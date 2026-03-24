РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

Анна Ярославская
24 марта 2026, 06:35обновлено 24 марта, 07:22
В регионах Украины зафиксированы разрушения. Фиксируются данные о последствиях удара.
ПВО сбила большинство целей во время атаки

Кратко:

  • РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине
  • Использованы дроны, баллистические и крылатые ракеты
  • Силы ПВО сбили все крылатые ракеты и более 75% дронов

В ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Как сообщает мониторинговый канал ППО Радар, "силы ПВО — отработали сегодня очень хорошо".

"Были сбиты все крылатые ракеты врага и более 75% запущенных шахедов", - говорится в сообщении.

В 05:34 на канале сообщили, что произведены пуски ракет Х-101 из бомбардировщиков Ту-95МС. Если пуски не имитационные, то ракеты войдут в воздушное пространсто Украины примерно в 06:30-06:40.

Обновлено. По состоянию на 06:40 информация о пусках ракет не подтвердилась.

По данным мониторов, шесть Ту-95МС и два Ту-160 совершили посадку на аэродром "Энгельс". Вероятно, самолеты будут повторно снаряжены ракетами, пишут мониторы.

"Еще два Ту-95, которые вылетели последними из Оленьи - вернулись назад. Эти борта остаются снаряженными", - пишет єРадар.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине

Чем РФ атаковала Украину

Как пишет ППО Радар, во время ночной атаки оккупанты применили 15 крылатых ракет Х-101, 8 баллистических ракет Искандер-М, 3 ракеты Искандер-К/Х-101, 250-300 БпЛА разных типов, 4 КАБа, Торнадо-С, 2 ракеты Х-59, 1 ракету Х-31П.

Основное направление атаки - Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.

Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковщина), Одесса, Южное, Запорожье.

Движение ракет и дронов во время атаки РФ

Последствия атаки на Украину - новости

В Запорожье один человек погиб, трое - ранены. Повреждены жилые дома, магазин, промобъекты. На местах работают экстренные службы.

В Полтаве повреждены дома и гостиницы, возникли пожары. Два человека погибли, 11 ранены.

Херсон был под массированным обстрелом РСЗО "Торнадо-С". Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

