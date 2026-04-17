Тайники в старых вещах: что находят покупатели в секонд-хендах

В благотворительных магазинах находят не только одежду. Часто покупатели обнаруживают деньги, украшения и странные предметы, скрытые в старых вещах.

Покупатели рассказали о своих необычных покупках

Сотрудник благотворительного магазина рассказал о неожиданной находке, которая превратила обычную пожертвованную вещь в настоящее сокровище. В подкладке старого пальто он обнаружили коллекцию золотых украшений, стоимость которых достигла около 4000 фунтов стерлингов (около 236 тысяч гривен).

История стала вирусной после обсуждения на форуме Reddit, где пользователи делились самыми странными и неожиданными находками в вещах из благотворительных магазинов. Этот случай оказался одним из самых обсуждаемых. Об этом пишет Express.

Тайник в старом пальто

По словам сотрудника, внимание привлекло необычно тяжелое пальто. При осмотре выяснилось, что в подкладке спрятано большое количество индийских золотых украшений.

Находку передали специалистам, а спустя несколько месяцев украшения продали местному ювелиру. Их стоимость оценили примерно в 4000 фунтов стерлингов, что стало настоящей сенсацией для магазина.

Другие странные находки

Обсуждение быстро переросло в поток необычных историй. Пользователи делились случаями, когда внутри купленных вещей находили деньги, личные предметы и даже пугающие сюрпризы.

Находка в благотворительном магазине

Среди них были деньги в карманах одежды, старинные вырезки из газет, а также неожиданные предметы, оставленные прежними владельцами. Некоторые находки вызывали удивление, другие даже откровенный шок.

"Моя подруга раньше работала в OXFAM и однажды открыла пакет с пожертвованной одеждой и обнаружила там мертвую кошку", - написал один из пользователей.

Неожиданные сюрпризы в обычных покупках

Один из пользователей рассказал, как в купленном комоде обнаружил спрятанные деньги, а другой же стеклянный глаз под бумагой на дне ящика. Были и более странные случаи, когда внутри сумок находили случайные вещи и забытые предметы.

"Мой бывший работал в Oxfam и купил мне сумочку, которую знал. Разбирая ее, я нашла в кармане 200 евро", - написала одна девушка.

Несмотря на то что подобные истории не всегда подтверждаются, они продолжают привлекать внимание и подогревать интерес к благотворительным магазинам.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

