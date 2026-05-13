Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

В воздушное пространство постоянно входят новые БпЛА.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-zapustila-rakety-shahed-po-ukraine-lyudey-predupredili-ob-opasnosti-10764251.html Ссылка скопирована

Россия атакует Украину "Шахедами" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия массово атакует Украину "Шахедами"

Существует угроза ракетных ударов из Крыма и новых волн атак

Украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги

Страна-агрессор Россия запустила "Шахеды" по Украине. Мониторинговые каналы сообщают, что пуски осуществлены из следующих мест: Орел, Брянск, Шаталово, Курск. Общее количество БпЛА составляет 220-260 целей.

Также зафиксированы дополнительные запуски БпЛА с южного и восточного направлений.

видео дня

По словам мониторов, вероятно, такой тактики россияне будут придерживаться в течение всего дня.

Отмечается, что в настоящее время "Шахеды" держат курс на запад через Винницкую область.

"Изменят ли курс — посмотрим. Для столичного региона с южного направления на данный момент угроз нет", — говорится в сообщении.

В 10:07 мониторы предупредили об угрозе баллистических ракет из Крыма. Также известно о движении 20 БпЛА группами вдоль государственной границы с Беларусью через Киевскую область в направлении Коростенского района Житомирской области. Курс — западный.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал людей реагировать на воздушную тревогу.

"Реагируем на тревоги в ближайшие часы. Есть опасность", — написал он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Зеленский предупредил о сотнях дронов в небе

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в небе над Украиной находится более сотни российских дронов, а в течение дня могут быть еще новые волны дроновых атак.

"Россия продолжает удары и делает это дерзко – целенаправленно против нашей железнодорожной инфраструктуры, против гражданских объектов в городах. К сожалению, после этих ударов есть раненые и погибшие люди, мои соболезнования всем родным и близким", – написал он.

По его словам, вчера в течение дня под ударом находились 14 областей, а сегодня ночью россияне наносили удары по жилой и железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской и Харьковской областях, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике в Полтавской области.

"Важно стойко отражать каждую атаку. Важно поддерживать Украину и не молчать о российской войне. Каждый раз, когда тема войны исчезает из топ-новостей, это поощряет Россию быть еще более жестокой. Важно, чтобы наши дипломаты максимально быстро реализовывали договоренности, которых мы достигаем на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна способность защищаться, и только совместной активной деятельностью можно это обеспечить. Спасибо всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.

Какие города могут стать целями для ударов

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что российские силы продолжают активную разведку и могут выбирать для ударов города, где фиксируется скопление ресурсов, необходимых для поддержки фронта.

По его словам, риск ударов сохраняется постоянно, и цели могут включать даже столицу.

"В любой момент могут нанести удар, они сами нам указывают, что они готовы. А это означает, что в любой момент они могут его нанести", — подчеркнул он.

Российские удары — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Было зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холодногорскому районам. Под удар попал объект инфраструктуры.

Также российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах выбиты окна.

Кроме того, армия страны-агрессора РФ атаковала ударными БпЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. В результате нескольких волн ударов зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.

Читайте также:

О личности: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив — украинский политик, городской голова Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред