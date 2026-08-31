Последние минуты Солнца: ученые раскрыли катастрофический сценарий

Одна и та же дистанция для света занимает чуть больше восьми минут, а для звука - почти 14 лет.

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Раскрыт сценарий исчезновения Солнца / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

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Солнечному излучению требуется около 8 минут, чтобы дойти до Земли

Звуку потребовалось бы примерно 13,8 лет для преодоления того же расстояния

Если представить невозможный сценарий, в котором Солнце мгновенно перестает существовать, Земля еще некоторое время продолжала бы получать его свет.

Причина проста: солнечному излучению требуется около 8 минут 19 секунд, чтобы преодолеть расстояние до нашей планеты, пишет Space Daily.

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За это время ничего необычного визуально не происходило бы - до Земли продолжали бы добираться фотоны, уже покинувшие Солнце. После того как последний из них достиг бы планеты, солнечный свет исчез бы, и наступила бы темнота.

Еще более необычный результат получается, если сравнить скорость света со скоростью звука. В вакууме звук распространяться не способен, поэтому такой расчет является исключительно мысленным экспериментом. Если же условно заполнить пространство между Землей и Солнцем воздухом с температурой около 20 °C, звуковой волне при скорости 343 м/с потребовалось бы примерно 13,8 года, чтобы преодолеть то же расстояние.

Таким образом, одна и та же дистанция для света занимает чуть больше восьми минут, а для звука - почти 14 лет. Свет в вакууме распространяется примерно в 874 тысячи раз быстрее звука в обычном воздухе.

При этом реальный космос не позволяет услышать "последний звук Солнца": межпланетное пространство практически лишено среды, необходимой для распространения обычной звуковой волны.

Исчезновение Солнца также означало бы потерю главного источника света и энергии для Земли. Однако планета не стала бы абсолютно черной - остались бы свет звезд, искусственное освещение и другие слабые источники излучения.

Межзвёздный объект удивил астрономов: что удалось обнаружить

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При этом небольшие габариты не мешают объекту демонстрировать крайне высокую активность. По подсчётам исследователей, каждую секунду комета выбрасывает около 940 триллионов молекул углекислого газа. Для небесного тела такого размера подобная интенсивность выделения вещества считается необычной и вызывает дополнительный интерес астрономов.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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