Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

Анна Косик
14 мая 2026, 12:50
Из-за одной ошибки электронные письма могут попасть к другому человеку.
Электронные письма другого человека могут попасть к вам из-за одного нюанса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему посторонние люди могут видеть ваши личные письма
  • Как работает система игнорирования точек в сервисе Gmail
  • Что делать в случае получения почты на имя другого человека

Многие украинцы пользуются электронной почтой, чтобы получать важную информацию на свою личную учетную запись. Но, как выяснилось, иногда из-за уязвимости системы личная информация может попасть в руки постороннего человека.

Главред узнал, что историей на эту тему в Threads поделилась украинка Виктория Колесникова. Цепочка ее сообщений набрала более 200 тысяч просмотров менее чем за сутки.

Женщина пожаловалась, что Gmail позволил другой девушке, ее тезке по имени и фамилии, создать новую учетную запись с аналогичным ником без одной точки.

Из-за этого теперь Виктория видит все заказы, регистрации и другие данные незнакомки. Поэтому женщина надеется через Threads найти свою тезку, чтобы та сменила учетную запись электронной почты.

В комментариях украинцы отметили, что подобные ситуации неоднократно случались из-за "старой уязвимости Gmail".

"Лет 7-8 назад Google признал, что главное — это набор букв и цифр, а точку можно ставить где угодно. Я ставлю на то, что Виктория неправильно ввела свой адрес (несколько раз)", — написал блогер Ярема Дух.

Игнорирование точек в адресах Gmail

В справке Gmail указано, что в случае добавления точки к вашему электронному адресу, вы все равно получите это письмо.

"Например, пользователь с адресом ivankoval@gmail.com получит письма на все его варианты с любым количеством точек: ivan.koval@gmail.com, iv.an.kov.al@gmail.com, i.v.a.n.k.o.v.a.l@gmail.com", - говорится на сайте.

В сети эту уязвимость Gmail даже предлагают использовать с пользой, а именно при необходимости получить еще один электронный адрес, зарегистрировать учетную запись на аналогичное имя с точкой или знаком "+".

Об источнике: Threads

Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.

