Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

Киевсовет опроверг повышение тарифа на воду в три раза. Столичные власти не согласовали экономически обоснованный тариф.

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Тариф на воду в 90 гривен за кубометр пока не введут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Тариф в почти 90 грн за кубометр не вводится-

Для киевлян будет действовать ставка 63,79 грн за кубометр

Семья из трёх человек будет платить больше на 200-300 грн

Тариф на воду почти в 90 гривен за кубометр, который ранее рассчитал Киевводоканал, для жителей столицы не вводится - город не согласовал такую ставку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.

Речь идёт об экономически обоснованном тарифе, который рассчитал Киевводоканал, однако пока он применяться не будет. Вместо этого для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 гривни за кубометр.

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"Соответствующий тариф был утверждён Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ещё в 2024 году", - отметили в КГГА.

Отмечается, что с учётом среднестатистического потребления холодной воды в Киеве, для семьи из трёх человек плата за воду увеличится на 200-300 гривен.

Отметим, в городах с населением до 100 тысяч человек тарифы утверждают местные власти на основе расчетов коммунальных предприятий, предоставляющих соответствующие услуги.

Ранее тарифы для областных центров устанавливала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Однако с 11 марта 2026 года вступил в силу закон №4777, которым эти полномочия передали органам местного самоуправления.

Единого тарифа на воду в Украине нет, ведь каждый водоканал формирует собственные расценки, которые утверждают либо НКРЭКП, либо местные власти. Стоимость услуг также зависит от конкретного поставщика и типа подключения дома.

По состоянию на май 2026 года тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения во многих городах Украины оставались на уровне февраля 2022 года.

В Киеве вырастут тарифы на воду

Как писал Главред, Киевводоканал уже предоставил столичным властям расчёты новых тарифов. Согласно предложению предприятия, водоснабжение будет стоить 50,69 гривни за 1 куб. м вместо нынешних 16,16 грн, а водоотвод обойдётся в 38,21 гривни за 1 куб. м вместо 14,22 грн.

Если городские власти утвердят эти предложения, в целом тарифы на воду в столице вырастут на 58,52 гривни за один кубический метр - до 88,90 грн.

В Киевводоканал объясняют, что пересмотр тарифа до экономически обоснованного уровня является вынужденным шагом, а не самоцелью.

Напомним, в Тернополе также планируют существенно повысить стоимость водоснабжения и водоотведения. Предварительно тариф планировали установить на уровне 98,59 гривни за один кубический метр. Однако в настоящее время рабочая группа, созданная по инициативе горсовета, ищет пути снижения финансовой нагрузки на потребителей.

В Ровно также могут изменить тариф на воду. Главная причина - действующие тарифы не менялись с начала 2022 года, из-за чего предприятие ежемесячно несет убытки в миллионном размере.

Могут ли в Украине повысить тарифы для населения - мнение эксперта

По словам эксперта по энергетике Юрия Корольчука, тариф на электроэнергию в Украине может вырасти до 5-5,5 гривен за кВт-ч. Тарифы на другие коммунальные услуги остаются замороженными, но это может быть временным явлением.

Вскоре и тарифы на воду и тепло могут вырасти. В частности, тариф на воду за время полномасштабной войны против страны-агрессора России пытались повысить уже дважды.

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Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городской власти, пишет Википедия.

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