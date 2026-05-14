Украинцы начали получать на почту письма, адресованные не им – в чем причина

Вы узнаете:
- Почему посторонние люди могут видеть ваши личные письма
- Как работает система игнорирования точек в сервисе Gmail
- Что делать в случае получения почты на имя другого человека
Многие украинцы пользуются электронной почтой, чтобы получать важную информацию на свою личную учетную запись. Но, как выяснилось, иногда из-за уязвимости системы личная информация может попасть в руки постороннего человека.
Главред узнал, что историей на эту тему в Threads поделилась украинка Виктория Колесникова. Цепочка ее сообщений набрала более 200 тысяч просмотров менее чем за сутки.
Женщина пожаловалась, что Gmail позволил другой девушке, ее тезке по имени и фамилии, создать новую учетную запись с аналогичным ником без одной точки.
Из-за этого теперь Виктория видит все заказы, регистрации и другие данные незнакомки. Поэтому женщина надеется через Threads найти свою тезку, чтобы та сменила учетную запись электронной почты.
В комментариях украинцы отметили, что подобные ситуации неоднократно случались из-за "старой уязвимости Gmail".
"Лет 7-8 назад Google признал, что главное — это набор букв и цифр, а точку можно ставить где угодно. Я ставлю на то, что Виктория неправильно ввела свой адрес (несколько раз)", — написал блогер Ярема Дух.
Игнорирование точек в адресах Gmail
В справке Gmail указано, что в случае добавления точки к вашему электронному адресу, вы все равно получите это письмо.
"Например, пользователь с адресом ivankoval@gmail.com получит письма на все его варианты с любым количеством точек: ivan.koval@gmail.com, iv.an.kov.al@gmail.com, i.v.a.n.k.o.v.a.l@gmail.com", - говорится на сайте.
В сети эту уязвимость Gmail даже предлагают использовать с пользой, а именно при необходимости получить еще один электронный адрес, зарегистрировать учетную запись на аналогичное имя с точкой или знаком "+".
Смотрите видео с лайфхаком:
Читайте также:
- Женщина проверила камеру, пока ее кошка была одна дома: увиденное удивило
- Многие делают это у банкомата: ошибка, которая играет на руку мошенникам
- Феноменально улучшают работу мозга: топ-3 хобби людей с высоким IQ
Об источнике: Threads
Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред