Погода в Украине порадует настоящим теплом: когда температура пойдет вверх

Мария Николишин
14 мая 2026, 13:19
Синоптик отметила, что теплее всего будет в западных областях.
Прогноз погоды в Украине / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в пятницу
  • Где задержится прохладная погода

Погода в Украине в пятницу, 15 мая, наконец-то выровняется, а температура поднимется на несколько градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра теплее всего будет в западных областях, температура поднимется до +20…+24 градусов. На остальной территории Украины в течение дня ожидается +18…+20 градусов.

В то же время в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях еще задержится более прохладная погода, +16…+19 градусов.

Дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и на севере. На юге Украины будет преимущественно сухо и солнечно.

"Отдельные дожди возможны в центре, хотя и не без солнышка", — добавила синоптик.

Погода 15 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 15 мая может выпасть локальный небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода на выходных

Диденко также рассказала, что в субботу и воскресенье в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +20…+24 градуса.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине до конца недели

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что на выходных в Украине возможны сильные дожди, которые охватят почти всю территорию страны.

Он также предупреждал, что местами возможны грозы, град и сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что в Украине 14 мая будет облачно с прояснениями. В этот день прогнозируются дожди с грозами в центральных, Сумской и Харьковской областях.

Также синоптики заявляли, что погода в Украине в мае 2026 года ожидается с умеренными температурами. В течение месяца возможны резкие перепады температуры, кратковременные похолодания, грозы и дожди. Такие условия считаются типичными для конца весны.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

