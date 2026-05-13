Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счет

Константин Пономарев
13 мая 2026, 18:06
Блогер из США оказалась в центре скандала. Ее девичник на Карибах с виллой, яхтой и частным самолетом вызвал волну критики среди пользователей соцсетей.
Популярная блогер Бриджит Фелоунг из Нью-Йорка (США) оказалась в центре скандала
Популярная блогер Бриджит Фелоунг из Нью-Йорка (США) оказалась в центре скандала / Коллаж Главред, фото: instagram.com/acquired.style

Вы узнаете:

  • Почему люди возмутились элитным девичником блогерши
  • Кто оплатил роскошный девичник на Карибах
  • Зачем бренд потратил тысячи долларов на девичник

29-летняя блогер Бриджит Фелоунг из Нью-Йорка (США) оказалась в центре скандала после роскошного девичника на Карибах, за который она не заплатила со своего кошелька. История вызвала бурные споры в соцсетях: одни назвали это "антиутопией" и рекламой личной жизни, а другие же гениальным маркетинговым ходом.

Перед свадьбой с бойфрендом Митчем Макхейлом девушка, известная под ником Acquired Style, отправилась на пятидневный девичник на остров Сен-Бартелеми вместе с 16 подругами, среди которых были и другие популярные создатели контента. Об этом пишет News.com.au.

В течение поездки девушка активно публиковала фото и видео у себя в Instagram. Американка показала своим подписчикам перелет на частном самолете, роскошную виллу у моря, прогулки на яхте, ужины в дорогих ресторанах и вечеринки в пляжных клубах. По данным СМИ, только чартерный рейс обошелся примерно в 85 тысяч долларов (3,7 млн гривен).

Девушка отправилась на пятидневный девичник на остров Сен-Бартелеми вместе с 16 подругами / Фото: instagram.com/acquired.style
Девушка отправилась на пятидневный девичник на остров Сен-Бартелеми вместе с 16 подругами / Фото: instagram.com/acquired.style

Позже стало известно, что сама невеста практически не потратила деньги на праздник. Основные расходы взял на себя стартап Swan Beauty - бренд "умных" зеркал с искусственным интеллектом, который анализирует состояние кожи и оценивает ее по 100-балльной шкале.

Реакция пользователей соцсетей

После того как детали поездки стали известны, в TikTok и Instagram вспыхнули споры. Многие пользователи посчитали, что превращать личный праздник в маркетинговую кампанию было некорректно и покупать продукцию не будут.

"Мы обсуждаем это, но покупают ли люди их продукцию?", "С точки зрения маркетинга это умно, но я точно не куплю зеркало за 800 долларов в нынешних условиях", - писали они.

История вызвала бурные споры в соцсетях
История вызвала бурные споры в соцсетях / Фото: instagram.com/acquired.style

Некоторые комментарии оказались еще жестче. Пользователи сравнили ситуацию с сериалом Black Mirror и назвали происходящее "антиутопией".

"В какой серии "Черного зеркала" это было?" - пошутил один из комментаторов.

Однако у истории нашлись и защитники. Часть аудитории заявила, что не видит проблемы в том, что бренд оплатил роскошный отдых в обмен на рекламу.

"Девичник не является священным событием. Это просто веселая поездка", "Почему люди вообще злятся из-за этого?" - писали они.

Во время поездки Фелоунг также отмечала в публикациях организаторов и партнеров мероприятия, включая сервисы по оформлению вечеринок, аренде виллы и организации путешествия. В программу отдыха входили прогулки на яхте, пляжные вечеринки и ужины в элитных ресторанах Карибского курорта.

Смотрите в видео о том, как блогер с подругами повеселилась на девичнике:

Ранее Главред писал о том, что женщина отказалась от дома ради круиза и что стало настоящим кошмаром. Катрина Миддлтон продала все имущество и уже более 300 ночей вместе с мужем живет на разных кораблях. Они рассказали о тесных каютах, дорогом Wi-Fi и других проблемах.

Также сообщалось о том, что тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпанию. Пользователи соцсети массово откликнулись на идею "выкупить" обанкротившуюся Spirit Airlines и запустить ее заново.

News.com.au

News.com.au — один из крупнейших новостных сайтов Австралии, принадлежащий компании News Corp Australia. Издание освещает мировые и австралийские новости, развлечения, технологии, спорт, стиль жизни, финансы и вирусные истории.

Сайт ориентирован на массовую аудиторию и известен быстрыми новостями, яркими заголовками и активной работой с трендовым контентом.

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

19:15Война
В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке

18:22Война
Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

17:17Война
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

20:01

Тормозят повсюду: девушка превратила старую скорую в дом на колесах

19:46

"Заряженная" лунка для огурцов: домашний коктейль для крепкого укорененияВидео

19:29

Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

19:28

Ритуалы пилотов: зачем военные летчики сжигают пустые гробы и пианино

19:15

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
19:10

Россия хочет диктовать новые условия: Невзлин о планах Кремлямнение

19:07

Владельцы допускают роковую ошибку: почему кот бьет задними лапами, когда кусаетВидео

18:52

Котенка нашли покрытым странной массой: спасатели были в ужасеВидео

18:39

Козлёнок решил побороться с котом: очевидец был потрясён тем, чем все закончилось

18:35

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

18:33

Боролись за конечность: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атакеФото

18:08

Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

18:06

Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счетВидео

17:49

Мистика или психология: почему дома постоянно пропадают вещи

17:44

"Честная мобилизация" призвала правоохранителей проверить "бронь" известных блоггеров, активистов и селебрити

17:39

Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

17:31

Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

17:31

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

17:17

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областяхФото

17:16

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:00

Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 годуВидео

16:56

Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

16:55

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

16:52

РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

16:47

Супруги нашли тайник с золотом на кухне: во сколько оценили клад

16:24

Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

16:19

3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все

16:15

После атаки РФ в облэнерго сделали заявление о графиках отключений на Полтавщине

16:06

"Будет гораздо сложнее": Витвицкая рассекретила пол первенцаВидео

15:21

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

15:19

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

15:19

Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

15:01

Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство

14:59

Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

14:43

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвиненийВидео

14:25

Что означает режим "L" на коробке автомат: сбивает с толку водителейВидео

14:01

Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце светаВидео

13:47

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

13:27

Принц Уильям вынес приговор браку Гарри и Меган: "Нет шансов"

13:07

В ГУР предупредили о начале длительной комбинированной атаки РФ: по чему целит враг

13:05

Буданов занимается важной работой по новым оборонным проектам, — военный аналитик

12:41

Мужчина дважды устанавливал солнечные панели: о чем он пожалел позжеВидео

12:33

РФ снова изменила тактику: большое количество "Шахедов" массово идет от границы РБ

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

12:18

Трамп и Си обсудят судьбу Украины: Небоженко раскрыл сценарий для Киева

12:15

Ряд областей Украины атакуют дроны: слышны взрывы, есть пострадавшие

