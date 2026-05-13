Опасность растет: в одном из регионов Украины объявили обязательную эвакуацию

Руслан Иваненко
13 мая 2026, 00:53
В связи с решением областных властей объявлен обязательный выезд жителей из части города и прилегающих населенных пунктов.
Переселенцам предлагают временное жилье в пределах области или в других регионах с полным сопровождением со стороны служб / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Обязательная эвакуация в Никопольском районе
  • Выезд 1145 человек, 34 ребенка из 28 семей
  • Охвачены Никополь, Марганец и общины

В Днепропетровской области принято решение об обязательной эвакуации с отдельных территорий Никопольщины. Соответствующие распоряжения подписаны руководством области. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в первую очередь речь идет о вывозе семей с детьми из нескольких населенных пунктов.

В частности, выехать должны жители Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины. В этих селах сейчас проживают 34 ребенка, входящие в состав 28 семей.

Кроме того, эвакуация касается части жителей городов Марганца и Никополя. В частности, людям необходимо покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Всего под обязательный выезд подпадают 1145 человек.

Организация эвакуации

По словам чиновников, графики и маршруты эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. При этом все граждане должны покинуть опасные территории в течение месяца.

Эвакуированные смогут временно разместиться как в более безопасных общинах Никопольского района, так и в других районах области или регионах Украины. Организацию перевозки и сопровождение будут обеспечивать местные органы власти.

Отдельно отмечается, что в Никополе городские власти рассматривают механизм компенсации аренды жилья для семей с детьми, которые формально подпадают под эвакуацию, но решат остаться в пределах более безопасных районов города. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение внеочередной сессии городского совета.

Что может заставить Путина завершить войну

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что завершение войны против Украины возможно только через применение силы.

По его словам, исторический опыт свидетельствует, что даже после военных поражений российское общество существенно не менялось.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

В то же время он предполагает, что в перспективе, после смены режима и сохранения целостности России, возможно постепенное переосмысление государственной политики. По его мнению, это могло бы привести к трансформации элит и формированию курса на дипломатию и компромисс на длительный период.

Эвакуация — новости по теме

Как сообщал Главред, в Купянском районе Харьковской области расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации. Соответствующее решение приняли во время заседания Совета обороны области с участием представителей областной власти, военных, спасателей, силовых структур и руководителей районных военных администраций, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Напомним, что принудительную и обязательную эвакуацию семей с детьми объявили в Запорожском районе. Жителей поселка Малокатериновка призвали немедленно эвакуироваться в более безопасное место.

О личности: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

