Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

Мария Николишин
13 мая 2026, 09:54обновлено 13 мая, 10:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
В воздушное пространство постоянно входят новые БпЛА.
Россия запустила
Россия атакует Украину "Шахедами" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Россия массово атакует Украину "Шахедами"
  • Существует угроза ракетных ударов из Крыма и новых волн атак
  • Украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги

Страна-агрессор Россия запустила "Шахеды" по Украине. Мониторинговые каналы сообщают, что пуски осуществлены из следующих мест: Орел, Брянск, Шаталово, Курск. Общее количество БпЛА составляет 220-260 целей.

Также зафиксированы дополнительные запуски БпЛА с южного и восточного направлений.

видео дня

По словам мониторов, вероятно, такой тактики россияне будут придерживаться в течение всего дня.

Отмечается, что в настоящее время "Шахеды" держат курс на запад через Винницкую область.

"Изменят ли курс — посмотрим. Для столичного региона с южного направления на данный момент угроз нет", — говорится в сообщении.

В 10:07 мониторы предупредили об угрозе баллистических ракет из Крыма. Также известно о движении 20 БпЛА группами вдоль государственной границы с Беларусью через Киевскую область в направлении Коростенского района Житомирской области. Курс — западный.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал людей реагировать на воздушную тревогу.

"Реагируем на тревоги в ближайшие часы. Есть опасность", — написал он.

Россия запустила
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Зеленский предупредил о сотнях дронов в небе

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в небе над Украиной находится более сотни российских дронов, а в течение дня могут быть еще новые волны дроновых атак.

"Россия продолжает удары и делает это дерзко – целенаправленно против нашей железнодорожной инфраструктуры, против гражданских объектов в городах. К сожалению, после этих ударов есть раненые и погибшие люди, мои соболезнования всем родным и близким", – написал он.

По его словам, вчера в течение дня под ударом находились 14 областей, а сегодня ночью россияне наносили удары по жилой и железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской и Харьковской областях, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике в Полтавской области.

"Важно стойко отражать каждую атаку. Важно поддерживать Украину и не молчать о российской войне. Каждый раз, когда тема войны исчезает из топ-новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна способность защищаться, и только совместной активной деятельностью можно это обеспечить. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.

  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия российских ударов
    Последствия российских ударов фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Какие города могут стать целями для ударов

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что российские силы продолжают активную разведку и могут выбирать для ударов города, где фиксируется скопление ресурсов, необходимых для поддержки фронта.

По его словам, риск ударов сохраняется постоянно, и цели могут включать даже столицу.

"В любой момент могут нанести удар, они сами нам указывают, что они готовы. А это означает, что в любой момент они могут его нанести", — подчеркнул он.

Российские удары — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Было зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холодногорскому районам. Под удар попал объект инфраструктуры.

Также российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах выбиты окна.

Кроме того, армия страны-агрессора РФ атаковала ударными БпЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. В результате нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.

Читайте также:

О личности: Руслан Марцинкив

Руслан Марцинкив — украинский политик, городской голова Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Зеленский Руслан Марцинкив новости Украины атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

10:01Война
Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:57Война
Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Китайский гороскоп на сегодня, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Китайский гороскоп на сегодня, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Последние новости

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненыхФото

10:00

Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

09:57

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:54

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угрозаФото

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
09:36

Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

09:17

Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

09:07

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Реклама
08:28

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

08:20

Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

08:10

Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"мнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

07:19

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

06:43

Взрывы в Харькове: после налета дронов загорелся объект инфраструктуры

05:31

Звучит как выдумка: какие необычные профессии действительно существовали в СССР

05:02

Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

04:39

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

04:15

Почему у кошек появляются огромные щеки – настоящую причину знают единицыВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящей кошки за 12 с

03:32

Кому судьба готовит резкий поворот: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Не переступай — не вырастешь: откуда взялся этот популярный запрет

02:18

Почему Путин снова угрожает "Сарматом": в ЦПД оценили и указали на важную деталь

00:53

Опасность растет: в одном из регионов Украины объявили обязательную эвакуацию

00:21

Кто прошел в финал Евровидения 2026: аутсайдер букмекеров ворвался в топ

00:06

Перезапуск или отключение смартфона: эксперты окончательно ответили, что лучшеВидео

12 мая, вторник
23:16

Скрипка не выдержала: фавориты Евровидения 2026 столкнулись с проблемой на сценеВидео

23:01

Желтые листья чеснока исчезнут за считанные дни: какая простая подкормка вернет зелень

22:51

Битва фаворитов Евровидения 2026 в первом полуфинале: как выступили возможные победители

22:39

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:22

Зачем на заборы вешали дырявые горшки: секрет древней украинской традиции

22:15

"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах ЕвровиденияВидео

22:09

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

22:02

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

21:58

"Россия опозорилась": стало известно, почему Кремль так боялся 9 маяВидео

21:56

Когда сеять дыню в 2026 году: названы "счастливые" даты для обильного урожаяВидео

21:32

"Я был шокирован": Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисыВидео

21:31

Почему нельзя сушить телефон в рисе: как популярный миф выводит гаджет из строя

20:54

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Реклама
20:36

Не только упрямство: какие редкие качества делают Тельцов идеальными партнерами

20:29

Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 75 лет

20:17

В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

20:00

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

19:53

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:36

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить свою жизнь - кто они

19:33

Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять