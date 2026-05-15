Мэра Львова Андрея Садового облили неизвестной жидкостью

Руслана Заклинская
15 мая 2026, 12:52обновлено 15 мая, 13:41
Правоохранители оперативно установили личность мужчины.
Главное:

  • В центре Львова мужчина облил Андрея Садового жидкостью
  • Нападавшим оказался 46-летний львовянин
  • Садовый заявил, что считает инцидент хулиганством

Утром 15 мая в центре Львова городского голову Андрея Садового неизвестный мужчина облил жидкостью. Личность нападавшего установлена. Об этом сообщила полиция Львовщины.

Инцидент произошел около 10:40 на площади Рынок. По предварительным данным, к мэру внезапно подбежал мужчина и вылил на него неустановленную жидкость, после чего пытался скрыться с места происшествия.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 46-летний житель Львова.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, либо пробационный надзор сроком до пяти лет, либо ограничение свободы на аналогичный срок.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Что известно о нападавшем

По словам закарпатского журналиста Виталия Глаголы, нападавшим является ранее судимый мужчина. Мужчина, по обнародованной информации, ранее имел проблемы с законом из-за грабежей и наркотиков.

"Официально правоохранители сообщают о неустановленной жидкости, но по моей информации, речь шла о воде", - сообщил Глагола.

Реакция Садового

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал инцидент, произошедший с ним утром 15 мая в центре города. По его словам, к нему подбежал мужчина по пути на работу и вылил на спину ведро грязной жидкости.

Садовый подчеркнул, что не считает это серьезным покушением, а расценивает происшествие как хулиганство.

"Шел утром на работу — подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение. Нападения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать. Не раздувайте. Но за заботу — спасибо. Все в порядке", - написал мэр города в Facebook.

Может ли в Украине возрасти количество терактов - мнение эксперта

В Украине сохраняется риск увеличения количества терактов из-за деятельности российских спецслужб, заявил военный эксперт Иван Ступак. По его словам, РФ может передавать оружие, создавать тайники и готовить диверсии, в частности против украинских чиновников и публичных лиц.

Эксперт отмечает, что украинские спецслужбы и военные отслеживают подобные угрозы, ведь речь идет о целенаправленных атаках. Также фиксируются случаи закладки взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров.

О личности: Андрей Садовый

Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.

Мэра Львова Андрея Садового облили неизвестной жидкостью

