились провалом.

Российская сторона также подчеркивала важность координации с Китаем на международной арене и расширения торгово-экономических связей. В переговорах с Си с российской стороны участвовали, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, представители правительства и администрации президента, а также руководители крупных государственных компаний.

Путин в ходе встречи отдельно подчеркнул масштабы сотрудничества между двумя странами.

"Успешно развивается сотрудничество во всех направлениях, в том числе в экономике. Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике", - сказал Путин.

По его словам, взаимные поставки сельскохозяйственной продукции выросли на 34%. Российский президент также назвал перспективным направлением совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

"Сегодня, в условиях сложной геополитической ситуации, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В его основе - прочные традиции дружбы, уважение к суверенитету, равенству, взаимной выгоде", - подчеркнул Путин.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая в отношении войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Делает ли Китай ставку на Путина - комментарий эксперта

Китай не заинтересован в отстранении Владимира Путина от власти в России, поскольку нынешний курс Кремля усиливает зависимость Москвы от Пекина. При этом Китай может поддерживать контакты с другими представителями российских элит. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Пекин, по мнению аналитика, извлекает выгоду из того, что Россия все больше теряет самостоятельность во внешней торговле и технологической сфере. В таких условиях личность следующего руководителя Кремля для Китая не является принципиальным вопросом.

"Китай и так уже всё контролирует в России. Для него не имеет значения, кто будет в Кремле. Путин китайцев полностью устраивает, потому что он ведет РФ к катастрофе и еще большей зависимости от Китая. Поэтому Путина они трогать не будут", - заявил Загородний.

В то же время Пекин не ограничивается контактами только с действующей российской властью. Загородний допускает, что китайская сторона поддерживает связи с другими влиятельными представителями РФ, однако не считает это признаком подготовки скорой смены руководства.

"Вместе с тем китайцы общаются и с другими представителями российских элит, но что эти "другие" сделают? Даже если к власти в РФ придет кто-то другой, он не вернет европейские рынки, технологическая зависимость России от Китая огромна, и санкции против РФ никто быстро не снимет", - отметил аналитик.

Политика Китая в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, представительница МИД Китая Мао Нин прокомментировала позицию Пекина относительно планов Москвы нанести удар по Киеву. Она призвала к диалогу и выразила просьбу воздержаться от усиления боевых действий.

Обозреватель Эдвард Лукас написал, что Китай выдвинул России невыгодные условия по газу. В статье он отметил, что проект трубопровода "Сила Сибири-2" практически отменен. По его данным, проект предусматривал объем в 50 млрд кубометров, а Пекин предлагает 50 долларов за тысячу кубометров, что составляет одну пятую от предложения Кремля.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о заинтересованности Китая и США в содействии завершению войны в Украине. Ван И подчеркнул, что содействие завершению войны требует продолжения диалога и конструктивной роли обеих сторон. Ван И также отметил, что мирные переговоры не могут быть достигнуты за одну ночь.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине КНР Владимир Путин новости Украины Путин новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:37Война
У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

19:10Мир
Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

18:27Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Страны Европы призвали граждан немедленно покинуть Украину: в чем причина

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Об урожае можно забыть: какие деревья категорически нельзя обрезать в начале осени

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Длительные отключения света: что обязательно нужно купить к зиме

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Последние новости

19:46

Исполнение желаний и большой успех: Таро-прогноз для Стрельцов на сентябрь 2026

19:37

"Сентябрь может многое изменить": какой сигнал посылает Кремль относительно войны

19:25

Зачем бананы моют водой с уксусом: неожиданный секрет долгого храненияВидео

19:10

У Трампа предложили России мирный план из 28 пунктов для прекращения войны — СМИ

19:10

Путину предложили саммит с Трампом и Зеленским: Невзлин объяснил ответ Кремлямнение

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
18:43

РФ готовит новый удар по Европе: Жданов раскрыл сценарий агрессии против НАТО

18:33

Секрет советского ГОСТа: какое идеальное соотношение уксуса на 1 литр маринада

18:27

Зарплаты в Украине резко изменились - кто получает больше всего

18:08

Зачем оставлять лимонную цедру в сливной трубе: в чём секрет метода

Реклама
18:00

Маричко Падалко рассказала, зачем они повенчались с мужем

17:40

Эрдоган подготовил для встречи с Путиным предложение о войне в Украине - росСМИ

17:35

Путин встретился с Си Цзиньпином — что сказали об Украине после переговоров

17:30

Облегчение: соседи Меган и Гарри рассказали, как прощались с парой в США

17:07

Опытные садоводы посыпают траву золой осенью — для чего

17:02

"Может, мы уже женаты": Светлицкая удивила заявлением о свадьбе с Цимбалюком

17:02

Главные медиа Италии сообщили, что стране удалось "завербовать Михаила Федорова"

16:48

В центре Ровно прогремели два взрыва: погиб полицейский, ещё трое - раненыФото

16:42

Стиралка может сломаться из-за одной забытой детали: что нужно делать каждые 2–3 месяцаВидео

16:29

Зачем ставить стакан с водой на подоконник: работает ли этот метод зимой

16:27

Никакой не "сверчок": как правильно назвать насекомое на украинском языке

Реклама
16:23

"За счет наглости": известный ведущий заговорил про отношения с Тиной Кароль

16:21

Доллар и евро резко подешевели: новый курс валют на 1 сентября

16:03

Зачем замораживать свечу перед использованием: работает ли этот метод

15:45

Слово "розбещений" употребляют неверно: как на украинском назвать такого человека

15:44

Маршрут одинаковый: почему реактивные "Шахеды" долетают до Киева и реально ли их сбить

15:39

"Волной отбросило мою машину": Гросу пережила прилет в отель под Киевом

15:33

Как красиво назвать двойняшек: парные имена, которые в моде в 2026 году

15:02

Защита от гниения и прорастания: как хранить лук в квартире до весны

14:56

Тест на IQ: нужно найти хамелеона среди попугаев за 12 секунд

14:55

Осенняя прохлада накрывает Украину: когда начнется период дождей и гроз

14:35

Похороны Хайден Пенеттьери: семья актрисы приняла важное решение

14:27

Гороскоп Таро на завтра 1 сентября: Овнам - конфликт, Льву - верить в себя

14:22

На заводе производителя дронов для Украины в Польше вспыхнул пожар — подробности

14:18

РФ резко нарастила удары реактивными дронами: Игнат раскрыл новую тактику врага

14:12

Историческая ошибка или смелость: что означает выражение "перейти Рубикон"

14:09

"Не ела три месяца": дочь Зиброва потеряла 23 кг из-за разбитого сердца

13:59

"Сама порезала": маме путинистки Повалий потребовалась помощь врачей

13:45

Зеленский сменил временного главу ГПСУ: что известно о Вадиме Ченчике

13:40

Как уберечь чеснок от порчи: главное условие длительного хранения

13:18

В Крыму горит военный аэродром: пожар зафиксировали спутники

Реклама
13:12

"РФ существует благодаря Гитлеру": историк ответил Путину и напомнил о неудобной правдеВидео

13:10

Огрубевшие пятки мгновенно станут мягкими и гладкими: какую процедуру провести

13:08

Сладкий реванш после тяжелых месяцев: кто из знаков зодиака разбогатеет

13:03

Как легко и быстро отмыть замшевую обувь от пятен — лайфхак

13:00

На осень хватит 4 пары обуви: стилист раскрыла фаворитов сезона

12:37

Деньги, успех и новый уровень: что карты Таро сулят Скорпионам в сентябре 2026

12:30

Зачем кладут соду в холодильник: секретный способ сохранить продукты

12:26

Зачем опытные хозяйки накрывают плиту фольгой: результат удивит

12:18

"Отказала всем": Джамала огласила решение по поводу Нацотбора-2027

12:14

Школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять