Как и где на самом деле нужно хранить яйца: одну ошибку допускает большинство

Алексей Тесля
15 мая 2026, 16:33
Чтобы выбрать максимально свежие яйца в магазине, стоит внимательно смотреть на маркировку и срок годности.
Раскрыт способ правильного хранения яиц / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему яйца хранят в холодильнике
  • Можно ли замораживать яйца
  • Как выбрать свежие яйца

Споры о том, где правильнее хранить яйца — при комнатной температуре или в холодильнике — не утихают уже много лет.

Несмотря на то что яйца сами по себе способны сохраняться достаточно долго, вопрос их хранения вызывает разные подходы в разных странах, пишет Express.

Например, в Великобритании многие оставляют яйца прямо на кухонной столешнице, тогда как в США их почти всегда убирают в холодильник.

Специалисты советуют держать яйца в оригинальной упаковке на полке холодильника, подальше от продуктов с ярко выраженным запахом, поскольку скорлупа способна впитывать посторонние ароматы. Также рекомендуется размещать их острым концом вниз — так желток дольше сохраняет правильное положение внутри белка. И, конечно, важно использовать продукт до окончания срока годности.

Почему яйца хранят в холодильнике

Основная причина хранения яиц в холодильнике заключается в том, что низкая температура помогает дольше сохранять их свежими. Оптимальным считается режим около +4 °C или ниже. Хотя хранение при комнатной температуре тоже допустимо, гораздо важнее избегать резких перепадов тепла и поддерживать стабильные условия.

При этом специалисты не рекомендуют держать яйца в дверце холодильника. Из-за постоянного открывания температура там меняется чаще всего, что ускоряет порчу продукта и увеличивает риск размножения бактерий. Лучше всего размещать яйца на внутренней полке, где температура остается более постоянной.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

После покупки яйца желательно как можно быстрее убрать в холод. Резкие изменения температуры могут вызвать образование влаги на скорлупе, а это создает благоприятную среду для бактерий.

Можно ли замораживать яйца

Кроме того, яйца подходят и для заморозки. В морозильной камере они способны храниться до полугода, хотя для лучшего качества их советуют использовать примерно в течение четырех месяцев. Перед замораживанием цельные яйца обычно слегка взбивают.

Для несладких блюд в смесь добавляют немного соли, а для десертов — сахар. Белки можно замораживать без дополнительных ингредиентов. Размораживать продукт рекомендуется постепенно при комнатной температуре. Также заморозке хорошо поддаются блюда на основе яиц — например, киши, кремы или муссы.

Как выбрать свежие яйца

Чтобы выбрать максимально свежие яйца в магазине, стоит внимательно смотреть на маркировку и срок годности. В Великобритании знаком высокого стандарта качества считается изображение красного льва на упаковке, подтверждающее соответствие нормам пищевой безопасности.

Автор видео показывает необычный способ длительного хранения сырых яиц и демонстрирует, что происходит с ними спустя полтора года после консервации. В ролике проводится эксперимент: яйца, которые хранились длительное время, сравнивают со свежими, недавно собранными из курятника.

Зрителям подробно объясняют технологию сохранения продукта и проверяют, насколько эффективно этот метод помогает сохранить свежесть и качество яиц. Итоги эксперимента оказываются весьма неожиданными.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

