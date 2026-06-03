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Загадка украинского художника поставила в тупик 98% людей по всему миру

Константин Пономарев
3 июня 2026, 11:00
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Головоломки помогают улучшить внимание, тренируют память и стимулируют умственную активность.
Работа украинского художника Олега Шупляка
Работа украинского художника Олега Шупляка / Коллаж Главред, фото: Oleg Shupliak

Вы узнаете:

  • Почему большинство людей замечает только одну женщину
  • Где художник спрятал остальные скрытые изображения
  • Удастся ли вам попасть в число самых внимательных

Оптические иллюзии продолжают покорять пользователей интернета, заставляя их проверять свою внимательность и способность замечать детали. На этот раз вирусной стала работа украинского художника Олега Шупляка, которая, по утверждениям пользователей соцсетей, ставит в тупик 98% людей.

На первый взгляд изображение кажется обычным рисунком женщины с длинными волосами и элегантным платьем. Однако за простой композицией скрывается гораздо больше, чем может показаться сначала. Об этом пишет Express.

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В чем секрет популярной оптической иллюзии

Картина создана таким образом, что в одном изображении спрятаны сразу четыре женских образа. Большинство зрителей без труда замечают главную фигуру, разговаривающую по мобильному телефону.

Но остальные персонажи искусно замаскированы среди деталей рисунка. Именно поэтому головоломка быстро распространилась в интернете, где тысячи людей пытаются найти все скрытые изображения самостоятельно.

Картина создана таким образом, что в одном изображении спрятаны сразу четыре женских образа
Картина создана таким образом, что в одном изображении спрятаны сразу четыре женских образа / Фото: Oleg Shupliak

По словам автора, работа представляет собой символическую композицию, созданную для развития популярной темы визуальных иллюзий и скрытых образов.

Почему наш мозг не замечает очевидное

Эксперты отмечают, что подобные иллюзии используют особенности человеческого восприятия. Мозг стремится сначала увидеть общую картину и только потом начинает анализировать отдельные элементы.

Из-за этого скрытые изображения могут оставаться незамеченными даже при длительном рассматривании рисунка. Некоторые люди находят все фигуры за считанные секунды, тогда как другим требуются минуты или даже подсказки.

По утверждениям пользователей соцсетей, картина ставит в тупик 98% людей
По утверждениям пользователей соцсетей, картина ставит в тупик 98% людей / Фото: Oleg Shupliak

В данной работе второй женский образ спрятан рядом с рукой главной героини. Третья фигура скрывается еще более хитро и становится заметной только при внимательном изучении профиля изображения. Четвертая женщина замаскирована в центральной части композиции.

Ранее Главред писал о том, что нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с. Головоломки помогают улучшить внимание, тренируют память и стимулируют умственную активность.

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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