Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендах

Бывшая сотрудница благотворительного магазина рассказала о самых странных и пугающих вещах, которые люди приносили в секонд-хенды.

Бывшая сотрудница благотворительного магазина рассказала о самых странных вещах, которые приносили люди

Вы узнаете:

Какие странные предметы находили среди пожертвований

Какие вещи в секонд-хендах напугали сотрудников

Что можно отдавать в благотворительные магазины

Женщина, ранее работавшая в благотворительном магазине, рассказала о самых странных и пугающих вещах, которые люди приносили в качестве пожертвований. Ее история вызвала бурную реакцию в соцсетях и заставила многих задуматься о том, что именно попадает в секонд-хенды.

Бывшая сотрудница магазина по имени Мэг, известная в TikTok под ником alottameg, поделилась историями из "закрытой группы работников благотворительных магазинов". По ее словам, люди нередко отдают вещи, которые шокируют даже сотрудников с многолетним опытом.

Какие находки шокировали работников магазинов

Мэг рассказала, что однажды среди пожертвований нашли двух мертвых хорьков в чемодане. Еще один случай оказался еще опаснее. В магазин принесли гранату времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось вызывать саперов.

По словам женщины, подобные ситуации происходят чаще, чем многие думают. Люди иногда случайно или намеренно отдают оружие, подозрительные предметы и даже медицинские принадлежности.

По словам женщины, подобные ситуации происходят чаще, чем многие думают

Она также вспомнила, как ей попадался набор для домашней клизмы, а другие сотрудники рассказывали об использованных средствах гигиены, стеклянных глазах и вещах с клопами.

Реакция соцсетей

После публикации ролика тысячи людей начали делиться собственными историями. Один из пользователей рассказал, что обнаружил в пакете с одеждой сразу 20 стеклянных глаз. Он назвал находку довольно тревожной.

Некоторые комментаторы признались, что подобные находки полностью изменили их отношение к покупкам в секонд-хендах и к тому, как люди избавляются от ненужных вещей.

"Постельное белье, по которому ползают клопы, и использованный кошачий наполнитель", - написал один из пользователей.

Ранее Главред писал о том, какие дорогие вещи люди находили у дороги. У мусорных контейнеров все чаще находят ценные предметы. Люди поделились своими историями о том, как забирали дорогие вещи с улицы и давали им вторую жизнь.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

