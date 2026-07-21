Бананы останутся свежими на неделю дольше: поможет один простой трюк

Эксперты советуют не хранить бананы рядом с яблоками, грушами, авокадо и помидорами.

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Как сохранить бананы свежими / Коллаж: Главред, фото Pixabay/Monsterkoi, Pixabay/Hans

Вы узнаете:

Рекомендуют обернуть верхнюю часть связки пищевой пленкой или фольгой

Лучше всего держать бананы в сухом и прохладном месте

Бананы нередко темнеют и становятся слишком мягкими уже через несколько дней после покупки. Однако специалисты утверждают, что замедлить этот процесс можно без специальных средств - достаточно воспользоваться обычной пищевой пленкой.

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Дело в том, что основная часть этилена - природного газа, ускоряющего созревание плодов, - выделяется через плодоножку банановой грозди, пишет Express.

Если плотно обернуть верхнюю часть связки пищевой пленкой или фольгой, выделение этилена уменьшится, благодаря чему бананы смогут оставаться свежими на несколько дней дольше.

Эксперты также советуют не хранить бананы рядом с яблоками, грушами, авокадо и помидорами. Эти продукты тоже активно выделяют этилен, поэтому соседство с ними значительно ускоряет созревание фруктов.

Лучше всего держать бананы в сухом и прохладном месте при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей. Убирать их в холодильник до полного созревания не рекомендуется: кожура быстро потемнеет, хотя сама мякоть обычно остается пригодной для употребления.

Если же бананы все-таки переспели, их не стоит выбрасывать. Такие плоды отлично подходят для приготовления смузи, бананового хлеба, оладий, кексов и другой выпечки, а также хорошо переносят заморозку.

По словам специалистов, простое обертывание плодоножки занимает всего несколько секунд, но в сочетании с правильным хранением помогает продлить свежесть бананов примерно на 3–5 дней.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как правильно хранить фрукты:

В этом видео автор рассказывает, какие условия хранения помогают овощам и фруктам дольше сохранять свежесть в летний период. Он делится простыми рекомендациями, позволяющими избежать преждевременной порчи продуктов без применения специальных приспособлений.

В ролике объясняется, какие овощи лучше не хранить в холодильнике, почему картофель следует держать отдельно от лука, а бананы - вдали от яблок и других фруктов, выделяющих этилен. Также автор обращает внимание на распространенные ошибки при хранении томатов, объясняя, почему им не подходит солнечный подоконник и какое место будет для них более благоприятным.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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