Народные приметы 22 июля — какие удивительные знаки природы подскажут будущее

Читайте в материале:
- Какие приметы 22 июля предсказывают погоду и урожай
- Что стоит сделать и чего следует избегать в этот день
- Кто отмечает день ангела 22 июля
Согласно новому церковному календарю, 22 июля в Украине чествуют святую Марию Магдалину. В народе этот день получил названия "Мария Ягодница " и "Огненная Мария". Наши предки внимательно следили за природой в этот день, ведь погодные приметы подсказывали, какими будут ближайшие дни и удастся ли собрать богатый урожай. Главред расскажет подробнее.
Главные народные приметы 22 июля
Именно наблюдения за животными, птицами и небесными явлениями 22 июля считались самыми точными для предсказания погоды:
- Утренний туман стелется по земле - ожидается тёплый и солнечный день.
- Гроза в этот день - хорошая примета для аграриев, обещающая обильный урожай пшеницы, ячменя, гречихи и удачный сенокос.
- Лягушки сидят в воде - сохранится сухая погода. Если же они массово вылезают на берег, вскоре пойдет дождь.
- Яркие звезды перед рассветом - в ближайшие дни следует ожидать осадков.
- Голуби прячутся в гнездах - надвигается непогода.
Также верили, что собирать малину и другие лесные ягоды стоит именно 22 июля, поскольку в этот день они обладают особой целебной силой.
Что принято делать в этот день
Главная традиция дня связана с наведением порядка в доме.
Уборка и мытье окон
В доме моют окна и стирают занавески, чтобы впустить "Мариин свет", который, согласно народным поверьям, приносит в дом благополучие и достаток.
Полив сада и огорода
Если день выдался солнечным, обязательно поливают растения - считается, что это ускорит их рост.
Что запрещено делать 22 июля
Поскольку святую считают покровительницей женщин, а сам день связывают с грозами, существует ряд народных запретов:
Женщинам не рекомендуется выполнять тяжёлую работу на огороде, в саду или в поле. Это время лучше посвятить семье, домашним делам и молитве.
Не работать в поле во время непогоды
По поверьям, Мария Магдалина управляет громом и молниями, поэтому находиться на открытой местности во время грозы опасно.
Закрывать окна во время дождя
В непогоду окна и двери держат закрытыми. С практической точки зрения это защищает от сквозняков, а согласно народным поверьям - от нечистой силы.
Избегать ссор и осуждения
Церковь и народные традиции призывают провести день без ругани, зависти и выяснения отношений, а также не отказывать в помощи нуждающимся.
Кто отмечает именины
День ангела 22 июля по новому церковному календарю отмечают Марии. Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают добрым сердцем, чуткостью и высокой целеустремленностью.
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Что следует учитывать читателю
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