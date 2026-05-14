Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

Обычные губки все чаще заменяют деревянными щетками с натуральной щетиной. Новый тренд называют более практичным и стильным.

Привычные губки для мытья посуды постепенно теряют популярность / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube

Привычные губки для мытья посуды постепенно теряют популярность, а на смену им приходят деревянные щетки с натуральной щетиной. Все больше людей выбирают их из-за более гигиеничного использования, удобства и стильного внешнего вида на кухне.

Обычные губки быстро впитывают влагу и запахи, создавая благоприятную среду для бактерий. Деревянные щетки сохнут значительно быстрее, служат дольше и все чаще становятся частью современного кухонного интерьера. Об этом пишет Nok Lapja.

Кухонные губки - рассадник бактерий

Классическая губка для мытья посуды долгое время считалась незаменимой вещью. Но эксперты по уборке все чаще напоминают, что влажная структура губки создает идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Она быстро впитывает запахи, долго остается мокрой и со временем начинает неприятно пахнуть даже после тщательного мытья.

Кроме того, многие начали обращать внимание и на внешний вид кухни. Яркие пластиковые губки часто выбиваются из интерьера, особенно если помещение оформлено в минималистичном, скандинавском или эко-стиле.

Новинка оказалась неожиданно простой

На смену мягким губкам возвращается старая деревянная щетка для мытья посуды. Такой аксессуар был популярен много лет назад, и сейчас переживает настоящее возрождение благодаря интересу к натуральным материалам и экологичному образу жизни.

Главное преимущество такой щетки кроется в ее конструкция. Натуральные щетинки быстро высыхают после использования, поэтому внутри не задерживается влага. Это помогает уменьшить появление неприятного запаха и снижает риск размножения бактерий.

Почему хозяйки все чаще выбирают деревянные щетки

Популярность нового кухонного аксессуара объясняется сразу несколькими причинами:

длинная ручка защищает руки от горячей и жирной воды;

щёткой удобнее мыть кастрюли и сковородки;

натуральные материалы выглядят эстетично;

многие модели имеют сменные насадки;

деревянная ручка служит годами.

Некоторые дизайнеры интерьеров даже называют такие щетки частью кухонного декора. Их не прячут возле раковины, а наоборот оставляют на видном месте.

Ранее Главред писал о том, что забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026 году. Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

Также сообщалось о том, что микроволновка уходит в прошлое. Она давно стала одним из самых распространенных бытовых приборов, который ценят за скорость и удобство. Однако с развитием технологий все больше пользователей начинают отказываться от устройства, ища более универсальные решения для приготовления и разогрева пищи.

Об источнике: Nők Lapja "Nők Lapja" — старейший и наиболее влиятельный женский еженедельник Венгрии, основанный в 1949 году, который за десятилетия стал настоящим национальным брендом с многомиллионной аудиторией. Его цифровая платформа noklapja.hu предлагает сбалансированный контент, охватывающий психологию, воспитание детей, моду, здоровье и глубокие интервью с деятелями культуры, избегая при этом формата таблоидов. Издание принадлежит крупному медиахолдингу Central Médiacsoport и пользуется высоким доверием благодаря консервативному подходу к качеству материалов, сочетанию традиционных семейных ценностей с современными трендами и популярным приложениям о кулинарии и садоводстве.

