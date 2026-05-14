Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Погода в Украине в пятницу, 15 мая, наконец-то выровняется, а температура поднимется на несколько градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра теплее всего будет в западных областях, температура поднимется до +20…+24 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +18…+20 градусов.
В то же время в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях еще задержится более прохладная погода, +16…+19 градусов.
Дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и на севере. На юге Украины будет преимущественно сухо и солнечно.
"Отдельные дожди возможны в центре, хотя и не без солнышка", — добавила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 15 мая может выпасть локальный небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.
Погода на выходных
Диденко также рассказала, что в субботу и воскресенье в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +20…+24 градуса.
Погода в Украине до конца недели
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что на выходных в Украине возможны сильные дожди, которые охватят почти всю территорию страны.
Он также предупреждал, что местами возможны грозы, град и сильные порывы ветра до 15–20 м/с.
Погода в Украине – последние новости
Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что в Украине 14 мая будет облачно с прояснениями. В этот день прогнозируются дожди с грозами в центральных, Сумской и Харьковской областях.
Также синоптики заявляли, что погода в Украине в мае 2026 года ожидается с умеренными температурами. В течение месяца возможны резкие перепады температуры, кратковременные похолодания, грозы и дожди. Такие условия считаются типичными для конца весны.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
