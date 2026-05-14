"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данные

Анна Ярославская
14 мая 2026, 06:42обновлено 14 мая, 08:33
После ночного обстрела спасатели разбирают завалы.
Последствия атаки на Киев
Власти сообщили о последствиях атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС Украины

Ключевые факты:

  • Россия атаковала Киев и область в ночь на 14 мая
  • В столице госпитализированы 9 человек, повреждены жилые дома
  • В шести районах Киевской области зафиксированы разрушения и пожары

В ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие.

Как сообщили в ГосЧС Украины, разрушения зафиксированы в нескольких районах города.

В Дарницком районе есть попадание в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, проводится аварийно-спасательная работа для поиска пострадавших.

По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС.

Спасатели показали кадры спасения человека на Дарнице, где рухнули конструкции многоэтажного жилого дома - смотрите видео:

В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля.

В Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части.

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Оболонском районе - падение обломков на открытой территории и трехэтажное здание паркинга и бизнес центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже. Есть "прилет" в 25-этажную недостройку. Пострадали люди.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пяти этажного жилого дома. Обнаружен один пострадавший. По другому адресу - попадание БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксированы повреждения в частном жилом доме. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате массированной атаки врага на столицу госпитализировали в медучреждения города 9 пострадавших. Двум людям оказали помощь амбулаторно.

Обновлено. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 06:40 известно, что в результате атаки пострадали 16 человек. Один человек погиб.

"Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", - добавил он.

По состоянию на 07:42 количество пострадавших в результате обстрела возросло до 29 человек, сообщил Ткаченко.

Всем травмированным оказывается квалифицированная медицинская помощь.

  Последствия удара РФ по Киеву 14 мая Фото: ГСЧС
Утром 14 мая РФ повторно атаковала Киев. В городе – взрывы и дым. Подробнее читайте в материале: В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности.

Дарницкий район - последствия атаки

Обновлено 07:48. Мэр Кличко сообщил, что в Дарницком районе пострадал панельный 9-этажный жилой дом. 18 квартир разрушены.

Продолжается спасательно-поисковая операция. По предварительной информации, спасли из дома 11 человек.

"Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди", - написал городской голова.

В общей сложности, по информации медиков, в результате атаки в Киеве погиб 1 человек, пострадали 19 жителей города. Восемь из них находятся в стационарах столичных больниц.

Также, по словам Кличко, на левом берегу столицы в результате атаки врага есть перебои с водоснабжением.

Смотрите видео - Кличко рассказал о последствиях атаки РФ на Киев:

По состоянию на 08:08 известно о 23 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Среди них – один ребенок.

"В стационарах больниц находятся 14 пострадавших, в том числе ребенок", - сообщил Кличко.

Согласно данным КГВА, количество пострадавших в результате обстрела возросло до 29 человек. Всем травмированным оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Последствия атаки на Киевщину

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что всю ночь Киевщина находилась под массированной вражеской атакой. Последствия атаки фиксируют в шести районах области.

"Враг бил дронами и ракетами по мирным населенным пунктам. Под ударом — обычные дома людей, наша мирная жизнь", - написал он в Telegram.

В Бориспольском районе пострадали пять человек. Мужчина и женщина с осколочными ранениями госпитализированы в местную больницу. Еще троим женщинам медицинская помощь была оказана на месте.

В Фастовском районе травмирована женщина 1984 года рождения. Медицинская помощь предоставлена ​​на месте. Поврежден многоэтажный дом.

В Бучанском районе возник пожар складского здания и двух автомобилей.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Броварском районе — три частных дома, автомобиль и предприятие.

В Бориспольском районе поврежден многоэтажный дом, шесть автомобилей, предприятие, частный дом и хозяйственные постройки.

В Белоцерковском районе пострадал частный дом.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Украину 14 мая 2026 - какие города были под ударом

Как писал Главред, фокус атаки РФ был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины". Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Мониторинговый канал monitor сообщил, что вечером 13 мая были применены аэробалистические ракеты "Кинжал" по направлению Староконстантинова в Хмельницкой области.

Ближе к часу ночи враг направил баллистические ракеты по Кременчугу. В то же время группы ударных и имитационных БПЛА были направлены по Киеву и пригороду. Столицу Украины атаковали столицу в два-три часа ночи.

Начиная с трех ночи, армия РФ начала применять баллистику из Брянска и Курска в направлении Киева.

"В общей сложности было запущено не менее 10 единиц баллистического вооружения. Около четырех утра крылатые ракеты Х-101, запущенные стратегической авиацией, достигли Киева. Ближе к пяти утра враг направил около 40 единиц ударных БПЛА в район Кременчуга. Дополнительно запустил минимум 50 БпЛА в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" предупреждал, что массированная атака РФ по Украине может продолжаться вплоть до обеда 14 мая. Он призвал людей находиться в укрытиях и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

