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Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов

Инна Ковенько
31 августа 2026, 02:56
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Подготовка капусты - один из самых трудоемких этапов приготовления голубцов, но его можно значительно упростить.
Целый кочан капусты варить не нужно: как быстро подготовить листья для голубцов
Как подготовить капусту для голубцов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как подготовить капусту для голубцов
  • Какую капусту выбрать
  • Как быстро отделить листья

Приготовление голубцов часто кажется долгим и хлопотным процессом, особенно когда дело доходит до капусты. Традиционный способ - варить целый кочан в большой кастрюле, постепенно отделяя листья - отнимает много времени и сил.

Но есть более удобный метод, который позволяет быстро получить готовые к заворачиванию листья без лишних манипуляций, пишет Главред со ссылкой на Kuchnia.

видео дня

Как правильно подготовить капусту

Сначала кочан нужно надрезать сбоку. Важно сделать не просто поверхностный надрез, а достаточно широкий, чтобы ослабить крепление листьев у основания. Благодаря этому листья легко отделяются еще до термической обработки.

Далее их снимают и небольшими порциями опускают в кипящую воду. За один раз в кастрюлю можно положить примерно шесть–семь листьев. Варить долго не нужно - достаточно нескольких минут, чтобы они стали мягкими и эластичными. После этого листья выкладывают на тарелку или доску и охлаждают. Такой способ позволяет избежать постоянного переворачивания кочана в кипящей воде и ожидания, пока отделится очередной слой.

Какую капусту выбрать

Лучше всего этот метод работает с кочанами, где листья не слишком плотно прилегают друг к другу. Для голубцов хорошо подходит молодая белокочанная капуста или савойская. У савойской листья мягкие и гибкие, их легко отделять и заворачивать. Если же вы используете обычную белокочанную, стоит избегать слишком твёрдых и тяжёлых кочанов, поскольку их листья сложнее отделять, к тому же они могут рваться.

Отрезанные части кочана не стоит выбрасывать. Крупные куски можно использовать для выстилания дна кастрюли перед тем, как выкладывать голубцы. Остальное - добавить в соус или бульон, нашинковать для салата или использовать в других блюдах.

Альтернатива свежей капусте

Есть еще один вариант для тех, кто не хочет ошпаривать свежие листья - квашеная капуста целыми кочанами. В процессе ферментации её листья становятся мягкими и легко отделяются. К тому же кисловатый вкус прекрасно сочетается с начинкой для голубцов.

Однако найти такую капусту можно не в каждом магазине - чаще всего она встречается на рынках или у продавцов домашних квашеных овощей. Стоит учесть, что листьев в таких кочанах обычно меньше, чем у крупной белокочанной капусты, поэтому голубцы получаются более компактными. Перед заворачиванием начинки следует проверить центральную жилку каждого листа: если она слишком толстая, её лучше срезать ножом, чтобы голубцы сохраняли форму во время тушения.

Смотрите видео о том, как быстро подготовить капусту для голубцов:

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Об источнике: kuchnia.mojegotowanie.pl

kuchnia.mojegotowanie.pl - это польский кулинарный сайт. На нём можно найти: рецепты различных блюд, домашнюю и праздничную кухню, советы по приготовлению пищи. Название переводится примерно как "Кухня моего приготовления".

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