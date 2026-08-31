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Как легко и быстро отмыть замшевую обувь от пятен - лайфхак

Анна Косик
31 августа 2026, 13:03
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Для чистки замшевой обуви вовсе не обязательно использовать специальные средства.
Как легко и быстро отмыть замшевую обувь от пятен — лайфхак
Лайфхак против пятен на замшевой обуви / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как очистить замшевую обувь от пятен
  • Как использовать мицеллярную воду для замши
  • Чем отмыть белую подошву обуви

Замшевая обувь требует деликатного ухода, ведь на ее поверхности быстро появляются пятна и следы грязи. В то же время для очистки не всегда нужны специальные средства.

Главред узнал , что украинская блогерша Диана Головец в TikTok показала простой способ, который помогает отмыть замшевую обувь с помощью обычной мицеллярной воды.

видео дня

Как очистить замшевую обувь от пятен

Для этого способа понадобится мицеллярная вода и ватный диск или мягкая тряпочка. Средство нужно нанести на ватный диск, после чего осторожно протереть загрязнённые участки обуви.

"На самом деле отмывается всё очень легко, и вся грязь остаётся на тряпочке или на ватном диске", - утверждает блогер.

Как очистить белую подошву обуви

Белая подошва быстро теряет опрятный вид из-за пыли и уличной грязи. Для её очистки также можно использовать ватный диск с мицеллярной водой.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

"Этим способом также можно отмыть белые подошвы. И обувь будет идеально чистой", - добавила Гологовец.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Диана Гологовец

Диана Гологовец - украинская блогерша, на которую подписаны более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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