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"Армия ему доверяет": Буданов сделал важное заявление о Драпатом и Сырском

Руслана Заклинская
22 июля 2026, 12:04
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Глава Офиса президента Кирилл Буданов поблагодарил генерала Александра Сырского за годы напряженной работы.
Буданов отреагировал на назначение Драпатого / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Ключевые тезисы Буданова:

  • Глава ОП поблагодарил Сырского за службу и работу во время войны
  • Нового главнокомандующего Драпатого назвал сильным боевым командиром
  • Заверил в поддержке нового руководства армии

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал кадровые изменения в высшем военном руководстве Украины. Он поблагодарил Александра Сырского за работу на посту главнокомандующего ВСУ и поздравил с назначением нового главы украинской армии Михаила Драпатого. Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.

Глава ОП назвал решение президента Владимира Зеленского об обновлении руководства Вооруженных сил Украины "чрезвычайно важным". Он отметил, что сейчас главной задачей остается эффективное управление войсками и сосредоточение внимания на ситуации на фронте.

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Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Буданов поблагодарил Александра Сырского за службу и работу в один из самых сложных периодов полномасштабной войны.

"Вы сделали для защиты Украины чрезвычайно много. Оборона Киева, Харьковская операция, самые тяжелые участки фронта и в целом принятие командования Вооруженными Силами в один из самых критических моментов войны", - написал он.

По словам Буданова, он лично работал с Сырским во время ряда операций вместе с подразделениями Главного управления разведки и видел его работу собственными глазами.

Как Буданов оценил нового главнокомандующего Драпатого

Комментируя назначение Михаила Драпатого, глава Офиса президента заявил, что давно его знает и считает сильным боевым командиром. По словам Буданова, Драпатый имеет опыт непосредственного участия в боевых действиях, умеет быстро принимать решения и уделяет внимание сохранению жизней военных.

"Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить", - заявил он.

Глава Офиса президента заявил, что украинская армия находится в надежных руках, а Драпатый может рассчитывать на его поддержку.

Михаил Драпатый
Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

"Армия сильна, командование - в надежных руках. Мы знаем, за что боремся, и знаем, куда идем. Наша стойкость – это путь к победе. Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и помощь. Наша сила – в единстве и ответственности каждого", – добавил Буданов.

Отставка Сырского и назначение Драпатого - главное

Как сообщал Главред, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский принял решение о кадровых изменениях в высшем военном руководстве. Александр Сырский был освобожден от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а его место занял генерал-майор Михаил Драпатый.

Решение о назначении нового руководителя ВСУ президент принял после консультаций с военным командованием и командирами армейских корпусов.

Теперь уже бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обнародовал заявление, в котором подвел итоги своей работы во главе армии. Он подчеркнул, что передает своему преемнику Вооруженные силы, способные эффективно удерживать оборону и сохранять стратегическую инициативу на отдельных направлениях.

Подробнее о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом - читайте в материале: кто такой Михаил Драпатый и что известно о его боевом пути.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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