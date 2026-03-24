Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробности

О чем идет речь в материале:
- РФ нанесла удар дронами по Львову
- Поврежден объект ЮНЕСКО, дронами враг также атаковал жилые многоэтажки
- Число раненых растет
Страна-агрессор Россия атаковала ударными БПЛА исторический центр Львова. Зафиксирован пожар в жилом здании. Об этом сообщают мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
"Враг продолжает атаковать Львовскую область. Есть попадания в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза по-прежнему высока. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил глава ОГА.видео дня
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе раздаются взрывы и работает противовоздушная оборона, призвав не снимать видео и находиться в безопасных местах.
Впоследствии он сообщил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой дом в центре города, на место происшествия выехали все необходимые службы.
Позже стало известно как минимум о двух тяжело раненых. Также сообщалось о повторной высокой угрозе ударов беспилотников, в связи с чем жителей призвали оставаться в укрытиях.
По состоянию на 16:53 Андрей Садовый также сообщил о еще одном попадании вражеского беспилотника в жилой дом на Сыхове, на проспекте Червоной Калины.
Кроме того, зафиксирована третья локация в начале улицы Бандеры, где, по предварительным данным, упали обломки.
Он также предупредил, что в направлении Львова движется еще один ударный дрон.
Что известно о пострадавших во Львове
По словам Андрея Садового, в результате российского удара 51-летнюю женщину с минно-взрывными травмами нижних конечностей доставили в больницу правоохранители, она находится в сознании. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в травмпункт с ссадинами и ушибами.
По состоянию на 17:44 Садовый уточнил, что количество пострадавших в результате российского террористического удара по городу возросло до 13 человек.
Куда попал "Шахед" во Львове
По состоянию на 17:12 глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников во Львове зафиксировано возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Червоной Калины.
Кроме того, из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной общины.
"Везде работают пожарные. Предварительно, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии", — отметил он.
Удары по Украине — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик Олег Жданов считает, что в ближайшее время возможен новый масштабный ракетный удар по Украине. Такой вывод он сделал, анализируя последнюю активность и признаки подготовки со стороны России.
В ночь на 24 марта Россия уже осуществила массированную комбинированную атаку, нанеся удары по Украине беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами.
Атака врага продолжается фактически весь день 24 марта. На данный момент было использовано до 40% подготовленных средств поражения. Это свидетельствует о том, что ночная атака продолжается. Об этом сообщил эксперт в сфере РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.
О личности: Андрей Садовый
Андрей Садовый — украинский политик, общественный деятель и предприниматель, глава Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение „Самопомощь"", пишет Википедия.
