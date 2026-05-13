Опасность растет: в одном из регионов Украины объявили обязательную эвакуацию

В связи с решением областных властей объявлен обязательный выезд жителей из части города и прилегающих населенных пунктов.

Переселенцам предлагают временное жилье в пределах области или в других регионах с полным сопровождением со стороны служб

Кратко:

Обязательная эвакуация в Никопольском районе

Выезд 1145 человек, 34 ребенка из 28 семей

Охвачены Никополь, Марганец и общины

В Днепропетровской области принято решение об обязательной эвакуации с отдельных территорий Никопольщины. Соответствующие распоряжения подписаны руководством области. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в первую очередь речь идет о вывозе семей с детьми из нескольких населенных пунктов.

В частности, выехать должны жители Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины. В этих селах сейчас проживают 34 ребенка, входящие в состав 28 семей.

Кроме того, эвакуация касается части жителей городов Марганца и Никополя. В частности, людям необходимо покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Всего под обязательный выезд подпадают 1145 человек.

Организация эвакуации

По словам чиновников, графики и маршруты эвакуации согласовываются индивидуально с каждой семьей. При этом все граждане должны покинуть опасные территории в течение месяца.

Эвакуированные смогут временно разместиться как в более безопасных общинах Никопольского района, так и в других районах области или регионах Украины. Организацию перевозки и сопровождение будут обеспечивать местные органы власти.

Отдельно отмечается, что в Никополе городские власти рассматривают механизм компенсации аренды жилья для семей с детьми, которые формально подпадают под эвакуацию, но решат остаться в пределах более безопасных районов города. Соответствующую инициативу планируют вынести на рассмотрение внеочередной сессии городского совета.

