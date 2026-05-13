Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счет

Блогер из США оказалась в центре скандала. Ее девичник на Карибах с виллой, яхтой и частным самолетом вызвал волну критики среди пользователей соцсетей.

Популярная блогер Бриджит Фелоунг из Нью-Йорка (США) оказалась в центре скандала

29-летняя блогер Бриджит Фелоунг из Нью-Йорка (США) оказалась в центре скандала после роскошного девичника на Карибах, за который она не заплатила со своего кошелька. История вызвала бурные споры в соцсетях: одни назвали это "антиутопией" и рекламой личной жизни, а другие же гениальным маркетинговым ходом.

Перед свадьбой с бойфрендом Митчем Макхейлом девушка, известная под ником Acquired Style, отправилась на пятидневный девичник на остров Сен-Бартелеми вместе с 16 подругами, среди которых были и другие популярные создатели контента. Об этом пишет News.com.au.

В течение поездки девушка активно публиковала фото и видео у себя в Instagram. Американка показала своим подписчикам перелет на частном самолете, роскошную виллу у моря, прогулки на яхте, ужины в дорогих ресторанах и вечеринки в пляжных клубах. По данным СМИ, только чартерный рейс обошелся примерно в 85 тысяч долларов (3,7 млн гривен).

Девушка отправилась на пятидневный девичник на остров Сен-Бартелеми вместе с 16 подругами

Позже стало известно, что сама невеста практически не потратила деньги на праздник. Основные расходы взял на себя стартап Swan Beauty - бренд "умных" зеркал с искусственным интеллектом, который анализирует состояние кожи и оценивает ее по 100-балльной шкале.

Реакция пользователей соцсетей

После того как детали поездки стали известны, в TikTok и Instagram вспыхнули споры. Многие пользователи посчитали, что превращать личный праздник в маркетинговую кампанию было некорректно и покупать продукцию не будут.

"Мы обсуждаем это, но покупают ли люди их продукцию?", "С точки зрения маркетинга это умно, но я точно не куплю зеркало за 800 долларов в нынешних условиях", - писали они.

История вызвала бурные споры в соцсетях

Некоторые комментарии оказались еще жестче. Пользователи сравнили ситуацию с сериалом Black Mirror и назвали происходящее "антиутопией".

"В какой серии "Черного зеркала" это было?" - пошутил один из комментаторов.

Однако у истории нашлись и защитники. Часть аудитории заявила, что не видит проблемы в том, что бренд оплатил роскошный отдых в обмен на рекламу.

"Девичник не является священным событием. Это просто веселая поездка", "Почему люди вообще злятся из-за этого?" - писали они.

Во время поездки Фелоунг также отмечала в публикациях организаторов и партнеров мероприятия, включая сервисы по оформлению вечеринок, аренде виллы и организации путешествия. В программу отдыха входили прогулки на яхте, пляжные вечеринки и ужины в элитных ресторанах Карибского курорта.

News.com.au News.com.au — один из крупнейших новостных сайтов Австралии, принадлежащий компании News Corp Australia. Издание освещает мировые и австралийские новости, развлечения, технологии, спорт, стиль жизни, финансы и вирусные истории. Сайт ориентирован на массовую аудиторию и известен быстрыми новостями, яркими заголовками и активной работой с трендовым контентом.

