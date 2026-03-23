РФ готова к массированному удару по Украине: раскрыты сроки и цели обстрела

Российская сторона может пытаться вернуться к тактике регулярных обстрелов с интервалом около двух недель, предупредил Олег Жданов.

РФ готовит массированный удар

Военный аналитик Олег Жданов считает, что в ближайшее время существует вероятность новой масштабной ракетной атаки по Украине. К такому выводу он пришёл, анализируя последние признаки и активность со стороны России.

По его оценке, с наступлением жары удары могут быть направлены не только по энергетике, но и по объектам водоснабжения. При этом атаки на энергосистему, по его мнению, будут продолжаться вплоть до завершения активной фазы боевых действий.

Говоря о возможностях России, эксперт отмечает, что она теоретически может задействовать несколько стратегических самолётов, однако не факт, что все они будут вооружены ракетами. Вместе с тем, всё чаще применяется тактическая авиация, в частности самолёты Су-34 и Су-35 с ракетами разных типов, включая Х-59 и "Оникс". Это может указывать на определённые ограничения в ресурсах — как носителей, так и самих ракет.

Жданов также обращает внимание, что в последнее время фиксировались случаи применения недавно произведённых ракет, которые практически сразу после выпуска использовались в ударах.

Отдельно он подчёркивает, что в последних атаках почти не фигурируют ракеты "Кинжал". По его мнению, это может быть связано с техническими трудностями у самолётов-носителей МиГ-31, поскольку их двигатели требуют полной замены, а не ремонта.

Эксперт допускает, что роль "Кинжалов" может снижаться. При этом он напоминает, что по своей сути эта ракета является модификацией "Искандера", адаптированной для запуска с воздуха. Если проблемы с носителями сохранятся, Россия может увеличить использование наземных баллистических комплексов.

В целом Жданов предполагает, что российская сторона может пытаться вернуться к тактике регулярных обстрелов с интервалом около двух недель, как это уже происходило ранее, однако остаётся вопрос, удастся ли поддерживать такой темп.

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

