Ленивые голубцы с секретным ингредиентом: рецепт сочного блюда

Голубцы — классика кулинарного жанра. Но не всегда они получаются аппетитными и сочными, несмотря на потраченное на приготовление время. Однако украинская блогерша под ником mariiam_foodblog в TikTok рассказала, как приготовить ленивый вариант голубцов.
По ее словам, они точно получатся сочными благодаря одному секретному ингредиенту. Главред узнал, о чем идет речь.
Ленивые голубцы — рецепт
Ингредиенты:
- Рис 120 г
- Морковь 1 шт.
- Капуста половина кочана
- Фарш 500 г
- Кабачок 1 шт.
- Соль
- Перец
Для заливки:
- Томатная паста 2 ст. л.
- Сметана 200 г
- Вода 200 мл
Рис промываем и отвариваем в подсоленной воде до полуготовности. Тем временем натираем на терке и обжариваем на сковороде морковь. Через несколько минут добавляем к моркови нашинкованную капусту.
Тушим овощи до мягкости, после чего смешиваем их с мясом, рисом и секретным ингредиентом — натертым кабачком. Добавляем любимые специи и формируем голубцы. Для заливки смешиваем томатную пасту, сметану и воду.
Выкладываем голубцы в форму для запекания, заливаем заливкой, закрываем фольгой и готовим в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Затем снимаем фольгу и допекаем блюдо еще 10-15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивые голубцы:
@mariiam_foodblog Очень сочные и вкусные! ? Обожаю ленивые голубцы с молодой капустой и с добавлением натертого кабачка ? Быстро, просто и очень вкусно! Ингредиенты: Рис Камолино от @art_foods_ua — 120 г морковь — 1 большая половина капусты фарш — 500 г кабачок — 1 средний соль, перец по вкусу Для заливки: Томатная паста — 2 ст.л. или кетчуп — 100 г сметана — 200 г вода — 200 мл. Рис предварительно промываем и отвариваем до полуготовности в подсоленной воде. Морковь натираем на крупной терке. Обжариваем на сковороде и добавляем нашинкованную капусту — тушим до мягкости. Соединяем фарш, капусту, рис и один средний натертый кабачок, предварительно отжав сок. Добавляем соль, перец, немного сухого чеснока и все хорошо перемешиваем. Формируем голубцы и выкладываем в форму для запекания. Для заливки: смешиваем сметану, кетчуп и воду. Заливаем голубцы, накрываем фольгой и отправляем запекаться при 180°С на 40 минут, затем снимаем фольгу и допекаем еще 10-15 минут. Приятного аппетита!#ленивыеголубцы #голубцы#украинскаякухня#украинскийтикток#украинскиерецепты♬ оригинальная аудиозапись - mariiam_foodblog
Вас может заинтересовать:
- Вкусные как у бабушки: ленивый рецепт орешков со сгущенным молоком за 25 минут
- Шикарный салат с сухариками, который съедят первым: рецепт за 12 минут
- Дети будут есть с удовольствием: рецепт банановых кексов на прикорм
Об авторе: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред