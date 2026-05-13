Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счет

29-летняя блогер Бриджит Фелоунг из Нью-Йорка (США) оказалась в центре скандала после роскошного девичника на Карибах, за который она не заплатила со своего кошелька. История вызвала бурные споры в соцсетях: одни назвали это "антиутопией" и рекламой личной жизни, а другие же гениальным маркетинговым ходом.
Перед свадьбой с бойфрендом Митчем Макхейлом девушка, известная под ником Acquired Style, отправилась на пятидневный девичник на остров Сен-Бартелеми вместе с 16 подругами, среди которых были и другие популярные создатели контента. Об этом пишет News.com.au.
В течение поездки девушка активно публиковала фото и видео у себя в Instagram. Американка показала своим подписчикам перелет на частном самолете, роскошную виллу у моря, прогулки на яхте, ужины в дорогих ресторанах и вечеринки в пляжных клубах. По данным СМИ, только чартерный рейс обошелся примерно в 85 тысяч долларов (3,7 млн гривен).
Позже стало известно, что сама невеста практически не потратила деньги на праздник. Основные расходы взял на себя стартап Swan Beauty - бренд "умных" зеркал с искусственным интеллектом, который анализирует состояние кожи и оценивает ее по 100-балльной шкале.
Реакция пользователей соцсетей
После того как детали поездки стали известны, в TikTok и Instagram вспыхнули споры. Многие пользователи посчитали, что превращать личный праздник в маркетинговую кампанию было некорректно и покупать продукцию не будут.
"Мы обсуждаем это, но покупают ли люди их продукцию?", "С точки зрения маркетинга это умно, но я точно не куплю зеркало за 800 долларов в нынешних условиях", - писали они.
Некоторые комментарии оказались еще жестче. Пользователи сравнили ситуацию с сериалом Black Mirror и назвали происходящее "антиутопией".
"В какой серии "Черного зеркала" это было?" - пошутил один из комментаторов.
Однако у истории нашлись и защитники. Часть аудитории заявила, что не видит проблемы в том, что бренд оплатил роскошный отдых в обмен на рекламу.
"Девичник не является священным событием. Это просто веселая поездка", "Почему люди вообще злятся из-за этого?" - писали они.
Во время поездки Фелоунг также отмечала в публикациях организаторов и партнеров мероприятия, включая сервисы по оформлению вечеринок, аренде виллы и организации путешествия. В программу отдыха входили прогулки на яхте, пляжные вечеринки и ужины в элитных ресторанах Карибского курорта.
Смотрите в видео о том, как блогер с подругами повеселилась на девичнике:
