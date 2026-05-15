Что на самом деле означает режим 'D/S' в авто: ответ знают единицы

В большинстве автомобилей эти два режима обозначаются отдельно.

Режим "D/S" в автомобиле / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что означает загадочный режим "D/S"

На каких автомобилях есть функция "D/S"

На рычаге автоматической коробки передач в автомобиле есть множество символов, которые помогают водителям управлять транспортным средством. Они всем известны и не вызывают удивления. Однако иногда можно увидеть режим "D/S", который встречается довольно редко и сбивает водителей с толку.

Главред решил разобраться, что нужно знать о режиме "D/S" в автомобиле.

Что означает режим "D/S" на автомате

Эксперты издания SlashGear говорят, что обозначения "D" и "S" в основном расположены отдельно, но в некоторых автомобилях они обозначены вместе на селекторе передач или как отдельная кнопка возле центральной консоли. В частности, "D" означает режим "Drive", а "S" — режим "Sport".

"Это одна из тех вещей, которые не объясняются сами по себе, особенно учитывая, что значение S на селекторе передач может отличаться. Эти буквы расшифровываются как Drive и Sport, но то, как они на самом деле работают, довольно сильно отличается в зависимости от марки автомобиля", — говорится в сообщении.

Какую функцию выполняет режим "D/S"

Отмечается, что на моделях Honda и Acura с 10-ступенчатыми автоматическими коробками передач "S" в основном указывает на последовательный режим, который обеспечивает улучшенное переключение с помощью подрулевых переключателей.

"Одна из этих кнопок имеет обозначение D/S и работает как переключатель. Нажмите ее один раз, и вы движетесь в обычном режиме Drive. В этом режиме вы получаете раннее переключение на более высокие передачи и низкие обороты двигателя, что отлично подходит для спокойной езды по автомагистрали. Нажмите ее второй раз, и включится режим S, официально известный как Sequential SportShift", — отмечают специалисты.

Преимущества режима "D/S" в автомобиле

Этот режим придает автомобилю более спортивный характер, благодаря чему коробка передач дольше остается на низких передачах.

"Не прикасайтесь к подрулевым переключателям, и автомобиль все равно будет переключать передачи самостоятельно, просто более агрессивно, чтобы обеспечить лучшие динамические характеристики. Однако, если потянуть за подрулевой переключатель, вы перейдете в ручной режим автоматической коробки передач — именно тогда вы увидите, как рядом с номером передачи загорится буква M. Только тогда автоматическое переключение на более высокие передачи полностью прекратится, хотя автомобиль все равно будет переключаться на более низкую передачу, если вы остановитесь", — добавляют эксперты.

О ресурсе: SlashGear SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и превратился в площадку с широким охватом. В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

