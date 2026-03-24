Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробности

Юрий Берендий
24 марта 2026, 16:40обновлено 24 марта, 17:55
Российские войска совершили нападение на Львов, в результате чего были зафиксированы попадания в центре города и повреждения жилых домов, отметил Садовый.
Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • РФ нанесла удар дронами по Львову
  • Поврежден объект ЮНЕСКО, дронами враг также атаковал жилые многоэтажки
  • Число раненых растет

Страна-агрессор Россия атаковала ударными БПЛА исторический центр Львова. Зафиксирован пожар в жилом здании. Об этом сообщают мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Враг продолжает атаковать Львовскую область. Есть попадания в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил глава ОГА.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе раздаются взрывы и работает противовоздушная оборона, призвав не снимать видео и находиться в безопасных местах.

Впоследствии он сообщил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре города, на место происшествия выехали все необходимые службы.

Позже стало известно как минимум о двух тяжело раненых. Также сообщалось о повторной высокой угрозе ударов беспилотников, в связи с чем жителей призвали оставаться в укрытиях.

По состоянию на 16:53 Андрей Садовый также сообщил о еще одном попадании вражеского беспилотника в жилой дом на Сыхове, на проспекте Червоной Калины.

Кроме того, зафиксирована третья локация в начале улицы Бандеры, где, по предварительным данным, упали обломки.

Он также предупредил, что в направлении Львова движется еще один ударный дрон.

Что известно о пострадавших во Львове

По словам Андрея Садового, в результате российского удара 51-летнюю женщину с минно-взрывными травмами нижних конечностей доставили в больницу правоохранители, она находится в сознании. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт с ссадинами и ушибами.

По состоянию на 17:44 Садовый уточнил, что количество пострадавших в результате российского террористического удара по городу возросло до 13 человек.

Куда попал "Шахед" во Львове

По состоянию на 17:12 глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников во Львове зафиксировано возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Червоной Калины.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины.

"Везде работают пожарные. Предварительно, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии", — отметил он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик Олег Жданов считает, что в ближайшее время возможен новый масштабный ракетный удар по Украине. Такой вывод он сделал, анализируя последнюю активность и признаки подготовки со стороны России.

В ночь на 24 марта Россия уже осуществила массированную комбинированную атаку, нанеся удары по Украине беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

Атака врага продолжается фактически весь день 24 марта. На данный момент было использовано до 40% подготовленных средств поражения. Это свидетельствует о том, что ночная атака продолжается. Об этом сообщил эксперт в сфере РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

О личности: Андрей Садовый

Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.

Реклама

