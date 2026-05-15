Ленивые голубцы с секретным ингредиентом: рецепт сочного блюда

Рецепт ленивых голубцов, который понравится всем.

Лучший рецепт ленивых голубцов

Голубцы — классика кулинарного жанра. Но не всегда они получаются аппетитными и сочными, несмотря на потраченное на приготовление время. Однако украинская блогерша под ником mariiam_foodblog в TikTok рассказала, как приготовить ленивый вариант голубцов.

По ее словам, они точно получатся сочными благодаря одному секретному ингредиенту. Главред узнал, о чем идет речь.

Ленивые голубцы — рецепт

Ингредиенты:

Рис 120 г

Морковь 1 шт.

Капуста половина кочана

Фарш 500 г

Кабачок 1 шт.

Соль

Перец

Для заливки:

Томатная паста 2 ст. л.

Сметана 200 г

Вода 200 мл

Рис промываем и отвариваем в подсоленной воде до полуготовности. Тем временем натираем на терке и обжариваем на сковороде морковь. Через несколько минут добавляем к моркови нашинкованную капусту.

Тушим овощи до мягкости, после чего смешиваем их с мясом, рисом и секретным ингредиентом — натертым кабачком. Добавляем любимые специи и формируем голубцы. Для заливки смешиваем томатную пасту, сметану и воду.

Выкладываем голубцы в форму для запекания, заливаем заливкой, закрываем фольгой и готовим в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Затем снимаем фольгу и допекаем блюдо еще 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивые голубцы:

@mariiam_foodblog Очень сочные и вкусные! ? Обожаю ленивые голубцы с молодой капустой и с добавлением натертого кабачка ? Быстро, просто и очень вкусно! Ингредиенты: Рис Камолино от @art_foods_ua — 120 г морковь — 1 большая половина капусты фарш — 500 г кабачок — 1 средний соль, перец по вкусу Для заливки: Томатная паста — 2 ст.л. или кетчуп — 100 г сметана — 200 г вода — 200 мл. Рис предварительно промываем и отвариваем до полуготовности в подсоленной воде. Морковь натираем на крупной терке. Обжариваем на сковороде и добавляем нашинкованную капусту — тушим до мягкости. Соединяем фарш, капусту, рис и один средний натертый кабачок, предварительно отжав сок. Добавляем соль, перец, немного сухого чеснока и все хорошо перемешиваем. Формируем голубцы и выкладываем в форму для запекания. Для заливки: смешиваем сметану, кетчуп и воду. Заливаем голубцы, накрываем фольгой и отправляем запекаться при 180°С на 40 минут, затем снимаем фольгу и допекаем еще 10-15 минут. Приятного аппетита! #ленивыеголубцы #голубцы #украинскаякухня #украинскийтикток #украинскиерецепты ♬ оригинальная аудиозапись - mariiam_foodblog

Об авторе: mariiam_foodblog mariiam_foodblog — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

