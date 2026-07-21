Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Народные приметы 22 июля - какие удивительные знаки природы подскажут будущее

Марина Иваненко
21 июля 2026, 21:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Народные приметы 22 июля помогают предсказать погоду, урожай и изменения в природе. В этот день по приметам 22 июля также определяли, когда ждать дождя
Приметы 22 июля
Приметы 22 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие приметы 22 июля предсказывают погоду и урожай
  • Что стоит сделать и чего следует избегать в этот день
  • Кто отмечает день ангела 22 июля

Согласно новому церковному календарю, 22 июля в Украине чествуют святую Марию Магдалину. В народе этот день получил названия "Мария Ягодница " и "Огненная Мария". Наши предки внимательно следили за природой в этот день, ведь погодные приметы подсказывали, какими будут ближайшие дни и удастся ли собрать богатый урожай. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Главные народные приметы 22 июля

Именно наблюдения за животными, птицами и небесными явлениями 22 июля считались самыми точными для предсказания погоды:

  • Утренний туман стелется по земле - ожидается тёплый и солнечный день.
  • Гроза в этот день - хорошая примета для аграриев, обещающая обильный урожай пшеницы, ячменя, гречихи и удачный сенокос.
  • Лягушки сидят в воде - сохранится сухая погода. Если же они массово вылезают на берег, вскоре пойдет дождь.
  • Яркие звезды перед рассветом - в ближайшие дни следует ожидать осадков.
  • Голуби прячутся в гнездах - надвигается непогода.

Также верили, что собирать малину и другие лесные ягоды стоит именно 22 июля, поскольку в этот день они обладают особой целебной силой.

Что принято делать в этот день

Главная традиция дня связана с наведением порядка в доме.

Уборка и мытье окон

В доме моют окна и стирают занавески, чтобы впустить "Мариин свет", который, согласно народным поверьям, приносит в дом благополучие и достаток.

Полив сада и огорода

Если день выдался солнечным, обязательно поливают растения - считается, что это ускорит их рост.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Что запрещено делать 22 июля

Поскольку святую считают покровительницей женщин, а сам день связывают с грозами, существует ряд народных запретов:

Женщинам не рекомендуется выполнять тяжёлую работу на огороде, в саду или в поле. Это время лучше посвятить семье, домашним делам и молитве.

Не работать в поле во время непогоды

По поверьям, Мария Магдалина управляет громом и молниями, поэтому находиться на открытой местности во время грозы опасно.

Закрывать окна во время дождя

В непогоду окна и двери держат закрытыми. С практической точки зрения это защищает от сквозняков, а согласно народным поверьям - от нечистой силы.

Избегать ссор и осуждения

Церковь и народные традиции призывают провести день без ругани, зависти и выяснения отношений, а также не отказывать в помощи нуждающимся.

Кто отмечает именины

День ангела 22 июля по новому церковному календарю отмечают Марии. Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают добрым сердцем, чуткостью и высокой целеустремленностью.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

22:11Украина
"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

21:31Украина
ВСУ взялись за Крым по-новому: "Мадяр" объяснил, как Украина освобождает полуостров

ВСУ взялись за Крым по-новому: "Мадяр" объяснил, как Украина освобождает полуостров

21:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

Последние новости

23:32

"Снялся - лето прожил": известный актер рассказал о своих доходах во время войны

23:17

Курникова показала старших детей от Иглесиаса

23:10

Яичница больше не будет обычной: всего один ингредиент удивит новым вкусомВидео

22:49

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попыткиВидео

22:47

Девушку из села превратили в нереальную красотку: умопомрачительное преображение

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
22:43

Гороскоп для Стрельца на август 2026 года — когда настанет время больших перемен

22:29

Очень загадочные: названы месяцы рождения людей, которых сложнее всего разгадать

22:16

Огурцы по-чумацки на зиму: как простерилизовать, чтобы они остались хрустящими

22:14

РФ готовит новое наступление: майор назвал опасное направление на севере

Реклама
22:11

Зеленский отправил Сырского в отставку — кто станет новым главнокомандующим ВСУ

21:36

Народные приметы 22 июля — какие удивительные знаки природы подскажут будущее

21:31

"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

21:28

Для России "китаизация Дальнего Востока" становится проблемой - Тишкевичмнение

21:28

ВСУ взялись за Крым по-новому: "Мадяр" объяснил, как Украина освобождает полуостров

21:16

Морковь отблагодарит рекордным урожаем: когда провести финальную подкормкуВидео

21:03

Насекомые будут обходить кухню стороной: поможет один доступный ингредиентВидео

20:22

Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам – The Times

20:21

Какие украинские имена имеют греческие корни: они годами остаются популярными

20:03

Издевательства над бойцами ВСУ: раскрыты первые детали проверки в Скеле

19:26

Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме – Greenpeace

Реклама
19:25

"Ситуация назрела": у Зеленского сделали заявление о будущем Сырского

19:23

Будет исчезать со стола первым: интересный рецепт салата из огурцов на зимуВидео

19:18

Четыре даты рождения связывают с "душой святого": в чем их особенность

19:10

Кто закроет старые долги и начнет жизнь с чистого листа: гороскоп на август 2026Видео

19:01

Бананы останутся свежими на неделю дольше: поможет один простой трюкВидео

18:48

Как проверить полис ОСАГО в базе МТСБУ в 2026 году новости компании

18:40

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

18:36

Какие помидоры дают максимум пользы организму: ответ удивит многихВидео

18:33

Малоизвестное правило этикета: как носить солнцезащитные очки летом

18:30

Скрученные листья на томатах — тревожный сигнал: огородник рассказал, что нужно сделатьВидео

18:26

Три Спаса в 2026 году: когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый

18:23

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

18:19

Ржавчины и налета на унитазе не останется: простой трюк заменит магазинную химиюВидео

18:09

Турецкий мачо Бурак Озчивит выгулял на пляже заплывший торс

18:06

Один знак зодиака стоит на пороге перемен: кого в августе ждет взлёт в карьере и любвиВидео

17:34

Умер украинский артист и танцор, который выступал в победоносном Евровидении

17:29

"Его любили все!": на фронте погиб известный украинский актер

17:25

Какие люди рождены под знаком денег: четыре даты, притягивающие богатство

17:24

В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине — СМИ

17:04

Как отмыть кухонную раковину без химии за 5 минут — универсальное средство

Реклама
16:54

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: какие города и объекты станут целью

16:52

Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой: что в нем было

16:45

Стиралка ломается быстрее из-за одного режима: специалисты назвали главную ошибку

16:33

Гороскоп Таро на сегодня 22 июля: Весам - верность, Рыбам - время для себя

16:30

Огородники раскрыли секрет крупных помидоров: нужно успеть до конца июляВидео

16:24

45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж – СМИ

16:05

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

16:03

Древнее украинское слово "реманент": что оно на самом деле означает

15:49

Хитрый тест ПДД, который запутывает водителей: кто кому обязан уступить дорогуВидео

15:45

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять