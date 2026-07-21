Народные приметы 22 июля — какие удивительные знаки природы подскажут будущее

Народные приметы 22 июля помогают предсказать погоду, урожай и изменения в природе. В этот день по приметам 22 июля также определяли, когда ждать дождя

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Приметы 22 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие приметы 22 июля предсказывают погоду и урожай

Что стоит сделать и чего следует избегать в этот день

Кто отмечает день ангела 22 июля

Согласно новому церковному календарю, 22 июля в Украине чествуют святую Марию Магдалину. В народе этот день получил названия "Мария Ягодница " и "Огненная Мария". Наши предки внимательно следили за природой в этот день, ведь погодные приметы подсказывали, какими будут ближайшие дни и удастся ли собрать богатый урожай. Главред расскажет подробнее.

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Главные народные приметы 22 июля

Именно наблюдения за животными, птицами и небесными явлениями 22 июля считались самыми точными для предсказания погоды:

Утренний туман стелется по земле - ожидается тёплый и солнечный день.

Гроза в этот день - хорошая примета для аграриев, обещающая обильный урожай пшеницы, ячменя, гречихи и удачный сенокос.

Лягушки сидят в воде - сохранится сухая погода . Если же они массово вылезают на берег, вскоре пойдет дождь.

. Если же они массово вылезают на берег, вскоре пойдет дождь. Яркие звезды перед рассветом - в ближайшие дни следует ожидать осадков.

Голуби прячутся в гнездах - надвигается непогода.

Также верили, что собирать малину и другие лесные ягоды стоит именно 22 июля, поскольку в этот день они обладают особой целебной силой.

Что принято делать в этот день

Главная традиция дня связана с наведением порядка в доме.

Уборка и мытье окон

В доме моют окна и стирают занавески, чтобы впустить "Мариин свет", который, согласно народным поверьям, приносит в дом благополучие и достаток.

Полив сада и огорода

Если день выдался солнечным, обязательно поливают растения - считается, что это ускорит их рост.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Что запрещено делать 22 июля

Поскольку святую считают покровительницей женщин, а сам день связывают с грозами, существует ряд народных запретов:

Женщинам не рекомендуется выполнять тяжёлую работу на огороде, в саду или в поле. Это время лучше посвятить семье, домашним делам и молитве.

Не работать в поле во время непогоды

По поверьям, Мария Магдалина управляет громом и молниями, поэтому находиться на открытой местности во время грозы опасно.

Закрывать окна во время дождя

В непогоду окна и двери держат закрытыми. С практической точки зрения это защищает от сквозняков, а согласно народным поверьям - от нечистой силы.

Избегать ссор и осуждения

Церковь и народные традиции призывают провести день без ругани, зависти и выяснения отношений, а также не отказывать в помощи нуждающимся.

Кто отмечает именины

День ангела 22 июля по новому церковному календарю отмечают Марии. Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают добрым сердцем, чуткостью и высокой целеустремленностью.

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