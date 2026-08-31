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Последние минуты Солнца: ученые раскрыли катастрофический сценарий

Алексей Тесля
31 августа 2026, 05:30
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Одна и та же дистанция для света занимает чуть больше восьми минут, а для звука - почти 14 лет.
солнце, земля, солнечная система
Раскрыт сценарий исчезновения Солнца / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Солнечному излучению требуется около 8 минут, чтобы дойти до Земли
  • Звуку потребовалось бы примерно 13,8 лет для преодоления того же расстояния

Если представить невозможный сценарий, в котором Солнце мгновенно перестает существовать, Земля еще некоторое время продолжала бы получать его свет.

Причина проста: солнечному излучению требуется около 8 минут 19 секунд, чтобы преодолеть расстояние до нашей планеты, пишет Space Daily.

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За это время ничего необычного визуально не происходило бы - до Земли продолжали бы добираться фотоны, уже покинувшие Солнце. После того как последний из них достиг бы планеты, солнечный свет исчез бы, и наступила бы темнота.

Еще более необычный результат получается, если сравнить скорость света со скоростью звука. В вакууме звук распространяться не способен, поэтому такой расчет является исключительно мысленным экспериментом. Если же условно заполнить пространство между Землей и Солнцем воздухом с температурой около 20 °C, звуковой волне при скорости 343 м/с потребовалось бы примерно 13,8 года, чтобы преодолеть то же расстояние.

Таким образом, одна и та же дистанция для света занимает чуть больше восьми минут, а для звука - почти 14 лет. Свет в вакууме распространяется примерно в 874 тысячи раз быстрее звука в обычном воздухе.

При этом реальный космос не позволяет услышать "последний звук Солнца": межпланетное пространство практически лишено среды, необходимой для распространения обычной звуковой волны.

Исчезновение Солнца также означало бы потерю главного источника света и энергии для Земли. Однако планета не стала бы абсолютно черной - остались бы свет звезд, искусственное освещение и другие слабые источники излучения.

Межзвёздный объект удивил астрономов: что удалось обнаружить

Учёные продолжают наблюдать за необычным космическим объектом, который прибыл в Солнечную систему из межзвёздного пространства. Комета 3I/ATLAS стала лишь вторым официально зафиксированным телом такого происхождения, однако новые расчёты показали, что её размеры меньше первоначальных оценок.

При этом небольшие габариты не мешают объекту демонстрировать крайне высокую активность. По подсчётам исследователей, каждую секунду комета выбрасывает около 940 триллионов молекул углекислого газа. Для небесного тела такого размера подобная интенсивность выделения вещества считается необычной и вызывает дополнительный интерес астрономов.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Space Daily

Space Daily - англоязычное независимое интернет-издание, основанное в 1995 году в Токио. Сайт специализируется на новостях космической отрасли, науки, технологий, космических миссий, спутниковых систем, а также публикует материалы о влиянии освоения космоса на общество и человека. Издание ориентировано на широкую аудиторию, интересующуюся наукой, исследованиями и современными технологиями

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