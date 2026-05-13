Грозовые дожди обрушатся на Украину: в каких регионах погода резко ухудшится

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что завтра стоит держать зонтики наготове.

В четверг, 14 мая, левобережная часть страны окажется под влиянием атмосферных фронтов, что вызовет периодические дожди, местами с грозами.

Зато значительная часть Правобережья попадет в зону антициклона, поэтому там будет преобладать сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 мая

По прогнозу синоптика, холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина – Черкасская область – Кропивницкий и районы вплоть до Николаевской области: дневная температура составит всего +12…+14 градусов.

Самые теплые условия ожидаются в восточных областях — от +20 до +23 градусов. На остальной территории страны температура будет колебаться в пределах +14…+17 градусов.

Погода в Киеве 14 мая

В столице 14 мая в течение дня температура поднимется до +16 градусов. Дождь наиболее вероятен в вечерние часы, днем будет преобладать относительно спокойная погода.

Какой будет погода в Украине до конца мая — прогноз

Главред писал, что по прогнозам Укргидрометцентра, погода до конца последнего месяца весны в этом году может оказаться немного прохладнее, чем обычно. Синоптики ожидают умеренные температуры.

Средняя температура воздуха составит: 12–15 градусов тепла по стране, 9–12 градусов тепла в горных районах. Это примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Погода в Украине — последние новости

Как писал Главред, погода в Украине 13 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В центральных и южных областях объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами, а также мощные порывы ветра — 15–20 м/с.

Погоду на Львовщине будет формировать тыловая часть циклона над Балтийским морем. Область накроет похолодание и опасные метеорологические явления.

Погода в Полтаве и области до конца текущей недели будет нестабильной из-за прохождения ряда атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозой.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

